美夢成真！一間低造價、工期短又美觀的組合屋

近年來，預製的住宅已經成為市場新趨勢，為廣大住民提供了住的新選擇！這類房屋大部分的製造工作都是在工廠預製完成，將組件運達要建造的工地之後，便能迅速就地組裝起來，讓建築的時間大大地縮短！許多人或許認為這類預製的房子住起來肯定不會太舒適，同時外觀也不怎麼吸引人。但是只要看過我們要介紹給你，由 ADAY GRUP Hafif Celik Yapilar A.S. / LGS CONSTRUCTION 建築師打造的這款預製屋，一定會推翻你之前的印象！立刻一起來參觀吧～
首先看到這座漂亮的房子，可能看不出來它是一棟預製屋。它的外觀如此精緻美麗，予人製作精良的感覺。建築風格結合了現代與傳統，山牆式的屋頂覆蓋著瓦片，搭配高雅的磚牆創造出令人愉悅的視覺觀感。
這棟房子設有大片的窗戶，讓室外自然光源源不斷透入室內，創造出溫馨歡樂的氣氛。搭配優良的室內照明裝置，以及透明的玻璃門窗，讓現代家居生活成為一種高檔的享受！房子的左側設有一處有頂蓋的雙車庫，回家後不必再擔心無處停車。
這棟美麗住家的室內部分是採用現代風格來裝潢，簡單明淨的線條創造出敞亮的空間感。硬木地板搭配白色的牆壁和天花板，中性色系營造出溫馨柔和的調性。大量的自然光湧入室內，帶來愉悅的心情～
如上所述，這座房子特別設計出大面積的落地窗，讓自然光源創造出舒適溫馨的家居氛圍。這樣的設計可以賦予空間比實際更大的錯覺。設計師採用現代風傢俱和室內陳設，讓屋主能夠享受很有質感的生活。
最後，我們來看看這張設計圖。地面層設有一處出入口，門廊的地方還設有樓梯。室內採用開放式空間格局，結合客廳、餐廳和廚房於一體。同層平面上還設有浴室及家庭辦公室。
上到 2 樓，我們可以看到房子裡的私人區域，這裡有 2 間臥室和 1 間起居室。主臥室裡配有更衣室，以及附有浴缸及淋浴間的浴室。這樣一棟集合了功能性和時尚風格的住家，實現了現代生活所有的需求，讓人完全忘記它居然是一座預製屋！
如果你正在尋找預製屋設計，一定不能錯過以下文章：