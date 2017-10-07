住家入口設計: 12 種讓你靈感大爆發的絕佳創意

住宅的門面應該呈現一種有趣的設計，讓人一看就會聯想到內部的陳設。要賦予門面強大的吸引力，可以採用特殊的建材、色彩和紋理，讓它呈現出豐富的意象。你可以在門口處打造通道或小徑，當訪客來臨時，可以順著它們通往美麗的花園；或是在此裝置美妙的燈光，迎接訪客登堂入室。在今天的點子簿中，我們將介紹給你 12 款別緻的住家入口設計，供你作為裝潢門面的參考。一起來參觀吧！