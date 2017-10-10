25個讓家更美麗的花園設計

一個小花園可以改變房子入口的無聊外觀，在空間中增添色彩、香氣和活力。無論大小、位置或種植的植株，大自然總是可以替生活創建一個美麗的角落。這次點子簿將分享25個花園設計，這些精緻的花園絕對是居家入口或走廊最美麗的裝飾。一起來看看哪個花園最深得你心。