如何去除家中惱人的油煙味

最重要的是排油煙機要打開！不僅在油炸食物期間，而且在油炸食物後！

確保你家廚房窗戶保持開啟，有助於減輕氣味。另外，常常清洗排油煙機與你的油鍋與廚房牆面！趁熱的時候是最佳的清洗時間！絕對有會有很大的幫助。