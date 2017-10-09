讓微風輕拂你臉吧! 裝潢超時尚，有大陽台的郊區獨棟房

每一間房子都訴說著不同的故事，因此每個家庭的生活空間都是無可取代的。今天所要介紹的獨棟房反映出屋主熱愛戶外生活的取向，而為他們打造溫馨居所的專家們賦予了這間獨棟房鮮明的個性與生命力。獨棟房的外觀看似傳統，然而屋內的設計卻十分現代，散發著時尚感。除此之外，這間獨棟房擁有一個寬敞的木頭陽台，不僅消除了室內與戶外的隔閡感，也讓屋主可以恣意地感受陽光的滋養。
你也想要藉由房子傾訴家的故事嗎? 一起欣賞這間擁有大陽台的郊區獨棟房，從中找靈感吧!
讓人聯想到山的形體的屋頂與周遭的綠意完美搭配，木材所搭建而成的外牆散發著濃厚的自然氣息，然而上了漆的表面看起來十分粉嫩，這間獨棟房的外觀讓人感到十分好親近。
房子的正門口有寬敞的空地，非常適合讓孩子們在此玩耍。
房子的後方是大大的草坪，一樓的陽台連結著戶外的空間，只需要踏下階梯，迎向屋主的便是美好的綠意。
踏進屋內後，你是否懂了我們剛才所說的反差感呢?
屋子裡頭的地板使用木頭，因此不失溫暖以及自然的感受。然而不管是樓梯或是其他的家具都具有現代感的俐落線條，十分有個性。雖然屋子裡頭的主色系為白色，局部的牆面漆上了大膽的紅色，一點也不平凡!
走到了廚房後，米白加上白色的設計讓人感到好舒服。有烹調以及用餐功能的中島吧檯美觀又實用，而牆面的櫥櫃則提供了大量的收納空間。
為了讓室內空間更有開放感，專家沒有用任何的隔間，因此每個領域都能緊密連結。客廳以及廚房緊鄰著木頭的陽台，不管任何時候都能感受到戶外的氣息。
樓梯的線條充滿現代的俐落感，然而使用的材料十分有溫度。
最後一站來到了使用了大量石材的浴室，灰色調的空間令人感到放鬆，可以享受最為自在的沐浴時光。
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