拒絕一錯再錯！10個萬無一失的居家設計好點子

很多人會把起居空間混搭使用，但其實每個空間應該只有一個明顯的功能，比如說客廳是讓人看電視和休息用的，那麼就不應該把書桌或者健器材也放在那邊。
不過我們也明白大都市的生活空間一般都不大，那麼如果你堅持一個空間多個用途的話（比如說辦公室跟臥室二合一），那麼我們建議你選用一些多功能合一的傢俱，使空間看起來保持井然有序。
很多時候我們都會直接把老舊傢俱扔掉，以全新傢俱來取代。然而很多時候買了回家你才發現「新傢俱太大了！」結果呢？空間只會看起來更擠迫！記得在選購新傢俱之前，要仔細量度空間大小以及理想的傢俱尺寸。
把牆面重新粉刷是低本低、效果又好的裝飾方法之一。如果房子小的話，記得要選用淺色來保持空間感。同時亦可以嘗試營造出對比，並記僅要保持整個房子的和諧觀感。
更多關於牆面裝飾的點子：
有時候我們會懶惰地直接買一式一樣的傢俱來佈置空間，這樣子的確可以使空間看起來統一，可是也會過於沉悶！
這個時候你可以加添一些小細節，比如說材質不一樣的地毯、抱枕來營造變化，使空間看起來更豐富。
木材或者綠色這些會讓我們聯想起大自然的用色是妝點空間的好選擇，決定選用這些牆色之前盡量選擇那些日照充足的空間，並且留意空間大小。
桃紅、黃色、黑色等等可能是你最愛的顏色，可是它們不一定適合你的家。在設計牆面的時候不可能只顧著個人喜好而選用以上強烈又難駕馭的顏色。反之，你應該選用一些跟空間好配搭的顏色，像是米色、灰色和白色等等。
你應該因應樓底高低以及天花板的大小而選擇合適的燈具，比如說高樓底的家可以考慮一直長型吊燈或者大型水晶吊燈。
樓梯不止單單用來連接樓層，它們還具有點綴整個起居空間的重要功能！想看更的的設計範例，請繼續參閱：