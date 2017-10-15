在陽光中閃耀：裝潢超別緻的 24 坪鄉村風別墅

每天忙忙碌碌地生活，你有多久沒好好地一個人靜下來呢？上一次跟大自然近距離接觸的又是什麼時候呢？

城市裡熙來攘往，到處都是充滿嘈雜聲以及大大小小的紛擾，你會想要一間純樸又極具療癒感的房子，好讓你的身心靈都好好地放鬆嗎？如果答案是是的話，那麼今天homify360的主角，一所24坪的家庭美房就定必會是你的夢想之家。