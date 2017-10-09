改造 33 年老屋: 一個 250 坪的兩層樓複合空間

若你有一間250坪的大房屋，你會希望如何設計？在台中就有一個這樣的案例，屋主希望能保持環境通透自由，但保有隱私及主次外感。

經過討論，設計師將一樓改造作為接待會館，二樓作為私人空間的複合雙層。將33年的舊屋，改造以情境轉換、動線引導，作為空間發展主軸，達到身心自然放鬆的旅程。

「經過持續的溝通與了解屋主的喜好，最終定調為簡單純粹的現代空間」設計師說道，並且在色調上盡量選用米、白等淺色，讓室內保持明亮穿透，居住起來自然舒服有精神。

微光、幽暗、明亮、微暗的光景變化布局，穿插植栽，帶領心境轉折。現在就跟著homify一起去看看吧！