如何去除家中惱人的油煙味

我們知道油炸食品不是很健康，但若想完全抗拒不吃，實在也不太可能！
為了讓餐桌上的美味午餐與食物香氣讓家中每個人都能接受，我們就更該好好處理廚房裡的油炸氣味，特別是當氣味在廚房中揮之不去，真的非常苦惱！有時候臭味就是如此持久和頑固！甚至可能讓我們想放棄這道料理！
今天homify就要帶著我們克服這個缺點，偶爾油炸也不用擔心油煙味！
在整個烹飪過程，其他房間的門應保持關閉，甚至在煮飯之後也關起來。
若臭味已經蔓延全家，打開窗戶是最簡單的補救措施！或聯繫專家看看你家廚房如何調整空調設備！
最重要的是排油煙機要打開！不僅在油炸食物期間，而且在油炸食物後！
確保你家廚房窗戶保持開啟，有助於減輕氣味。另外，常常清洗排油煙機與你的油鍋與廚房牆面！趁熱的時候是最佳的清洗時間！絕對有會有很大的幫助。
肉桂、丁香、果皮柑橘等，像這些都是適合在慢火上煮沸，因為煮沸我們最喜愛的香料會散發有香味的水蒸氣，是一種簡單而有效的方式，讓整個房子裡散發出令人愉快的氣味。
另一個解決方案是煮水和醋，所產生的蒸氣可以在廚房保持整晚。第二天油炸的氣味就會消失！
如果我們不喜歡醋的味道，我們可以嘗試將一些咖啡豆放在鍋裡過夜。另外，使用過的咖啡豆或糖，將它們放在我們想要去除惡臭的房間裡，是另一個很好的解決方案！