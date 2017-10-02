小空間必備: 10 種收納功能強大的更衣間設計

更衣間是我們日常生活中的必備空間。因為我們需要將衣服、飾品、鞋子都正確的擺放，無論是男性還是女性，青少年或老年人，嬰兒或成人，我們都需要符合個人需求的更衣間。

梳妝台、大衣櫃、牆上鏡子和大量的照明，將是完美的組合。但並不是每個人都有大房子或大空間，所以，整合一個更小巧實用的更衣室，就非常重要。

但是，在homify，這些都不是挑戰！在本篇將會看到適合小巧空間的更衣室，搭配的櫃子可以整合到空間，記得筆記！