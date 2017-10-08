如何確定牆壁是不是承重牆？

當我們在進行房屋改造時，有時可能必須移除一些建築物的結構體。當遇到牆壁時，必須特別注意，究竟它們只是用來分割區域的隔間牆，或是它們其實是房屋的承重牆。倘若這片牆壁是承重牆，它就具有承載結構體重量的功能性，不能隨意移除。過去就曾發生過不少慘事，由於事前未經專業技術諮詢，擅自動工的結果，導致房屋或建築物倒塌。幸運的是，現在已有法律嚴格控管這類行為，大家也愈來愈瞭解到可能導致的危險。今天我們就要介紹給你更多判別牆壁性質的資訊，一起來研究吧！