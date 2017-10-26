頂樓小庭院: 8 個讓全家人身心愉悅的戶外空間

頂樓是個非常難能可貴的戶外空間，你不僅可以在這裡曬衣服，還可以將之打造成充滿綠意的小庭院。對於有孩子的家庭來說，提供讓孩子們活動身軀的場地更是格外重要。
這一本點子簿將要介紹 8 個頂樓小庭院，不管是大人小孩都可以在此享受最放鬆的悠閒時光。厭倦了城市中的紛擾的你，不妨跟著我們的腳步，一塊找尋實用的靈感!
孩子們的腦袋瓜裡存在著我們意想不到的各種幻想，而這樣的他們渴望擁有屬於自己的小天地，編織各種的故事。這個頂樓鋪上了草坪，並且在兩旁種植各類植物。草坪上搭設了小帳棚，平常可以在此野餐，也可以讓孩子躲在帳篷裡面玩耍，沉浸在自己的異想世界。
接下來這個頂樓風格大不同，各種不同的石材是頂樓的重點，植物則成為了點綴品。
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熱帶的植物以及各種大小與顏色的座椅，這個露臺充滿了熱帶的熱情魅力。
這個由台灣專家所設計的頂樓空間鋪上了橘紅色的磁磚地板，看起來非常有田園的風味。簡單地擺放屋主心愛的盆栽，就是一個獨特的頂樓小庭院。
接下來這個面積剛剛好的頂樓以草坪以及木頭地板區分出兩個區塊，超級悠閒。
最後這個頂樓可以說是熱愛園藝的人的小天地! 寬敞的空間裡頭種植了許多植物，讓居住在城市中的你，也能感受到自然的芳香。
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