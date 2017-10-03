10 種迷人的質樸風廚房設計

你喜歡帶有鄉村風格的廚房，或是現代感十足的廚房呢？只要開始比較，免不了掀起大家激烈的辯論。但是實際上，這兩者風格各有優缺點，也都各有忠實的支持者和反對者。在今天的點子簿中，我們要避開個人的偏好趨向，純粹提供給你 10 座採用質樸格調裝潢出來的迷人廚房。它們將古早和現代的廚房特色融合為一，創造出令人難以抗拒的魅力，現在就一起來逐一參觀吧！