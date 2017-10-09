你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

12 星座專屬的 12 款室內裝潢風格

Genie Chien Genie Chien
Interior Design, Mario Marino Mario Marino 臥室
Loading admin actions …

你喜歡極簡主義，或是豐富的細節？或許你熱愛異國情調，但又難以忘情樸拙的質感。心中懷抱著斯堪地那維亞式的簡約美感，卻很難割捨工業風粗糙的魅力。事實上，每個星座都對應著一款專屬的室內裝潢風格，它們代表著 12 星座與生俱來的特有性格，也凸顯出星星們特別吸引人的一面。今天的點子簿中，就讓我們一起來發掘這些超有趣的風格組合吧！

1。金牛座

Interior Design, Mario Marino Mario Marino 臥室
Mario Marino

Mario Marino
Mario Marino
Mario Marino

牛兒們最愛帶有大地氣息的元素。採用大片的石牆，搭配木頭材質的裝潢和傢俱，呈現出自然平靜的氛圍，便是他們的心頭愛！

2。白羊座

客廳 存果空間設計有限公司 客廳 客廳,LIVING ROOM
存果空間設計有限公司

客廳

存果空間設計有限公司
存果空間設計有限公司
存果空間設計有限公司

羊兒們最愛的當屬現代風格住家。採用簡單的線條，結合高品質的裝潢材料，再搭配簡潔的傢俱陳設，便能散發出吸引人的優雅風格～

3。雙子座

CASA PC 40, RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES 露臺
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES

RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES

雙子們最喜歡的設計很難一語以概之，在進行室內設計時，最好採用混搭的材質和多種顏色，與他們多面向的個性相呼應。

喜歡這個設計嗎? 讓專家協助你吧!

4。巨蟹座

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration Davonport 廚房 木頭
Davonport

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration

Davonport
Davonport
Davonport

鄉村風情是巨蟹座的摯愛。運用對稱平衡的空間佈局，加上帶有鄉村氣息的木製傢俱，就能喚醒他們心中的溫柔情懷～

5。獅子座

SAS_private apartment, cristianavannini | arc cristianavannini | arc 客廳
cristianavannini | arc

cristianavannini | arc
cristianavannini | arc
cristianavannini | arc

活潑愉悅的風格，是大貓們的生活主題曲。採用鮮豔的色彩，搭配幹練風格的傢俱，便能創造出活力十足，令大貓們龍心大悅的室內設計。

6。處女座

Hotel Apartment, olivia Sciuto olivia Sciuto 客廳
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

極簡主義風格最能滿足處女對完美及平衡的雙重需求。黑色與白色的組合，搭配優越的室內動線設計，便是他們的理想空間。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7。天秤座

GERMANICO , MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

秤子們的房子講究和平與平衡感，以現代路線為主調，再結合一些經典復古主題，便能創造出讓他們身心平衡的生活環境。

​8。天蠍座

Magic Stone Pixers 臥室
Pixers

Magic Stone

Pixers
Pixers
Pixers

對蠍蠍們來說，最適合的風格是簡單設計加上獨特的創意。一面帶有細節特色的牆壁，或是華麗的燈光科技，都能凸顯出他們獨特的個性。

9。射手座

PRIVATE APARTMENT_MNG, cristianavannini | arc cristianavannini | arc 客廳
cristianavannini | arc

cristianavannini | arc
cristianavannini | arc
cristianavannini | arc

混合了殖民時代和波希米亞風格，是射手們最愛的居家裝潢。儘管人在家中坐，仍可透過這些帶有異國風情的裝飾品，滿足他們熱愛旅遊的靈魂。

10。摩羯座

Residência Alto Padrão, Régua Arquitetura Régua Arquitetura 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Régua Arquitetura

Régua Arquitetura
Régua Arquitetura
Régua Arquitetura

摩羯們總在追尋生命裡的綠洲。點綴著綠色、木頭和柳條的空間，最能帶給他們舒緩放鬆的氛圍，不論個人獨處或與友同歡，都能令他們心情愉悅。

11。水瓶座

​37 mq intelligenti, Design for Love Design for Love 客廳
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

瓶子們愛好夢想和追逐浪漫，但對於風格很有自己的看法。最適合瓶子的裝潢，莫過於北歐風格混搭古董黃銅飾物，再加上吸睛的幾何圖案。

12。雙魚座

Industrial rivisitato, Design for Love Design for Love 廚房
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

對於魚兒們來說，工業風加上復古浪潮，最能吸引他們在其中悠遊。工業風吊燈、粗糙感木頭，零亂得很有藝術感的組合，最能讓他們感到自在。

如果你想看更多星座專屬的住家風格設計，一定不能錯過以下文章～

依照你的星座，選擇你要的房子！

你也可以當設計師! 9 個打造出完美住家的簡單撇步
12 星座專屬的 12 款室內裝潢風格，你最愛的是哪一款呢？留言分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了