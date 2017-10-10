12 間好看的獨立增建小平房，含參考造價

隨著家庭的人口增長，或者房子裡的東西愈來愈多，我們總是覺得空間不夠用。如果你也有這樣子的問題，那今天我們的文章就非常適合你了，因為我們接下來要介紹12個好看的獨立加建小房子，絕對是增加居住空間的好方法喔！
以下的造價只供參考，詳情請與本地建築設計師聯絡：
乾淨俐落的白色牆身配搭黑框玻璃門，設計簡單又帶有滿滿的現代感。由一旁的翠綠植物點綴，整個空間看起來非常完整。
造價：約台幣228,000到273,000
施工期: 15 – 45 天
首先登場的小屋擁有極簡的外觀設計，四周設有門廊，可用作擺放室外傢俱或單車等用途。
造價: 約台幣318,000 到410,000
施工期: 15 – 45 天
特點:
•標準鋼材結構
• 壓層板或瓷磚地板
• 室內室外牆身為水泥纖維板，連粉刷工程
• 6毫米厚玻璃窗及玻璃門，鋁質框架
• 屋頂鋪有金屬隔熱板
• 完整電路系統
這個長長方方的小平房裝設有不少玻璃門和天窗，室內間隔實用。
造價: 約台幣273,000 到364,000 (未連運費及地基)
施工期: 15 – 45 天
迷你小屋是最經濟實惠的選擇，可用作花園小屋或者是家庭影院房。
造價：約台幣127,000 到155,000 左右
施工期: 15 – 45 天
由兩個平房組成的這個家看起來十分時尚，而且提供了寬裕的起居空間，可是造價相對較高。不過好處是設計耐看，同時亦可以隨時依個人需要及空間來選擇加建平房的數目。
造價：約台幣910,000到1,090,000不等
施工期: 15 – 45 天
這個加建在屋頂／露臺之上的美麗小平房同樣擁有明亮、時尚的特質，房前還有木甲板來擺放植物、裝飾或單車等等。
造價：約台幣455,000 到546,000不等
施工期: 15 – 45 天
6號小屋雖然面積不大，但擁有極具創意的外表，對比強烈的兩面牆身設計非常吸睛。
造價：約台幣109,000 到164,000
施工期: 15 – 45 天
這個後來加建的小屋完美地跟雙層房子的本體連接，你絕對看不出來這是個加建的部分。
造價：約台幣455,000到564,000
施工期: 15 – 45 天
比鄰充滿田園氣息的戶外花園棚架，這個美麗的加建小屋一點也不遜色。
造價：約台幣228,000到273,000
施工期: 15 – 45 天
這個感覺上更為幹練的戶外小屋擁有加長型屋頂以及木甲板，是個非常有個性的選擇。
造價：約台幣273,000到364,000
施工期: 15 – 45 天
而這一個房子更設有一個置牆式可伸縮遮陽篷，無論天時好壞都可以讓人享受花園裡的美妙時光。
造價：約台幣228,000到273,000
施工期: 15 – 45 天
12號的獨立小屋其實是一個擁有挑高天花板的簡單風衛浴間。如果想要加建更多起居部分，這個衛浴間則將由設計師免費贈送。
造價：約台幣45,000
施工期: 15 – 45 天
延伸閱讀：