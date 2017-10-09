讓微風輕拂你臉吧! 裝潢超時尚，有大陽台的郊區獨棟房

每一間房子都訴說著不同的故事，因此每個家庭的生活空間都是無可取代的。今天所要介紹的獨棟房反映出屋主熱愛戶外生活的取向，而為他們打造溫馨居所的專家們賦予了這間獨棟房鮮明的個性與生命力。獨棟房的外觀看似傳統，然而屋內的設計卻十分現代，散發著時尚感。除此之外，這間獨棟房擁有一個寬敞的木頭陽台，不僅消除了室內與戶外的隔閡感，也讓屋主可以恣意地感受陽光的滋養。

你也想要藉由房子傾訴家的故事嗎? 一起欣賞這間擁有大陽台的郊區獨棟房，從中找靈感吧!