小空間必備: 10 種收納功能強大的更衣間設計

更衣間是我們日常生活中的必備空間。因為我們需要將衣服、飾品、鞋子都正確的擺放，無論是男性還是女性，青少年或老年人，嬰兒或成人，我們都需要符合個人需求的更衣間。
梳妝台、大衣櫃、牆上鏡子和大量的照明，將是完美的組合。但並不是每個人都有大房子或大空間，所以，整合一個更小巧實用的更衣室，就非常重要。
但是，在homify，這些都不是挑戰！在本篇將會看到適合小巧空間的更衣室，搭配的櫃子可以整合到空間，記得筆記！
如果不能將更衣室整合在臥室裡，但浴室的空間夠大，那就是這裡了！在側壁規劃層架、櫥櫃、懸掛桿子、抽屜；用洗手檯的鏡子，就不會占空間了！
擺放在床旁邊的衣櫃，是我們讓衣服保持整齊的好選擇，若你還可以將抽屜與櫃子整合在一起，你就可以把配件、折好的衣服和鞋子保持在良好狀態。
其中一扇門的鏡子，就可以作全身使用，床和衣櫃之間的小走廊，將是最好的更衣室。
利用門後的角落，或者原本可以擺放電視機的地方：若作為更衣櫃或更衣室更有用。
為了優化空間而不干擾通行，只安裝簡單的鐵槓與層架片，而不需要門或抽屜。
你可以依序掛上配件、幾個放內衣的抽屜，最高的層架上可以放箱子。角落形成的空間可用於穿著和脫衣服。
如果在臥室和隔壁防或浴室之間，只有120公分的空閒空間，你可以把你的衣櫃設計的更加小巧且功能齊全。
層板和吊掛設計就可以和牆壁上整排的鉤子或手把相結合，你也可以在裡面規劃擺放包包、領帶、圍巾、太陽鏡和其他配件是品。
如果j空間許可，將你的臥室分成兩個區域，由電視機的牆分開，書櫃或薄薄的牆壁，可以將一側規劃為睡眠區，另一邊則是一個自由而光線充足的更衣室。擺放衣服、飾品配件，並有足夠的空間換衣服。
小房屋或公寓的一種選擇是，在走廊一側設計一個不超過1.5公尺的小房間，在裡面可以放置薄的層架和抽屜，來擺放衣服、飾品配件，甚至洗衣籃、或可以存儲吸塵器。你可以只拿需要的衣服進到臥室即可！
有些房子已經規劃衣櫃的空間，其中最常見是滑動門與利用高處做儲藏。
在這些情況下，你也可以改造衣櫥，透過改造門的結構，將內部裝潢延伸，以便有更多的空間用作更衣室。
在臥室一側規劃一個小空間，並它用牆壁或窗簾分開。裡面可以放置抽屜、吊掛桿子、梳妝台。
獨立照明燈具也是必備的，因為它是一個半封閉的空間，為了區隔這個區域，可用個簡單的薄紗或窗簾作為妝是。
床旁邊的的衣櫃、高櫃子、抽屜和懸掛區域，若加上一個透明的門和鏡子將會是個美好的更衣室。
即使你沒有太多的空間，也可以利用光線在視覺上增加面積，將會形成一個大而明亮的更衣室。
多功能家具總是適用於小空間。你可以僱用木匠或專家來設計，集合在牆壁上的抽屜和櫥櫃區域，並規劃一個私人角落。服裝和飾品可以放在儲藏區，而自由空間就可以當成更衣室。
你應該筆記的重點：
- 自然採光，越長越好
- 充足的照明，像是指示燈和吊燈
- 利用層架、抽屜和櫥櫃，維持功能性
- 選擇白色和光澤的表面，以反射光線
- 鏡子！鏡子！鏡子，絕對是必備品！