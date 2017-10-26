頂樓小庭院: 8 個讓全家人身心愉悅的戶外空間

頂樓是個非常難能可貴的戶外空間，你不僅可以在這裡曬衣服，還可以將之打造成充滿綠意的小庭院。對於有孩子的家庭來說，提供讓孩子們活動身軀的場地更是格外重要。

這一本點子簿將要介紹 8 個頂樓小庭院，不管是大人小孩都可以在此享受最放鬆的悠閒時光。厭倦了城市中的紛擾的你，不妨跟著我們的腳步，一塊找尋實用的靈感!