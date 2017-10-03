10 種迷人的質樸風廚房設計

你喜歡帶有鄉村風格的廚房，或是現代感十足的廚房呢？只要開始比較，免不了掀起大家激烈的辯論。但是實際上，這兩者風格各有優缺點，也都各有忠實的支持者和反對者。在今天的點子簿中，我們要避開個人的偏好趨向，純粹提供給你 10 座採用質樸格調裝潢出來的迷人廚房。它們將古早和現代的廚房特色融合為一，創造出令人難以抗拒的魅力，現在就一起來逐一參觀吧！
這座廚房是由舊穀倉改建而來，它具有現代化的配備，但卻充盈著質樸的風格。實木櫥櫃所使用的木材，也是將廢棄穀倉的材料再利用。永續生態的理念被用來打造這座很實用的廚房，令人讚嘆不絕！
但是，有些人就是從不厭倦經典式的木質構造，看看這座採用傳統路線的廚房，深色的木材顏色散發出一種溫馨的感覺，讓人想在這裡度過一個靜謐的午後。為了平衡木材調性，這座廚房的牆壁採用中性色彩的瓷磚，讓它看起來不會太過累贅。爐門運用藍色妝點，與奶油色瓷磚及地板構成和諧的觀感。
這座廚房採用典型的鄉村風格。它有著木頭的橫樑與令人驚豔的石頭地板。傢俱也經過精心設計，磚塊與木頭混搭，和櫥櫃門板的橄欖綠構成絕美的印象。綠色正是這座帶有普羅旺斯風格的廚房最吸引人的亮點，它和淺棕色調正是絕搭。此外，木製的百葉窗及小型裝飾品，像是圖畫、植物及籃筐等，也為空間增色不少。
橡木無疑是打造質樸風廚房最受歡迎的建材。但有時我們也會採用核桃木、山毛櫸和桃花心木。但對於那些開始厭倦木材的人來說，添加層壓板可以取得不同的紋理和色調，並且能在不失木材優雅和溫暖的前提下，賦予空間特殊的質感。在這座廚房中，木樑與天然木材傢俱構成對比。珍珠灰與灰色瓷磚和石榴石地板及牆壁，搭配工業風金屬燈，構成一幅圖畫般的美麗視覺效果。
這處空間有著巨大的木樑、粉刷的牆壁和挑高的屋頂，散發出濃濃的古樸風情。然而，你還是可以運用一些小技巧，讓它看來不會太過鄉村格調。在這張照片中可以清楚看到：現代化的奶油色廚房配備，搭配延伸式的中島設計，創造出一股現代氛圍。
鄉村風格具有懷舊的氛圍，讓人彷彿可以呼吸到鄉下清新的空氣。即使你擁有的是座現代化廚房，還是可以藉由一些細節設計，創造出樸實的風格。像在這座廚房裏，運用鮮花、葡萄藤、柳條筐和木樑，就營造出鄉村的氣息，讓我們宛如回到那個永恆的夏日時光，在爺爺奶奶家度過美好的暑假光景。
一座廚房可以同時融合鄉村和工業風嗎？在這張照片中，我們可以看到一個最佳範例。採用巨大樹幹做為中島，彷彿讓我們進到了森林深處白雪公主的住家。在這座木頭工作臺上，還有著現代化的水槽和爐灶，如此奇妙的組合，真是令人大開眼界！
雖然我們都習慣使用瓷磚來裝潢廚房牆壁，但現在你有更多不同的選擇。市面上有多樣化的塗料，它們不僅容易維護，同時還可以帶來豐富多彩的美感，同時創造質樸的印象。照片中這面芥末色的牆壁，就與木質傢俱融合得完美無匹。
這座廚房採用淺色木質傢俱，搭配上綠色瓷磚和廚房器具，營造出一種非常特殊的氛圍。如果你喜歡有點鄉村風格，但又不想過度強調，這款顏色組合很值得推薦。牆壁上長方型的瓷磚，在燈光映照下顯得光鮮醒目。
在這款設計中，一面綠色石板牆壁構成了視覺上的亮點，是許多美食雜誌經常採用的攝影構圖。對於不想花上大錢裝潢廚房的人來說，這款設計所採用的傢俱相當樸實，木製的水槽下方搭著一面白色布幔，簡單素材便創造出吸引人的空間。
如果你正在尋找廚房的設計，一定不能錯過以下文章：