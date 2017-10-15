在陽光中閃耀：裝潢超別緻的 24 坪鄉村風別墅

每天忙忙碌碌地生活，你有多久沒好好地一個人靜下來呢？上一次跟大自然近距離接觸的又是什麼時候呢？
城市裡熙來攘往，到處都是充滿嘈雜聲以及大大小小的紛擾，你會想要一間純樸又極具療癒感的房子，好讓你的身心靈都好好地放鬆嗎？如果答案是是的話，那麼今天homify360的主角，一所24坪的家庭美房就定必會是你的夢想之家。
沿著石階拾級而上，映進眼簾的便是這個充滿鄉村風味的小平房。
連接著房子外牆的木製遮陽棚架為整個空間加添了不少質感，棚架上鋪設了稻草，這樣一來可以為戶外休憩區降溫，二來又可以使設計更添自然氣息。
光從第一眼我們就能瞬間從都市中抽離，單純地著眼於眼前這個翠綠又滿有生氣的大花園。而我們今天要參觀的房子，正正就是坐落於眼前的小山坡之上。
雖然房子本身只有24坪，可是它卻附有一整個極寬廣的花園。在花園的哪一邊我們可以找到同類設計的戶外用餐區——地板保留原有的瑕疵，餐桌和餐椅都以純白為主色，配搭著鋪了稻草的戶外棚架，整個空間都充滿著溫馨和諧的感覺。
走進室內，雖然看起來空間不算大，可是設計之美令人感到溫暖的「家的感覺」。
這個客廳同樣貫徹了鄉村風格，室內傢俱以木材為主，配搭著布藝沙發和多個舒適的抱枕。
廚房設計同樣保持簡約、自然的觀感，一字型設計既能節省空間，同時亦可以使整體看起來更整潔。
牆身鋪設了大地色系瓷磚，起了非常不同的裝飾效果；廚櫃把手及烤箱的設計獨特又富有典雅的感覺。
臥室一角擺放了一張舒適的小沙發，提供了一個額外的放鬆空間。試想想看，在假日午後坐在這邊看書，享受著窗外的鳥語花香以及溫暖的陽光，這不是很美好吧？
最後我們來參觀的是房子裡的衛浴間。 牆身鋪滿了美麗的拼花磁磚，散發出一種古典美，同時亦使設計更有個性。由於牆身較為花巧，因此浴室裡的傢俱和地板都盡量保持簡約，以免看起來混亂又累贅。
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