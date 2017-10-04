10 個仿木頭地板的好選擇

天然木材是一種高貴的材料，它相當堅固耐用。任何使用原木地板的空間，都會是個愉快和受歡迎的地方。

原木地板為空間帶來溫暖、但同時它也比較昂貴，需要更加徹底和仔細的維護，但我們總是沒好好維護，因為缺乏時間或純粹因為懶惰。

若你也是這樣，我們也可以選擇相似原木地板的材質，本篇就要為你推薦一些模仿木材的材料。

從瓷磚到耐磨地板、或ＰＶＣ地板。他們不是原木，但具有相同的視覺，可帶來更廣泛的色調。

此外，它的維護更加簡單，一旦安裝，你幾乎不會察覺它與木地板的差異。在這篇文章中，我們提出了10個想法，讓你家的地板輕鬆就看起來像原木地板。