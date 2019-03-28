自己蓋房子？這間結合現代與傳統元素的平房是最佳範例

自己蓋一間房子是具有挑戰性，但卻也能讓你非常有成就感，並且永生難忘的事情。如果說你正要與你的另外一半共築溫暖的小窩，那麼一起蓋房子絕對會是一生中最美好的回憶。你不僅可以以較少的成本，挑選喜歡的建材，還可以設計房子的外型。這一本點子簿所要介紹的 16.94 坪的平房就是由小倆口所共築的溫暖小窩，小倆口們決定結合現代與傳統的元素，讓房子既有時尚感，也有鄉間的質樸氣息。
對於想要自己蓋一間房子的你來說，這間小坪數的平房想必會給你許多實用的靈感。蓋一間房子的步驟是什麼呢? 就讓我們一起欣賞這間平房的建造過程，一塊了解更多細節吧!
在蓋房子之前，最重要的當然就是決定你要多少預算。知道有多少的錢可以運用，你才可以開始規劃接下來的流程。不管是房子的結構或是使用的建材，這些元素都會影響到房子的造價，因此一旦決定了預算之後，你就可以請專家開始設計房子的造型與結構。接下來，施工的人員會開始清理建地，然後挖掘地基，再以所選的建材搭起結構以及牆面。
當你的房子的基礎結構以及外牆都已經打造完成後，施工人員們必須動手清理地面。由於在施工的過程中，地面會有許多髒污，不美觀之外也不安全。除此之外，清理好地面之後，就可以開始建造一個引領居者以及訪客們進門的美麗步道!
大多數的房子是以水泥建造而成的，而裸露的水泥或是磚頭看起來不甚美觀，因此需要上漆。你可以與專家討論，選擇你心目中最理想的顏色。
這是房子蓋好之後最為原始的樣貌，如果你喜歡工業風的話，也許灰色的牆面以及地面還不賴，不過一般的人會選擇上油漆，以及用不同的建材鋪上地板，讓家裡更有溫暖的氣息。
這對小倆口選擇將牆面漆上最基本的白色，地板則是瓷磚地板，因此室內明亮又有朝氣。
裝修好室內空間，房子外頭也即將完工。看看師傅們正在油漆房子的牆面，你猜猜最後平房的外型會是什麼樣貌呢?
房子的裝修已經全部完成，瞧瞧磚頭的牆面，搭配上粉色系的混凝土外牆，是不是柔軟中又帶有個性呢?
除此之外，房子的結構非常有現代感，然而紅色的屋瓦又讓人聯想起鄉間的樸實小房子，兩者結合之後一點也不突兀。
最後讓我們走進屋內瞧瞧。在與專家溝通之後，小倆口們決定賦予室內簡約又別緻的風格，因此每件家具都是淺色系，並且非常有設計感，是年輕夫婦的絕佳居所。
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