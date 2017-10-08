養老就要住平房! 15 種讓你身心都健康的舒適居所

以前的人常常說“養兒防老”，然而在現代的社會，這個道理可能已經不大正確了。想要真正地過著舒適的退休生活，安心養老的話，蓋一間養老用的平房實際許多。平房只有單層樓，因此你不需要爬上爬下，對於膝蓋來說負擔較小。此外，平房給人一種接近地面的踏實感，因此對於想要養老的你來說是非常理想的房屋類型。
接下來我們要介紹 15 種讓你身心都健康的平房設計，這些平房造型皆不同，然而都十分平易近人，讓居者住起來毫無壓力！現在就一塊來探索細節！
首先看到的這間平房有著深藍色的外牆，給人一種沈穩的印象。以緣側連結空地，你可以在空地上種些蔬果，享受無欲則剛的好生活。
140 平方米的平房看似簡單，然而屋內的設計卻非常活潑，鮮艷的顏色也讓人感到驚喜，非常適合人老心不老的你。
點此看更多細節：一間質樸卻又活潑，擁有天窗的可愛平房
接下來這間平房也位在日本，其寬敞的大開口讓室內與戶外毫無隔閡，絕佳的通風與採光讓居者身心都健康！
美麗的磚頭搭配上紅色的屋瓦，這間平房有鄉間的氣息，又帶有優雅的味道。
住在郊區的話，勢必要開車往返市區，因此房子有車庫是再好不過的了。
斜斜的屋頂是這間平房的特色，屋內沒有繁雜的設計，讓人可以將慾望減到最低。
磚頭的牆面搭配平屋頂，這間平房讓人想起樸實的舊時光，然而大門漆上了鮮艷的顏色，質樸中帶有俏皮感。
多種的建材以及顏色搭配出層次感，這間泰國的平房讓人感到很有活力！
注重隱私的你，非常適合這間讓人窺探不到室內動態的平房。
山形屋頂非常傳統，然而屋內散發著可愛的味道，十分有童話感。