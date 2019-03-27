餐桌怎麼選？圓形還是方形好？

餐廳的基本要素是什麼? 毫無疑問的絕對是桌子以及椅子!然而當你在挑選餐桌椅的時候，心中想必會有許多問號! 比方說，你要選擇什麼樣的材質，大部分時間用餐的人數會有多少，要方還是圓的?

這本點子簿將要為你剖析圓形以及方形的餐桌，你可以衡量兩者的優缺點以及其功能性，然後為你的餐廳選擇最棒的餐桌!

方桌以及圓桌之間的戰爭，立刻展開!