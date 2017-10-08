養老就要住平房! 15 種讓你身心都健康的舒適居所

以前的人常常說“養兒防老”，然而在現代的社會，這個道理可能已經不大正確了。想要真正地過著舒適的退休生活，安心養老的話，蓋一間養老用的平房實際許多。平房只有單層樓，因此你不需要爬上爬下，對於膝蓋來說負擔較小。此外，平房給人一種接近地面的踏實感，因此對於想要養老的你來說是非常理想的房屋類型。

接下來我們要介紹 15 種讓你身心都健康的平房設計，這些平房造型皆不同，然而都十分平易近人，讓居者住起來毫無壓力！現在就一塊來探索細節！