改造 33 年老屋: 一個 250 坪的兩層樓複合空間

原始基地狀況不佳，雖然很大但卻很陰暗老舊。
改造後來看看，從玄關進來就可以看到一整片的霧面玻璃，以及長長走道與簡約的白色造型扶把，透過來的光讓人期待接下來的空間。
屋主表達需求，希望將一樓作為接待會館，所以一進來看到整間非常穿透的設計。
走進來可以發現空間往下降，原來是基地入口位置較高，設計師營造入內後，空間逐漸放大、有種「豁然開朗」的布局。
藉由自然的大地色系及多元材質的整合來轉換空間情境。
設計師將一樓的原隔間拆除，完整表達 250 坪樓面的寬敞。
左側使用米色洞石牆面和同色系的木紋磚， 不需實體隔牆，便能清楚界定出待客區。
從米色大理石的幾何框景步入，簡約的白與溫潤的米鋪展出舒心的明朗氣息。
主客廳挑空的天花設計讓室內更開闊，頭上的十字梁選用鏡面材質，並且穿透二樓的空間，直接感受到灑入的自然天光。
梳理流暢的居家動線，共構和諧的整體感，打造平靜放鬆的居所。
接待會館的廚房也一樣大面積且對外開放，若是要舉辦小型餐敘也能有足夠的備料空間。
室內使用高達50多種材質， 如何協調及整合以創造和諧卻不紛亂的空間，考驗設計師功力。
休閒區的天花板及至斜面柱體及地板，採用棕灰色木紋，展現沈穩的一面。
整體空間搭配繽紛的色彩與球狀吊燈、曲折光帶展現活潑氣息。
地上擺放設計品牌的編織懶骨頭， 以點、線、面表現空間架構。
落地窗外是簡約舒敞的泳池，俐落的幾何造型鋼骨與室內調性統一連貫。
這裡還有深淺與溫度不一的小泳池，滿足各種需求。
各區域間的次序、連結、融合與區分流暢分明，構築出素雅的氛圍。
保留局部二樓的原設計，以「空間盒子」作為起居空間的設計概念，以私密及安全為前提， 讓不同機能的場域在舒適的環境中得到適當的規劃安排。
利用材質的反射與非反射性、 紋理質地的細緻與粗獷、色塊的輕重，拿捏出最適當的比例關係。
步上幾階低矮的階梯，米色木紋架高的起居室是一大視覺亮點，寬廣的木平台方便家庭成員自由行走、坐臥。
亮麗的湖水綠沙發彷彿下沉般的嵌入其中，舒適休閒的設計凝聚家庭情感。
在框景內納入植栽、選擇高演色性 LED 光源並依空間調性及材質質感調節色溫明暗。
寬達 7 公尺的露天陽台則為另一大特色，為室內引入景觀、陽光，又可保持通風，是一家人相聚、談天說地之處。
這個案例以開放的空間、通透的格局，在材質紋理、色彩光影與幾何線條層層交織下，完成住宅最和諧的風景，純淨沉穩的氛圍使身心靈自然放鬆。