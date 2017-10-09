12 星座專屬的 12 款室內裝潢風格

你喜歡極簡主義，或是豐富的細節？或許你熱愛異國情調，但又難以忘情樸拙的質感。心中懷抱著斯堪地那維亞式的簡約美感，卻很難割捨工業風粗糙的魅力。事實上，每個星座都對應著一款專屬的室內裝潢風格，它們代表著 12 星座與生俱來的特有性格，也凸顯出星星們特別吸引人的一面。今天的點子簿中，就讓我們一起來發掘這些超有趣的風格組合吧！
牛兒們最愛帶有大地氣息的元素。採用大片的石牆，搭配木頭材質的裝潢和傢俱，呈現出自然平靜的氛圍，便是他們的心頭愛！
羊兒們最愛的當屬現代風格住家。採用簡單的線條，結合高品質的裝潢材料，再搭配簡潔的傢俱陳設，便能散發出吸引人的優雅風格～
雙子們最喜歡的設計很難一語以概之，在進行室內設計時，最好採用混搭的材質和多種顏色，與他們多面向的個性相呼應。
喜歡這個設計嗎? 讓專家協助你吧!
鄉村風情是巨蟹座的摯愛。運用對稱平衡的空間佈局，加上帶有鄉村氣息的木製傢俱，就能喚醒他們心中的溫柔情懷～
活潑愉悅的風格，是大貓們的生活主題曲。採用鮮豔的色彩，搭配幹練風格的傢俱，便能創造出活力十足，令大貓們龍心大悅的室內設計。
極簡主義風格最能滿足處女對完美及平衡的雙重需求。黑色與白色的組合，搭配優越的室內動線設計，便是他們的理想空間。
秤子們的房子講究和平與平衡感，以現代路線為主調，再結合一些經典復古主題，便能創造出讓他們身心平衡的生活環境。
混合了殖民時代和波希米亞風格，是射手們最愛的居家裝潢。儘管人在家中坐，仍可透過這些帶有異國風情的裝飾品，滿足他們熱愛旅遊的靈魂。
摩羯們總在追尋生命裡的綠洲。點綴著綠色、木頭和柳條的空間，最能帶給他們舒緩放鬆的氛圍，不論個人獨處或與友同歡，都能令他們心情愉悅。
瓶子們愛好夢想和追逐浪漫，但對於風格很有自己的看法。最適合瓶子的裝潢，莫過於北歐風格混搭古董黃銅飾物，再加上吸睛的幾何圖案。
對於魚兒們來說，工業風加上復古浪潮，最能吸引他們在其中悠遊。工業風吊燈、粗糙感木頭，零亂得很有藝術感的組合，最能讓他們感到自在。
如果你想看更多星座專屬的住家風格設計，一定不能錯過以下文章～