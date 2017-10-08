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養老就要住平房! 15 種讓你身心都健康的舒適居所

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Bungalow | Kempen, Queck - Elektroanlagen Queck - Elektroanlagen 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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以前的人常常說“養兒防老”，然而在現代的社會，這個道理可能已經不大正確了。想要真正地過著舒適的退休生活，安心養老的話，蓋一間養老用的平房實際許多。平房只有單層樓，因此你不需要爬上爬下，對於膝蓋來說負擔較小。此外，平房給人一種接近地面的踏實感，因此對於想要養老的你來說是非常理想的房屋類型。

接下來我們要介紹 15 種讓你身心都健康的平房設計，這些平房造型皆不同，然而都十分平易近人，讓居者住起來毫無壓力！現在就一塊來探索細節！

1. 沈穩風格

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一級建築士事務所アトリエｍ

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首先看到的這間平房有著深藍色的外牆，給人一種沈穩的印象。以緣側連結空地，你可以在空地上種些蔬果，享受無欲則剛的好生活。

2. 反差的設計

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Qarquitectura

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140 平方米的平房看似簡單，然而屋內的設計卻非常活潑，鮮艷的顏色也讓人感到驚喜，非常適合人老心不老的你。

點此看更多細節：一間質樸卻又活潑，擁有天窗的可愛平房

3. 有泳池的平房

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如果你熱愛游泳的話，這間有著大落地窗的平房的院子中有個小泳池，你可以不用出門就能活動筋骨。

4. 被木頭擁抱

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加藤武志建築設計室

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加藤武志建築設計室
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日本人最愛木頭，因此這間平房的室內少不了大量地木頭素材。被木頭擁抱的感覺，十分溫暖且平和。

5. 室內戶外無隔閡

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接下來這間平房也位在日本，其寬敞的大開口讓室內與戶外毫無隔閡，絕佳的通風與採光讓居者身心都健康！

6. 美麗的磚頭

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ARCOP Arquitectura &amp; Construcción

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美麗的磚頭搭配上紅色的屋瓦，這間平房有鄉間的氣息，又帶有優雅的味道。

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7. 有車庫的平房

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Karla Reuss Arquitetura

Karla Reuss Arquitetura
Karla Reuss Arquitetura
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住在郊區的話，勢必要開車往返市區，因此房子有車庫是再好不過的了。

8. 斜屋頂的平房

House in Torami, tai_tai STUDIO tai_tai STUDIO 房子 White
tai_tai STUDIO

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斜斜的屋頂是這間平房的特色，屋內沒有繁雜的設計，讓人可以將慾望減到最低。

9. 平凡卻又不平凡

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Noelia Ünik Designs

Unik Flip House 2 Williamsburg San Antonio Tx Exterior House

Noelia Ünik Designs
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磚頭的牆面搭配平屋頂，這間平房讓人想起樸實的舊時光，然而大門漆上了鮮艷的顏色，質樸中帶有俏皮感。

10. 混凝土之美

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CGDESIGN

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混凝土作為主素材，這間平房讓人覺得格外堅固，而室內的裝潢簡約現代，讓居者可以過著舒適的好生活。

11. 木頭外牆

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HAG

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外牆鋪上了木板，這間平房的外觀讓人感到非常有親切感！

喜歡這個設計嗎？讓專家協助你吧！

12. 泰國的平房

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StudioBdesign

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多種的建材以及顏色搭配出層次感，這間泰國的平房讓人感到很有活力！

13. 隱密的家

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Queck – Elektroanlagen

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Queck – Elektroanlagen
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注重隱私的你，非常適合這間讓人窺探不到室內動態的平房。

14. 山形屋頂的家

수류헌 隨遛軒-당신께서 머무셨던 자리에 세워진 집, 건축사사무소 이인집단 건축사사무소 이인집단 房子
건축사사무소 이인집단

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山形屋頂非常傳統，然而屋內散發著可愛的味道，十分有童話感。

15. 擁抱戶外生活

福井の家, 神家昭雄建築研究室 神家昭雄建築研究室 庭院
神家昭雄建築研究室

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最後這間平房擁有大緣側以及庭院，讓你可以無時無刻都擁抱戶外的美好生活。

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