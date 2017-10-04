現代風獨棟別墅: 一個簡約時尚的舒適好居所

我們都喜歡現成的住家，不需要任何裝潢和翻修，只要把東西搬進去，就可以開始在此生活。今天 homify 要介紹給你一座超出你夢想的住家，實現你心想已久的願望！它不但有著新穎時尚的外觀，還擁有大量的儲物空間，外加一座漂亮的現代化廚房，同時還具備 2 間浴室，讓家庭成員可以享有舒服的居住環境。從裡到外，夢幻到讓人傾心不已，立刻就一起來參觀吧！
這座住宅的門面採用灰色的牆壁，搭配木炭色的門面，柔和的色彩顯得相當低調。開放式的陽台空間可以欣賞到街景風光。專家規劃了充裕的門窗設置，讓大量自然光得以進到屋內，讓室內感覺舒適敞亮。
廚房裡設置了簡單實用的電器，櫥櫃及流理台有著乾淨的線條和中性的色彩，將空間妝點得優雅又明淨。大面積的工作台面提供足夠的作菜空間，在這裡烹飪可以享受到心曠神怡的感受。
從這個角度，我們可以看到這座現代化廚房的另一隅。採用白色及黑色裝潢的空間，簡約低調便呈現出時尚俐落感。從這個角度望去，還可以瞥見通往上一層樓的樓梯。
這間專供訪客使用的洗手間，採用中性的色彩配置，搭配現代簡約感的器皿，呈現出一派雅致的視覺美感。
這間主人房附設的浴室，裝置了充裕的盥洗用具和存放毛巾的儲物櫃。雙臉盆的設計，讓大家一早不必搶著刷牙洗臉。現代化的浴缸讓你在一天結束後，可以放鬆身心享受一場香浴。
任何的住家都需要足够的儲藏空間。這裡我們可以看到一座大型櫥櫃，以及多層的抽屜櫃，讓你可以把東西分門別類儲放，取用時更為方便。
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