25個讓家更美麗的花園設計

一個小花園可以改變房子入口的無聊外觀，在空間中增添色彩、香氣和活力。無論大小、位置或種植的植株，大自然總是可以替生活創建一個美麗的角落。這次點子簿將分享25個花園設計，這些精緻的花園絕對是居家入口或走廊最美麗的裝飾。一起來看看哪個花園最深得你心。
水和懸掛花園的組合將會給入口一個壯麗的形象，充分利用極簡主義元素，表達優雅的現代美感。
任何角落都可以為家裡帶來一點點生命和顏色，雖然空間小，透過不同的材料的混合還是可以有不錯的效果，立如陶器或石頭與灌木或水，都是不錯的選擇。
植物和灌木的組合是花園裝飾中最有無懈可擊的搭配，選擇具有特殊外觀的植物，可以替花園提供不同的原始感受。
如果您害怕冒險，並希望選擇更傳統和安全的東西，那可以試試植物與石頭的組合。
圖片中的花園其實可以變成另一個更大的複製品，小小的空間裡已經有了豐富的擺放，有植被、石頭、礫石、竹牆甚至小小的噴泉。
在你的房子裡可能有一些不知道如何利用的角落，但肯定有無限的可能性來改造它，而這種情況，可以試著創建一個由植物圍繞的小徑，創造出神奇的氣氛。
石頭和植物的組合，是一個很難有失敗的搭配，除此之外還可以加入花瓶等元素，讓花園更具藝術魅力。
沒有適合的地面絕對不是捨棄花園的好理由，利用不同的物件你也可以創造充滿自然生活的空間。
在花園的通道放置家具，可以給人截然不同的感受，而且透過合適的家具，也可以將這個地方變成一個休息和放鬆的角落。
如果想要放置一些植物在外面，但沒有足夠的地板空間，那像這樣的垂直花園絕對是最佳的選擇。
禪宗和簡約風格的花園其實很容易做到，利用植物，石頭和小小的水源，這樣的設計覺得可以替居家帶來平和寧靜的感受。
小空間的花園最適合做極簡主義的設計，不但利用的空間小，而且容易創建及維護。
在大門旁邊或連接到內部的任何窗戶旁邊，都適合放置花卉和植物。它們不但會為這個地方增添一抹色彩，而且更增添歡樂和生命力。
優雅與現代，是可以同時存在的，設計庭院和花園也不例外。如果我們為擺設的家具添加一些自然氣息，也可以獲得像圖片一樣舒適愉悅的空間。
種植自己喜歡的植物，不用有過多有別於一般的設計，靠著牆壁利用低成本，也可以做出具現代感的優雅花園。
花園裡的籬笆可以帶來現代感，除了保護家庭隱私之外，還可以隔出一個小花園的美麗空間。
竹子是替空間創造現代和簡約外觀一個非常好的元素。不但容易與其他元素做搭配，特別是與石頭的結合，因為這樣就不需要太多的照顧。
顏色和物種的多樣性將使花園成為一個獨特的地方，但是還必須考慮如何突出花卉和植物的不同色調。
放置濃郁和五顏六色的花盆也可以替花園帶來繽紛的感受，這樣會讓花園顯得更大膽和活潑。
裝飾花園可能性是無止境的，除了擺放地面上的花盆外，我們也可以利用牆面的構造來創建出不同的風貌。
在大門與建築間的走廊，這樣的空間有時候其實不容易裝飾，這時你可以選擇一個小花園，就像圖片上一樣，只需要一些石頭或玻璃球，絕對可以得到很好的感受。
晚上依然可以讓花園像白天一樣活躍，利用照明的設備來營造出植物在夜晚的美。
最終要介紹的是這個具有現代風格的小花園，利用光滑平滑表面的彩色花盆營造出獨特的氛圍。
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