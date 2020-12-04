小客廳牆壁顏色: 11 個讓你的空間活潑又寬敞的好選擇

我們該用什麼顏色來粉刷小空間的牆面呢？最明顯的答案一定是白色，對不對？然而，雖然白色可以使空間明亮並擴大空間感，可是卻未必太過無趣單調。因此，牆壁顏色以及客廳配色對於空間和房間氛圍來說都非常重要，一些不太常用的活潑配色，例如湖水綠的顏色也許可以給你的客廳帶來不一樣的驚喜。

如果我們想要擴大空間感，同時亦想令房間看起來更有個性的話，那麼從牆面選色下手就是我們該做的第一步。顏色心理學已經證實了不同色彩的確能夠影響人類的感知，因此在裝潢房子的時候我們應該把顏色帶來的效果一併納入考量。

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