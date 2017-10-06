你所嚮往的家：9 間美麗又便宜的預製組合屋

以往我們對預製屋的認識不深，總會覺得這種量產型的房屋質素沒有保證。然而，隨著近年預製屋愈來愈受歡迎，我們就知道其實它的好處有很多！比如說造價便宜、客製化設計、施工期短等等！
現在就讓我們來參觀以下9間由國外設計師打造的美麗預製屋吧！
我們提到預製屋的施工期比一般的建案會來得短，你能夠相信我們眼前這個超時尚美房從施工到完工只花了5個月嗎？
這個住家看起來十分開揚、寬闊，最棒的是它採用了落地玻璃來增加室內採光度，使室內保持明亮及本身的空間感。 除此以外，花園和那個時尚又休閒的露臺區域也很讓人羨慕呢！
美式風格的房子我們見過很多，而我們眼前的這一間預製屋的與別不同之處就是部分牆身粉刷成奪目的橘色，是為創新的設計點子！房子另設有加高樓底，因此室內空間感倍加充滿，使人居住其中時更舒適。
灰與大是北歐風的代表，當這兩個用色配搭在一起的時候總是能營造出一種既和諧、又具有對比的美麗觀感。位於二樓的陽台擁有開揚景觀，而且面積夠大夠寬闊，誰不想要這樣子的一個陽台呢？
這個充滿活力的度假別墅實在是很多人的夢想！想想看，每天早上起床後望向窗外，在你眼前的便是這麼大的一個私人泳池！泳池前的空地亦設有日光浴區，令人盡情享受度假的樂趣。
這個雙層美房擁有時尚俐落的外觀，它所採用L型設計為花園裡的休憩區提供了更多的隱私度，讓人在花園享受日光的同時亦不必擔心受到騷擾。
想要房子看起來與眾不同？那你應該參考這個由德國設計公司USCHMANN ARCHITEKTUR設計的雙層家庭美房！它既具有實用的車庫和露臺等等，同時亦有高顏值的外觀！（實在是跟鄰居們的老房子起了很大的對比呢！）
正正方方的房子擁有最好的間隔，因此室內設計的款式或者傢俱擺設的變化可以很多。房子共有兩層，每一層的牆色都不盡相同；在此我們亦可以見到設計師使用了大量玻璃和拉門，想必室內空間一定是整涼又明亮。
我們今天要介紹的最後一個預製屋的特點就是「玻璃」。整個房子被特大屋頂保護著，不同的牆身都同樣裝置了大量落地玻璃窗或者是玻璃拉門，營造出通透明亮的效果。這種設計除了美觀以外，冬天還可以起保暖作用，減少對暖氣的依賴、從而節省能源。