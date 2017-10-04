現代風獨棟別墅: 一個簡約時尚的舒適好居所

我們都喜歡現成的住家，不需要任何裝潢和翻修，只要把東西搬進去，就可以開始在此生活。今天 homify 要介紹給你一座超出你夢想的住家，實現你心想已久的願望！它不但有著新穎時尚的外觀，還擁有大量的儲物空間，外加一座漂亮的現代化廚房，同時還具備 2 間浴室，讓家庭成員可以享有舒服的居住環境。從裡到外，夢幻到讓人傾心不已，立刻就一起來參觀吧！