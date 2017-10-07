住家入口設計: 12 種讓你靈感大爆發的絕佳創意

住宅的門面應該呈現一種有趣的設計，讓人一看就會聯想到內部的陳設。要賦予門面強大的吸引力，可以採用特殊的建材、色彩和紋理，讓它呈現出豐富的意象。你可以在門口處打造通道或小徑，當訪客來臨時，可以順著它們通往美麗的花園；或是在此裝置美妙的燈光，迎接訪客登堂入室。在今天的點子簿中，我們將介紹給你 12 款別緻的住家入口設計，供你作為裝潢門面的參考。一起來參觀吧！
門前小徑可以有多種不同的型式。照片中這條長長的走道，一旁有著綠草如茵，另一側則有一面景觀木牆，優雅無比的風格保證讓訪客一見難忘！
混凝土是當代設計中最主要的建材之一，質地也最為堅硬。在這款設計中，我們可以看到美麗的水景與堅硬的混凝土交融，散發出完美平衡的美感。
住家門前的步道，是進入屋內的重地。這處門庭採用石材打造出堅固耐用的步階，門口還裝置了明亮的照明設備，令人感覺份外安心。
房子門前的步道應該要與建築物本身的風格相協調，常見的材質包括有木材、混凝土及石頭等等。這款石材步道搭配造型植物，予人時尚又新穎的印象。
石材具有強大的魅力，除了紋理美感之外，它還非常經久耐用。與戶外的花園相搭，更能凸顯出大自然的氛圍。
黑色的石頭具有既神秘又美麗的特質，是十分個性化的材質。這款黑色階梯將訪客一路導向一座現代化的住宅入口，俐落的線條和沈靜的配色令人印象深刻。
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這款象牙色的階梯以柔和的顏色及紋理，與階前的黑色礫石和綠色草坪構成鮮明的對比，顯得氣質非凡！
白色能為門口帶來明亮寬敞的視覺觀感。但是使用這種色系，你必須要考慮到房子的座向，因為在陽光最強烈的時刻，白色可能會讓你眼花，產生不舒服的感覺。
儘管這條步道是直線型，但因擁有微妙的曲線，讓它顯得特別優美吸睛。採用不同尺寸和形態的步階，是設計師獨創一格的創意。
木作的步道被鮮綠的草坪所包圍，朝著住宅門口走去，沿路可以感受到芬多精迷人的氣息。
照明設備是門前不可或缺的裝置，但又不宜過度刺目，以免令人眼花繚亂。像這款將燈光裝置在臺階前側的設計，可以提供充裕的照明，還能創造出藝術的風格來。
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