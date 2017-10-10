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25個讓家更美麗的花園設計

Yungshun Lee Yungshun Lee
JARDIM VERTICAL, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo 室內景觀
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一個小花園可以改變房子入口的無聊外觀，在空間中增添色彩、香氣和活力。無論大小、位置或種植的植株，大自然總是可以替生活創建一個美麗的角落。這次點子簿將分享25個花園設計，這些精緻的花園絕對是居家入口或走廊最美麗的裝飾。一起來看看哪個花園最深得你心。

1.現代優雅

Concrete House , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects 庭院
Nico Van Der Meulen Architects

Concrete House

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

水和懸掛花園的組合將會給入口一個壯麗的形象，充分利用極簡主義元素，表達優雅的現代美感。

2.不同元素的組合

JARDINS E FONTES, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo 庭院
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

任何角落都可以為家裡帶來一點點生命和顏色，雖然空間小，透過不同的材料的混合還是可以有不錯的效果，立如陶器或石頭與灌木或水，都是不錯的選擇。

3.重新定義空間

PEQUENOS JARDINS, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo 庭院
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

植物和灌木的組合是花園裝飾中最有無懈可擊的搭配，選擇具有特殊外觀的植物，可以替花園提供不同的原始感受。

4.安全的賭注

JARDINS E FONTES, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo 庭院
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

如果您害怕冒險，並希望選擇更傳統和安全的東西，那可以試試植物與石頭的組合。

5. 小巧大而美

PEQUENOS JARDINS, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo 庭院
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
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圖片中的花園其實可以變成另一個更大的複製品，小小的空間裡已經有了豐富的擺放，有植被、石頭、礫石、竹牆甚至小小的噴泉。

6.反轉空間

PEQUENOS JARDINS, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo 庭院
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

在你的房子裡可能有一些不知道如何利用的角落，但肯定有無限的可能性來改造它，而這種情況，可以試著創建一個由植物圍繞的小徑，創造出神奇的氣氛。

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7.花園裡的藝術

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Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

石頭和植物的組合，是一個很難有失敗的搭配，除此之外還可以加入花瓶等元素，讓花園更具藝術魅力。

8.壺

PEQUENOS JARDINS, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo 庭院
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
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沒有適合的地面絕對不是捨棄花園的好理由，利用不同的物件你也可以創造充滿自然生活的空間。

9.放置家具

JARDIM VERTICAL, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo 室內景觀
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
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Borges Arquitetura & Paisagismo

在花園的通道放置家具，可以給人截然不同的感受，而且透過合適的家具，也可以將這個地方變成一個休息和放鬆的角落。

10. 垂直的花園

JARDIM VERTICAL, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo 花園植物與花
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

如果想要放置一些植物在外面，但沒有足夠的地板空間，那像這樣的垂直花園絕對是最佳的選擇。

11.寧靜放鬆

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo 庭院
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

禪宗和簡約風格的花園其實很容易做到，利用植物，石頭和小小的水源，這樣的設計覺得可以替居家帶來平和寧靜的感受。

12.極簡主義

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo 庭院
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

小空間的花園最適合做極簡主義的設計，不但利用的空間小，而且容易創建及維護。

13.小而多彩

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo 庭院
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

在大門旁邊或連接到內部的任何窗戶旁邊，都適合放置花卉和植物。它們不但會為這個地方增添一抹色彩，而且更增添歡樂和生命力。

14.更複雜的空間

Espacio Bambú, Espacios que Inspiran Espacios que Inspiran 庭院 竹
Espacios que Inspiran

Espacios que Inspiran
Espacios que Inspiran
Espacios que Inspiran

優雅與現代，是可以同時存在的，設計庭院和花園也不例外。如果我們為擺設的家具添加一些自然氣息，也可以獲得像圖片一樣舒適愉悅的空間。

15.水和石頭

ROOF GARDEN MARTÍNEZ, Arqca Arqca 庭院
Arqca

Arqca
Arqca
Arqca

自然元素的組合一直都是很好的選擇，像石頭和水就是完美契合的兩個元素，輕易地就替空間帶來和諧與平靜。

16.突顯細節

玄関前 アプローチ, 作庭処 植徳 作庭処 植徳 庭院
作庭処　植徳

作庭処　植徳
作庭処　植徳
作庭処　植徳

把自己認為重要的洗潔在空間的設計中突顯出來，正如圖片中所看到的，一條簡單的綠色線條就可以是一個美麗又搶眼的存在。

17.低成本也很美

CAROLCO 2, GF ARQUITECTOS GF ARQUITECTOS 庭院
GF ARQUITECTOS

GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS

種植自己喜歡的植物，不用有過多有別於一般的設計，靠著牆壁利用低成本，也可以做出具現代感的優雅花園

18. 原創和現代

CASA CR-180, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano 庭院
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

花園裡的籬笆可以帶來現代感，除了保護家庭隱私之外，還可以隔出一個小花園的美麗空間。

19.竹

CAROLCO 2, GF ARQUITECTOS GF ARQUITECTOS 庭院 竹
GF ARQUITECTOS

GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS

竹子是替空間創造現代和簡約外觀一個非常好的元素。不但容易與其他元素做搭配，特別是與石頭的結合，因為這樣就不需要太多的照顧。

20.多彩多姿的花園

Plaza Maria , Arquitectos I + A Arquitectos I + A 庭院
Arquitectos I + A

Arquitectos I + A
Arquitectos I + A
Arquitectos I + A

顏色和物種的多樣性將使花園成為一個獨特的地方，但是還必須考慮如何突出花卉和植物的不同色調。

21.另一種顏色

Herbstgarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de 庭院
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

放置濃郁和五顏六色的花盆也可以替花園帶來繽紛的感受，這樣會讓花園顯得更大膽和活潑。

22.不同構造

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores 庭院
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

裝飾花園可能性是無止境的，除了擺放地面上的花盆外，我們也可以利用牆面的構造來創建出不同的風貌。

23.走廊花園

JARDINS E FONTES, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo 庭院
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

在大門與建築間的走廊，這樣的空間有時候其實不容易裝飾，這時你可以選擇一個小花園，就像圖片上一樣，只需要一些石頭或玻璃球，絕對可以得到很好的感受。

24.夜間的美

Eclairage terrasse, Architecture Nature & Lumière Architecture Nature & Lumière 庭院
Architecture Nature &amp; Lumière

Architecture Nature & Lumière
Architecture Nature &amp; Lumière
Architecture Nature & Lumière

晚上依然可以讓花園像白天一樣活躍，利用照明的設備來營造出植物在夜晚的美。

25.現代多彩

Small Contemporary Courtyard, Gardenplan Design Gardenplan Design 庭院
Gardenplan Design

Small Contemporary Courtyard

Gardenplan Design
Gardenplan Design
Gardenplan Design

最終要介紹的是這個具有現代風格的小花園，利用光滑平滑表面的彩色花盆營造出獨特的氛圍。

如果你想要看看更多的花園，你也可以看看:20 個讓你大喊 Amazing 的絕美小花園

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