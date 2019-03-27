你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

餐桌怎麼選？圓形還是方形好？

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Dining Tables, Wharfside Furniture Wharfside Furniture 餐廳桌子
Loading admin actions …

餐廳的基本要素是什麼? 毫無疑問的絕對是桌子以及椅子!然而當你在挑選餐桌椅的時候，心中想必會有許多問號! 比方說，你要選擇什麼樣的材質，大部分時間用餐的人數會有多少，要方還是圓的?

這本點子簿將要為你剖析圓形以及方形的餐桌，你可以衡量兩者的優缺點以及其功能性，然後為你的餐廳選擇最棒的餐桌!

方桌以及圓桌之間的戰爭，立刻展開!

1. 位置

KFF Maverick, KwiK Designmöbel GmbH KwiK Designmöbel GmbH 廚房桌椅
KwiK Designmöbel GmbH

KwiK Designmöbel GmbH
KwiK Designmöbel GmbH
KwiK Designmöbel GmbH

當你要選擇餐桌的類型的時候，首先要問的問題就是它所要擺放的位置以及其空間的特性。圓桌很有可能會佔據更多的室內空間，因此如果你的餐廳面積不大，又偏偏要擺放圓桌的話，每位用餐的人可能會坐得不舒服。

2. 長形的房間

Palma de Malljorca (Home) Lewis & Co 餐廳
Lewis &amp; Co

Palma de Malljorca (Home)

Lewis & Co
Lewis &amp; Co
Lewis & Co

然而，如果餐廳的格局是狹長型的話，那麼長方形的餐桌便是最完美的了! 狹長形的空間絕對不適合擺放會佔用不少面積的圓桌，所以你千萬要先評估餐廳的格局。

3. 社交的功能

Retro Corian Dining Table Wharfside Furniture 餐廳桌子
Wharfside Furniture

Retro Corian Dining Table

Wharfside Furniture
Wharfside Furniture
Wharfside Furniture

考慮到社交性的話，圓桌相對地比較有優勢。長方形的餐桌可能會讓某些用餐的人距離彼此很遠，因此可能吃完一餐後，與對方根本沒有交談的機會。圓桌可以讓每位用餐的人與彼此互動，因此社交性較佳。

4. 使用的面積

Kanteen Table in Reclaimed French Oak Salvation Furniture 餐廳桌子
Salvation Furniture

Kanteen Table in Reclaimed French Oak

Salvation Furniture
Salvation Furniture
Salvation Furniture

長方形的餐桌的優點之一就是可以使用的面積較大，因此餐桌上可以擺放的餐盤也比較多。如果說你選擇小圓桌的話，那麼每個人的餐盤很可能會有打架的情形。由於這樣的優點，因此許多大型的慶祝活動，通常會選擇使用長方形的餐桌，而不是面積較有限制的圓桌。

5. 雙腿會打架

Norweigian Wood, Amber Design Amber Design 廚房桌椅
Amber Design

Norweigian Wood

Amber Design
Amber Design
Amber Design

在你決定要使用圓桌的時候，最需要注意的就是用餐的人的雙腿。通常坐在圓桌最常碰到的問題之一，就是彼此之間的膝蓋很容易觸碰到彼此。因此如果圓桌本身的大小不大，這就可能是潛在的問題。

6. 尖銳的角角

Home In-situ animal paintings, Thierry Bisch - Peintre animalier - Animal Painter Thierry Bisch - Peintre animalier - Animal Painter 餐廳
Thierry Bisch – Peintre animalier – Animal Painter

Home In-situ animal paintings

Thierry Bisch - Peintre animalier - Animal Painter
Thierry Bisch – Peintre animalier – Animal Painter
Thierry Bisch - Peintre animalier - Animal Painter

圓桌的另外一個優點是沒有尖銳的角角，因此比較不容易讓你受傷，看起來也更有圓滑的感覺。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 圓圓滿滿

VIVIENDA TIBIDABO, The Room Studio The Room Studio 廚房
The Room Studio

The Room Studio
The Room Studio
The Room Studio

另外一個圓桌的優點就是美感的部分佔有相當大的優勢。如同剛才我們所提到的，圓桌給人一種圓滑的感覺，而依照台灣人的習俗來說，圓桌沒有角，因此更為圓滿。

喜歡這個餐廳的設計嗎? 讓專家協助你吧!

8. 實用性與舒適性

Industrielle Tisch Bauholz/Runde Rahmen, PURE Wood Design PURE Wood Design 餐廳桌子
PURE Wood Design

PURE Wood Design
PURE Wood Design
PURE Wood Design

長方形的餐桌最大的優勢便是實用性以及舒適性，如果選用長方形的餐桌，用餐的人的腿以及餐桌上的餐盤不會打架，因此比較理想。而通常一般的家庭無法擺放像是外頭餐廳常用的大型圓桌，因此與長方形的餐桌相比，實用性就比較低。

延伸閱讀: 整合用餐區與廚房: 10 個絕佳的設計

北市老舊公寓翻新案：開放式設計創造寬敞的居住體驗

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Add SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了