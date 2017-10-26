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頂樓小庭院: 8 個讓全家人身心愉悅的戶外空間

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
新屋-芥子, 一穰設計_EO design studio 一穰設計_EO design studio 屋頂
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頂樓是個非常難能可貴的戶外空間，你不僅可以在這裡曬衣服，還可以將之打造成充滿綠意的小庭院。對於有孩子的家庭來說，提供讓孩子們活動身軀的場地更是格外重要。

這一本點子簿將要介紹 8 個頂樓小庭院，不管是大人小孩都可以在此享受最放鬆的悠閒時光。厭倦了城市中的紛擾的你，不妨跟著我們的腳步，一塊找尋實用的靈感!

1. 編織夢想的小天地

ZERO-CUBE+BOX SKYBALCONY（ゼロキューブ+ボックス スカイバルコニー）モデルハウス, オレンジハウス オレンジハウス 露臺
オレンジハウス

オレンジハウス
オレンジハウス
オレンジハウス

孩子們的腦袋瓜裡存在著我們意想不到的各種幻想，而這樣的他們渴望擁有屬於自己的小天地，編織各種的故事。這個頂樓鋪上了草坪，並且在兩旁種植各類植物。草坪上搭設了小帳棚，平常可以在此野餐，也可以讓孩子躲在帳篷裡面玩耍，沉浸在自己的異想世界。

2. 石材的美感

Riad Lluvia, Cetina y Ancona Arquitectos Cetina y Ancona Arquitectos 屋頂
Cetina y Ancona Arquitectos

Cetina y Ancona Arquitectos
Cetina y Ancona Arquitectos
Cetina y Ancona Arquitectos

接下來這個頂樓風格大不同，各種不同的石材是頂樓的重點，植物則成為了點綴品。

喜歡這個設計嗎? 讓專家協助你吧!

3. 熱帶的風情

AK - Westown, STUDIO PARADIGM STUDIO PARADIGM 屋頂
STUDIO PARADIGM

AK – Westown

STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM

熱帶的植物以及各種大小與顏色的座椅，這個露臺充滿了熱帶的熱情魅力。

4. 別墅的頂樓

新屋-芥子, 一穰設計_EO design studio 一穰設計_EO design studio 屋頂
一穰設計_EO design studio

新屋-芥子

一穰設計_EO design studio
一穰設計_EO design studio
一穰設計_EO design studio

這個由台灣專家所設計的頂樓空間鋪上了橘紅色的磁磚地板，看起來非常有田園的風味。簡單地擺放屋主心愛的盆栽，就是一個獨特的頂樓小庭院。

5. 時尚風格

homify 露臺
homify

homify
homify
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簡單幹練的家具讓這個頂樓小庭院渾身散發時尚感，寬敞的空間讓大人小孩都可以在此盡情伸展。

6. 防熱的頂樓

homify 陽台、門廊與露臺 家具
homify

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木頭的遮陽頂讓這個頂樓不會過於炙熱，木板搭成的座椅上鋪上了坐墊後，立刻有度假的氣息。

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7. 草坪與木頭地板

Wohnungen Bauträger 3D-Visualisierung, winhard 3D winhard 3D 平屋頂
winhard 3D

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接下來這個面積剛剛好的頂樓以草坪以及木頭地板區分出兩個區塊，超級悠閒。

8. 享受園藝之樂

Primera Casa Pasiva de uso habitacional en Latinoamérica, Windlock - soluciones sustentables Windlock - soluciones sustentables 露臺
Windlock – soluciones sustentables

Windlock - soluciones sustentables
Windlock – soluciones sustentables
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最後這個頂樓可以說是熱愛園藝的人的小天地! 寬敞的空間裡頭種植了許多植物，讓居住在城市中的你，也能感受到自然的芳香。

延伸閱讀: 用 24 種不同類型的圍欄展現不同的居家風格

防止宵小闖空門! 9 個你一定要知道的妙招
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