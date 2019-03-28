自己蓋房子？這間結合現代與傳統元素的平房是最佳範例

自己蓋一間房子是具有挑戰性，但卻也能讓你非常有成就感，並且永生難忘的事情。如果說你正要與你的另外一半共築溫暖的小窩，那麼一起蓋房子絕對會是一生中最美好的回憶。你不僅可以以較少的成本，挑選喜歡的建材，還可以設計房子的外型。這一本點子簿所要介紹的 16.94 坪的平房就是由小倆口所共築的溫暖小窩，小倆口們決定結合現代與傳統的元素，讓房子既有時尚感，也有鄉間的質樸氣息。

對於想要自己蓋一間房子的你來說，這間小坪數的平房想必會給你許多實用的靈感。蓋一間房子的步驟是什麼呢? 就讓我們一起欣賞這間平房的建造過程，一塊了解更多細節吧!