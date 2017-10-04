你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

現代風獨棟別墅: 一個簡約時尚的舒適好居所

Genie Chien Genie Chien
HOUSE MANKGANE, Première Interior Designs Première Interior Designs 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

我們都喜歡現成的住家，不需要任何裝潢和翻修，只要把東西搬進去，就可以開始在此生活。今天 homify 要介紹給你一座超出你夢想的住家，實現你心想已久的願望！它不但有著新穎時尚的外觀，還擁有大量的儲物空間，外加一座漂亮的現代化廚房，同時還具備 2 間浴室，讓家庭成員可以享有舒服的居住環境。從裡到外，夢幻到讓人傾心不已，立刻就一起來參觀吧！

強固的外觀

HOUSE M Première Interior Designs 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Première Interior Designs

HOUSE M

Première Interior Designs
Première Interior Designs
Première Interior Designs

這座住宅的門面採用灰色的牆壁，搭配木炭色的門面，柔和的色彩顯得相當低調。開放式的陽台空間可以欣賞到街景風光。專家規劃了充裕的門窗設置，讓大量自然光得以進到屋內，讓室內感覺舒適敞亮。

​時尚的廚房

KITCHEN Première Interior Designs 置入式廚房 石英 Beige
Première Interior Designs

KITCHEN

Première Interior Designs
Première Interior Designs
Première Interior Designs

廚房裡設置了簡單實用的電器，櫥櫃及流理台有著乾淨的線條和中性的色彩，將空間妝點得優雅又明淨。大面積的工作台面提供足夠的作菜空間，在這裡烹飪可以享受到心曠神怡的感受。

開放式設計

HOUSE MANKGANE, Première Interior Designs Première Interior Designs 置入式廚房
Première Interior Designs

Première Interior Designs
Première Interior Designs
Première Interior Designs

從這個角度，我們可以看到這座現代化廚房的另一隅。採用白色及黑色裝潢的空間，簡約低調便呈現出時尚俐落感。從這個角度望去，還可以瞥見通往上一層樓的樓梯。

訪客使用的洗手間

HOUSE MANKGANE, Première Interior Designs Première Interior Designs 衛浴更衣間 石英 Grey
Première Interior Designs

Première Interior Designs
Première Interior Designs
Première Interior Designs

這間專供訪客使用的洗手間，採用中性的色彩配置，搭配現代簡約感的器皿，呈現出一派雅致的視覺美感。

主人房的浴室

HOUSE MANKGANE, Première Interior Designs Première Interior Designs 衛浴更衣間 Grey
Première Interior Designs

Première Interior Designs
Première Interior Designs
Première Interior Designs

這間主人房附設的浴室，裝置了充裕的盥洗用具和存放毛巾的儲物櫃。雙臉盆的設計，讓大家一早不必搶著刷牙洗臉。現代化的浴缸讓你在一天結束後，可以放鬆身心享受一場香浴。

儲物空間

HOUSE MANKGANE, Première Interior Designs Première Interior Designs 臥室衣櫥與衣櫃 Grey
Première Interior Designs

Première Interior Designs
Première Interior Designs
Première Interior Designs

任何的住家都需要足够的儲藏空間。這裡我們可以看到一座大型櫥櫃，以及多層的抽屜櫃，讓你可以把東西分門別類儲放，取用時更為方便。

想看更多獨特的住宅專案，一定不能錯過以下文章：

48.4 坪的木屋: 一個擁有美麗露臺的鄉村住宅

21個讓你靈感大爆發的花園設計
喜歡這座現代化精緻的住家嗎？留言分享你的想法吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了