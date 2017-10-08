美夢成真！一間低造價、工期短又美觀的組合屋

近年來，預製的住宅已經成為市場新趨勢，為廣大住民提供了住的新選擇！這類房屋大部分的製造工作都是在工廠預製完成，將組件運達要建造的工地之後，便能迅速就地組裝起來，讓建築的時間大大地縮短！許多人或許認為這類預製的房子住起來肯定不會太舒適，同時外觀也不怎麼吸引人。但是只要看過我們要介紹給你，由 ADAY GRUP Hafif Celik Yapilar A.S. / LGS CONSTRUCTION 建築師打造的這款預製屋，一定會推翻你之前的印象！立刻一起來參觀吧～