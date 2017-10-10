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拒絕一錯再錯！10個萬無一失的居家設計好點子

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不要再胡亂地設計家居了！不是每個家都適合混搭風，也不是每個臥房都可以讓你粉刷成誇張的顏色，不同的裝飾品或者傢俱也有一定的配搭方式！

今天就讓我們來一起學習以下10個由專家建議的、萬無一失的空間設計點子吧！事不宜遲，現在就繼續閱讀下去吧：

​1. 一個空間　一個功能

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Boks architectuur

Boks architectuur
Boks architectuur
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很多人會把起居空間混搭使用，但其實每個空間應該只有一個明顯的功能，比如說客廳是讓人看電視和休息用的，那麼就不應該把書桌或者健器材也放在那邊。

不過我們也明白大都市的生活空間一般都不大，那麼如果你堅持一個空間多個用途的話（比如說辦公室跟臥室二合一），那麼我們建議你選用一些多功能合一的傢俱，使空間看起來保持井然有序。

​2. 注意新傢俱大小

Loft in oude textielfabriek, Archivice Architektenburo Archivice Architektenburo 客廳
Archivice Architektenburo

Archivice Architektenburo
Archivice Architektenburo
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很多時候我們都會直接把老舊傢俱扔掉，以全新傢俱來取代。然而很多時候買了回家你才發現「新傢俱太大了！」結果呢？空間只會看起來更擠迫！記得在選購新傢俱之前，要仔細量度空間大小以及理想的傢俱尺寸。

​3. 新的牆色

Paradise getaway , Aileen Martinia interior design - Amsterdam Aileen Martinia interior design - Amsterdam 客廳
Aileen Martinia interior design – Amsterdam

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Aileen Martinia interior design – Amsterdam
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把牆面重新粉刷是低本低、效果又好的裝飾方法之一。如果房子小的話，記得要選用淺色來保持空間感。同時亦可以嘗試營造出對比，並記僅要保持整個房子的和諧觀感。

更多關於牆面裝飾的點子：

14個裝飾臥室牆面的好設計（快速又容易！）

​4. 避免一式一樣的傢俱

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Hoogsteder Architecten

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有時候我們會懶惰地直接買一式一樣的傢俱來佈置空間，這樣子的確可以使空間看起來統一，可是也會過於沉悶！

這個時候你可以加添一些小細節，比如說材質不一樣的地毯、抱枕來營造變化，使空間看起來更豐富。

​5. 注入大自然氣息

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Wonderwall Studios

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木材或者綠色這些會讓我們聯想起大自然的用色是妝點空間的好選擇，決定選用這些牆色之前盡量選擇那些日照充足的空間，並且留意空間大小。

​6. 少即是多

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空間設計的其中一個大忌就是「凌亂」！把不必要的東西掉丟或者是好好地收起來吧，這樣子房子看起來才會整潔，而且把雜朋都收起來的時候空間會瞬間變明亮喔！

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​7. 捨棄最愛的顏色

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Woon Architecten

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桃紅、黃色、黑色等等可能是你最愛的顏色，可是它們不一定適合你的家。在設計牆面的時候不可能只顧著個人喜好而選用以上強烈又難駕馭的顏色。反之，你應該選用一些跟空間好配搭的顏色，像是米色、灰色和白色等等。

​8. 選擇合適燈具

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Medie Interieurarchitectuur

Medie Interieurarchitectuur
Medie Interieurarchitectuur
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你應該因應樓底高低以及天花板的大小而選擇合適的燈具，比如說高樓底的家可以考慮一直長型吊燈或者大型水晶吊燈。

​9. 對比

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無論你是以深和淺的牆色，還是以掛滿裝飾品與純白的牆面來營造對比，這種設計技巧定能使你的家更有看頭。

​10. 時尚樓梯設計

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studio suit

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studio suit
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樓梯不止單單用來連接樓層，它們還具有點綴整個起居空間的重要功能！想看更的的設計範例，請繼續參閱：

20個讓你拍案叫絕的樓梯設計

12 間好看的獨立增建小平房，含參考造價
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