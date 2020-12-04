小客廳牆壁顏色: 11 個讓你的空間活潑又寬敞的好選擇

湖水藍本身以藍色為基調，加入綠色元素以後就變起了我們眼前這個充滿清新與自然質感的顏色。
這一次我們不單單靠傢俱來完成整個客廳，我們還選用了兩種相若卻不相同的顏色——湖水藍和湖水綠來粉刷牆面，帶來不一樣的視覺效果。
藍色向來都是人們最喜愛的顏色之一，因為它令我們想到大海，並有效帶來正能量。我們知道較深的顏色比如說海軍藍有可能會令房間看起來變小，然而巧妙之處就在於你該選擇什麼樣的傢俱——如果牆色已經夠深，那麼你應該選購白色或者大地色系的傢俱，它們的款式應該以簡潔設計為主，最好擁有俐落的線條。如果你照著這些點子做的話，它所帶來的美麗效果定會讓你嚇一跳！
鮮艷的顏色比如說紅色可以使空間活起來，因為它能夠為房間注入滿滿的能量。不過如果你要想在客廳用上紅色來粉刷牆面，要避免選用正紅色以免空間落於俗套，反之，桃紅色或者酒紅色則是最佳選擇。除此以外，你也該利用淺色系傢俱，比如說白色的傢俱來平衡視覺效果。
利用不同的顏色混搭無疑是很好的裝飾點子，然而你也可以考慮以多種質感不一的素材來妝點牆面！比如說圖中的客廳牆面上貼有一張彷木紋的牆紙，這樣子的做法能瞬間為牆面增添質感，同時亦提升了空間感，並為整個客廳帶來暖暖的氣氛。
為了避免整個空間過於飽和，我們建議把其他牆面留白來作平衡。
文首我們提到白色是擴大空間感的好幫手，然而它有時候真的會有點單調。為了在客廳牆面上營造一個焦點，我們會建議你選用牆面貼紙這種簡單又有效的裝飾品。這樣子做既可保留大部分的純白牆身，同時亦使牆面多了一份趣味。
另一個善用白色來做配搭的方法就是選用雙色牆面設計——一邊牆面粉刷成白色，另一訪則用上大地色系顏料，比如說灰色或米色。如果你的傢俱也是屬於同類色系，那麼整個客廳看起來定必更完美平衡。
同時，為了避免空間變得沉悶，大家可以加添一些用色比較鮮明的傢俱和傢品，比如說燈具和抱枕。
綠色既不是冷色，又不是暖色，可是卻有效使空間變明亮，並加添一份自然的氣息。
而同類的檸檬綠色則具有更強的大自然質感，因為相比綠色，檸檬綠則多了一份黃。不過如果你選用這種強烈的顏色記得要設限，例如只把一面牆而粉刷成這種顏色，不然的話整個客廳會看起來過於刺眼，形成反效果。
想要打造出最大的空間感，那就選用大地色系吧！可以用上這種顏色的地方不止是牆面而已，無論是傢俱或窗簾也可以，這樣子整個客廳都會營造出一種整潔又簡約的觀感。
圖中的極簡風客廳其實只有4.5坪，可是看起來夠明亮，而且空間感很足！
另一個可以使客廳變得迷人的配色就是大地色系與另一種比較搶眼的顏色。像是圖中的客廳，它的傢俱和牆面主要都是以米色和白色為主，而正中央的牆面則是整個空間的焦點——一整個偏酒紅色的豆沙色牆面。雖然這並不是我們最常見的像是藍、紅、黃等等的顏色，可是它能夠為客廳帶來點不一樣的色彩，同時亦保留設計原有的自然感。
粉色系給人的觀感就跟大地色系一樣有一種療癒感，而粉色的好處就是它的額外功效。比如說粉藍色，它就能像是一般藍色一樣為空間帶來正能量。 粉粉嫩嫩的顏色具有令人放鬆的效果，是粉刷客廳牆面的理想選色。
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