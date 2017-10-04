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10 個仿木頭地板的好選擇

Peggy Yu Peggy Yu
homify 牆壁與地板磁磚
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天然木材是一種高貴的材料，它相當堅固耐用。任何使用原木地板的空間，都會是個愉快和受歡迎的地方。

原木地板為空間帶來溫暖、但同時它也比較昂貴，需要更加徹底和仔細的維護，但我們總是沒好好維護，因為缺乏時間或純粹因為懶惰。

若你也是這樣，我們也可以選擇相似原木地板的材質，本篇就要為你推薦一些模仿木材的材料。

從瓷磚到耐磨地板、或ＰＶＣ地板。他們不是原木，但具有相同的視覺，可帶來更廣泛的色調。

此外，它的維護更加簡單，一旦安裝，你幾乎不會察覺它與木地板的差異。在這篇文章中，我們提出了10個想法，讓你家的地板輕鬆就看起來像原木地板。

1.廚房用的PVC地板

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Supreme Floors Ibérica S.L.

Supreme Floors Ibérica S.L.
Supreme Floors Ibérica S.L.
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使用PVC作為天然木材的替代品，這個廚房的地板上，塗上了一種真實模仿木材的乙烯基樹脂（Vinyl）。

這種材料可以輕鬆模仿任何氛圍和設計，這個案例中展現了鄉村風的效果。

2. 瓷磚

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homify

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另一種仿造天然木材的方式是使用瓷磚。瓷磚有很多優點，可以為我們的家增加與木材相似的外觀美觀。

比方說它耐用、耐用、易於清潔。還可以使用在復古的空間，像案例中的圖像瓷磚，在從上方來看構成一個個的立方體圖形，為平坦的地板增加了深度。

3. 石磚地

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INTERAZULEJO

INTERAZULEJO
INTERAZULEJO
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另一種完全模仿木材的材料就是石磚地。本案例中看到的設計，第一眼就會誤以為這是超美的木地板！但其實它是室內石磚地。

它完全仿造了天然木材的顏色和脈絡，表面的不規則效果也是模仿的一部分。此外，Ｖ字的排列更加強模仿的效果，讓你以為他就是木地板無誤！

4. ＰＶＣ地板

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Almacén de Carpintería Gómez

Almacén de Carpintería Gómez
Almacén de Carpintería Gómez
Almacén de Carpintería Gómez

完美模仿天然木材的ＰＶＣ地板。這種材料的製造由塑料製成，表面被印刷或刻有木材的外觀，是多元且耐刮的好選擇。

它易於維護、非常耐用、非常耐水和磨損。且抗靜電、抗菌，所以它不會滋長真菌或細菌。是個理想的材質，也是廚房和浴室地板的好選擇。

5. 只要一個鎖

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這些地板的組合方式，為這個空間呈現出灰色色調和鄉村風格。

地板的結構排列成平滑、平坦的樣子，其實是每片互相鎖定固定而已。

6. 超耐磨木地板

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Luna Homestaging

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超耐磨木地板是近年來西班牙最受歡迎的地板材質之一。它的起源可以追溯到1970年代。在瑞典，它是模仿天然木材最舒適和最簡單的選擇之一。

它類似於木地板，具有耐磨表面的木質層製成。他們的費用不高，但在適當的照顧下，可以延長它的使用期間。

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7. 超耐磨地板好處

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Enblanc

Enblanc
Enblanc
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超耐磨地板的另一種材料是由粘合和壓制的木纖維板製成。

明顯的可以看到地板有一層貼皮、它再現了木材的外觀，主要是在模仿橡木。設計師也常使用，因為這種材料為我們提供了廣泛的風格和色調。

8.瓷磚地

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INTERAZULEJO

INTERAZULEJO
INTERAZULEJO
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感謝新科技與數位列印，在製作石磚與瓷磚的時候，可以打造完美模仿木材外觀的效果。

這裡的案例呈現自然木材的特質，創造出在真正的木地板上的真實踩踏感。最適合放在辦公室。

9. 瓷磚細節

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INTERAZULEJO

INTERAZULEJO
INTERAZULEJO
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我們留意瓷磚上的新印刷技術，重視最小的細節。此案例中，我們看到一個完美模仿橡木外觀的陶瓷地板，甚至連接縫的細節，也可以感受到絕對的自然。

10. 客廳的石磚

Pavimentos imitación a madera, INTERAZULEJO INTERAZULEJO 客廳
INTERAZULEJO

INTERAZULEJO
INTERAZULEJO
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最後，我們看到仿原木材地板的石磚。它利用色調的混合，強調木材的感覺，並掩飾了它的真實身份。使用耐用材料的好處就是它非常易於維護。

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