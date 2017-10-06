你所嚮往的家：9 間美麗又便宜的預製組合屋

以往我們對預製屋的認識不深，總會覺得這種量產型的房屋質素沒有保證。然而，隨著近年預製屋愈來愈受歡迎，我們就知道其實它的好處有很多！比如說造價便宜、客製化設計、施工期短等等！

現在就讓我們來參觀以下9間由國外設計師打造的美麗預製屋吧！