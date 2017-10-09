你也可以當設計師! 9 個打造出完美住家的簡單撇步

你是否常常自覺血管裡流著室內設計師的血液呢？儘管直覺設計並非難事，但是當面臨要自己動手時，卻又十分疑惑會不會失手搞砸。別擔心，我們的專家現在就要來示範給你看，只要掌握以下這 9 項關鍵因素，你絕對可以成為名符其實的室內設計師，不必假手專家，也可以自己打造出完美的住家！
空間的規劃是一項關鍵要素，完美的佈局能夠將起居的實用性、動線考量及視覺美感結合為一，創造出一種渾然天成的和諧美感。
無論房間大小，細節對於佈置一個空間所發揮的整體效益至關緊要！精緻的配件、協調的元素、優質的材料和對時尚的關注，這些都會影響到設計空間的觀感，值得細心比較挑選。
你所選擇的裝潢色系，反映出你的個人品味，有時這是自然天成，專家也很難教學。重點在於你得選擇能夠互相增色的牆壁、地板及傢俱顏色，有時搭配起來可能過於明亮或不尋常，但卻能反映出強烈的個人風格！
即使是現代感的住家，你還是可以試著把帶有古風的傢俱用來妝點房間。這種混搭出來的美感，有時還勝過專業設計師的手筆呢！
採用具有强烈個性的傢俱，可以輕鬆便為住家增添一股魅力！在簡單的空間裡擺上這麼一座穿透式的隔牆，立刻創造出很吸睛的空間感。
無論是牆上的圖畫、小花瓶裡的鮮花、蠟燭或任何類似的飾物，都可以讓一間不起眼的房間立刻變得亮眼，帶來愉悅的氛圍！
倘若家裡的每一個空間都擁有自己的特色，但同時又能與其他空間形成良好的聯繫，這就是最專業的空間設計了！關鍵在於你要先找出讓它們看起來和諧的元素，並用它們來組合出一致的裝潢風格。
精緻的織物能夠為住家空間添加舒適溫馨的感覺。即使你採用極簡風格來裝潢住家，但只要選擇合適的織物，用在客廳、臥室、沙發床等空間，就能融合出完美的效果。
愈來愈多人懂得將室內牆壁也列為裝潢的主角之一，即使你家牆面採用白色系為主調，只要加上一些創意來妝點它，就能創造出強大的視覺效果！
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