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改造 33 年老屋: 一個 250 坪的兩層樓複合空間

Peggy Yu Peggy Yu
轉境, Nestho studio Nestho studio
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若你有一間250坪的大房屋，你會希望如何設計？在台中就有一個這樣的案例，屋主希望能保持環境通透自由，但保有隱私及主次外感。

經過討論，設計師將一樓改造作為接待會館，二樓作為私人空間的複合雙層。將33年的舊屋，改造以情境轉換、動線引導，作為空間發展主軸，達到身心自然放鬆的旅程。

「經過持續的溝通與了解屋主的喜好，最終定調為簡單純粹的現代空間」設計師說道，並且在色調上盡量選用米、白等淺色，讓室內保持明亮穿透，居住起來自然舒服有精神。

微光、幽暗、明亮、微暗的光景變化布局，穿插植栽，帶領心境轉折。現在就跟著homify一起去看看吧！

改造前：老舊空間

舊照 Nestho studio
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舊照

Nestho studio
Nestho studio
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改造前：空空蕩蕩

舊照 Nestho studio
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舊照

Nestho studio
Nestho studio
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原始基地狀況不佳，雖然很大但卻很陰暗老舊。

改造後：玄關

玄關 Nestho studio
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玄關

Nestho studio
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改造後來看看，從玄關進來就可以看到一整片的霧面玻璃，以及長長走道與簡約的白色造型扶把，透過來的光讓人期待接下來的空間。

改造後：室內入口

室內入口 Nestho studio
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室內入口

Nestho studio
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屋主表達需求，希望將一樓作為接待會館，所以一進來看到整間非常穿透的設計。

走進來可以發現空間往下降，原來是基地入口位置較高，設計師營造入內後，空間逐漸放大、有種「豁然開朗」的布局。

改造後：室內入口

室內入口 Nestho studio
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室內入口

Nestho studio
Nestho studio
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藉由自然的大地色系及多元材質的整合來轉換空間情境。

改造後：待客區

待客區 Nestho studio
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待客區

Nestho studio
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設計師將一樓的原隔間拆除，完整表達 250 坪樓面的寬敞。

左側使用米色洞石牆面和同色系的木紋磚， 不需實體隔牆，便能清楚界定出待客區。

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改造後：待客區規劃

待客區 Nestho studio
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待客區

Nestho studio
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從米色大理石的幾何框景步入，簡約的白與溫潤的米鋪展出舒心的明朗氣息。

客廳

客廳 Nestho studio
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客廳

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主客廳挑空的天花設計讓室內更開闊，頭上的十字梁選用鏡面材質，並且穿透二樓的空間，直接感受到灑入的自然天光。

客廳

客廳 Nestho studio
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客廳

Nestho studio
Nestho studio
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梳理流暢的居家動線，共構和諧的整體感，打造平靜放鬆的居所。

廚房

廚房 Nestho studio
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廚房

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接待會館的廚房也一樣大面積且對外開放，若是要舉辦小型餐敘也能有足夠的備料空間。

餐廳：使用設計感十足的吊燈

餐廳 Nestho studio
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餐廳

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餐廳：與開放式廚房，在不規則幾何天花與黑色木質櫃體的包圍下，展現層次。

餐廳 Nestho studio
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餐廳

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室內使用高達50多種材質， 如何協調及整合以創造和諧卻不紛亂的空間，考驗設計師功力。

休閒區

休閒區 Nestho studio
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休閒區

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休閒區的天花板及至斜面柱體及地板，採用棕灰色木紋，展現沈穩的一面。

休閒區

休閒區 Nestho studio
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休閒區

Nestho studio
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整體空間搭配繽紛的色彩與球狀吊燈、曲折光帶展現活潑氣息。

休閒區

休閒區 Nestho studio
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休閒區

Nestho studio
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地上擺放設計品牌的編織懶骨頭， 以點、線、面表現空間架構。

休閒區：以圓型為主的椅子也成為造景

轉境, Nestho studio Nestho studio
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轉境

Nestho studio
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游泳池

游泳池 Nestho studio
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游泳池

Nestho studio
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落地窗外是簡約舒敞的泳池，俐落的幾何造型鋼骨與室內調性統一連貫。

泳池另一角度

游泳池 Nestho studio
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游泳池

Nestho studio
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這裡還有深淺與溫度不一的小泳池，滿足各種需求。

游泳池天花板的極簡照明

游泳池 Nestho studio
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游泳池

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游泳池休息區

游泳池休息區 Nestho studio
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游泳池休息區

Nestho studio
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各區域間的次序、連結、融合與區分流暢分明，構築出素雅的氛圍。

泳池公廁也一樣設計感十足

公廁 Nestho studio
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公廁

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二樓玄關

2F玄關 Nestho studio
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2F玄關

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保留局部二樓的原設計，以「空間盒子」作為起居空間的設計概念，以私密及安全為前提， 讓不同機能的場域在舒適的環境中得到適當的規劃安排。

吧檯

吧檯 Nestho studio
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吧檯

Nestho studio
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利用材質的反射與非反射性、 紋理質地的細緻與粗獷、色塊的輕重，拿捏出最適當的比例關係。

收納櫃可展開與合併為一個造型立面

收納櫃 Nestho studio
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收納櫃

Nestho studio
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起居室

起居間 Nestho studio
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起居間

Nestho studio
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步上幾階低矮的階梯，米色木紋架高的起居室是一大視覺亮點，寬廣的木平台方便家庭成員自由行走、坐臥。

起居室

起居間 Nestho studio
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起居間

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亮麗的湖水綠沙發彷彿下沉般的嵌入其中，舒適休閒的設計凝聚家庭情感。

房間：空間寬敞能納入造景空間

房間 Nestho studio
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房間

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在框景內納入植栽、選擇高演色性 LED 光源並依空間調性及材質質感調節色溫明暗。

房間：開放與封閉式收納櫃，依照習慣取用更方便

房間 Nestho studio
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房間

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房間：大理石牆面提升質感

房間 Nestho studio
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房間

Nestho studio
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房間：多人空間規劃

房間 Nestho studio
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房間

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書桌一角

書桌一角 Nestho studio
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書桌一角

Nestho studio
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陽台

陽台 Nestho studio
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陽台

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寬達 7 公尺的露天陽台則為另一大特色，為室內引入景觀、陽光，又可保持通風，是一家人相聚、談天說地之處。

這個案例以開放的空間、通透的格局，在材質紋理、色彩光影與幾何線條層層交織下，完成住宅最和諧的風景，純淨沉穩的氛圍使身心靈自然放鬆。

看更多：改造昏暗老屋: 一間成為孩子們的溫馨堡壘的明亮簡約公寓

Jardins Naturais, Junia Lobo Paisagismo Junia Lobo Paisagismo 露臺
Junia Lobo Paisagismo

Junia Lobo Paisagismo
Junia Lobo Paisagismo
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有很多種花卉和植物的裝飾方式; 在您的天井中，這些元素可以成為設計方案中的關鍵，並作為指導原則，您可以用五彩繽紛的盆把它們掛在天井的牆壁上，或者將它們植在您在天井表面上散佈的盆中。我們建議您選擇易於維護並適合該地區氣候條件類型的植物物種。
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