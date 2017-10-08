如何確定牆壁是不是承重牆？

當我們在進行房屋改造時，有時可能必須移除一些建築物的結構體。當遇到牆壁時，必須特別注意，究竟它們只是用來分割區域的隔間牆，或是它們其實是房屋的承重牆。倘若這片牆壁是承重牆，它就具有承載結構體重量的功能性，不能隨意移除。過去就曾發生過不少慘事，由於事前未經專業技術諮詢，擅自動工的結果，導致房屋或建築物倒塌。幸運的是，現在已有法律嚴格控管這類行為，大家也愈來愈瞭解到可能導致的危險。今天我們就要介紹給你更多判別牆壁性質的資訊，一起來研究吧！
一個判別的重要關鍵，就是觀察這面牆壁在房子裡的位置。前門的牆壁通常會是承重牆，具有良好的隔熱和隔音功能。如果你經驗豐富，可以憑著牆面與其他結構體的關係，以及和樑柱之間的距離，便做出正確的判別。
如果建築物有好幾層樓，就得逐層觀察這些牆壁在各層的位置，以判別它們與建築物結構體的關係。我們可以從最底層往上觀察，通常牆壁的厚度愈高層的愈薄。底層的牆壁許多是建築物的基礎結構，裝潢時千萬不要隨意移動，以免不小心動到承重牆，影響到房屋的穩定性。
牆壁的厚度也是判別的線索。承重牆的厚度與一般牆壁有很大的差異，取決於建築物的類型及用來建造牆壁的材料。最常用來建造大型建物承重牆的建材，包括有混凝土、預製混凝土，以及混凝土砌塊、磚塊或陶瓷塊，厚度經常在 10 公分以上。
當牆面是磚造的時候，辨別的工作會面臨較高的難度。但我們仍然可以從磚塊的砌造方向來加以觀察。如果是承重牆，通常它們的厚度也會比其他牆面來得厚實。
承重牆不是建築物維一的結構元素，樓板和橫樑這類水平式的構造，也都具有結構的功能，它們將牆壁連結並鎖定在一起，讓整個結構更安全穩定。這些構造元素通常會採用實木之類來打造。
在老舊或簡陋的建築物中常見一些變形的樓板樑柱。這些脆弱的結構有時會影響到屋體的承重度。因此在改造老屋時，技術人員必須特別注意判斷出承重牆，避免改造時發生危險，或讓建物發生裂縫及滲漏。
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當我們在處理老舊建築物並進行改造時，建築師會先研究建築細節，確定牆壁的功能性。對於承重牆，得先進行必要的測量和計算，以確保房屋的穩定性不受影響。只有事前經過嚴謹的規劃，才能讓改造後的房子繼續住得安心。
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