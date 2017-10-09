12 星座專屬的 12 款室內裝潢風格

你喜歡極簡主義，或是豐富的細節？或許你熱愛異國情調，但又難以忘情樸拙的質感。心中懷抱著斯堪地那維亞式的簡約美感，卻很難割捨工業風粗糙的魅力。事實上，每個星座都對應著一款專屬的室內裝潢風格，它們代表著 12 星座與生俱來的特有性格，也凸顯出星星們特別吸引人的一面。今天的點子簿中，就讓我們一起來發掘這些超有趣的風格組合吧！