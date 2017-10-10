12 間好看的獨立增建小平房，含參考造價

隨著家庭的人口增長，或者房子裡的東西愈來愈多，我們總是覺得空間不夠用。如果你也有這樣子的問題，那今天我們的文章就非常適合你了，因為我們接下來要介紹12個好看的獨立加建小房子，絕對是增加居住空間的好方法喔！

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