餐桌怎麼選？圓形還是方形好？

餐廳的基本要素是什麼? 毫無疑問的絕對是桌子以及椅子!然而當你在挑選餐桌椅的時候，心中想必會有許多問號! 比方說，你要選擇什麼樣的材質，大部分時間用餐的人數會有多少，要方還是圓的?
這本點子簿將要為你剖析圓形以及方形的餐桌，你可以衡量兩者的優缺點以及其功能性，然後為你的餐廳選擇最棒的餐桌!
方桌以及圓桌之間的戰爭，立刻展開!
當你要選擇餐桌的類型的時候，首先要問的問題就是它所要擺放的位置以及其空間的特性。圓桌很有可能會佔據更多的室內空間，因此如果你的餐廳面積不大，又偏偏要擺放圓桌的話，每位用餐的人可能會坐得不舒服。
然而，如果餐廳的格局是狹長型的話，那麼長方形的餐桌便是最完美的了! 狹長形的空間絕對不適合擺放會佔用不少面積的圓桌，所以你千萬要先評估餐廳的格局。
考慮到社交性的話，圓桌相對地比較有優勢。長方形的餐桌可能會讓某些用餐的人距離彼此很遠，因此可能吃完一餐後，與對方根本沒有交談的機會。圓桌可以讓每位用餐的人與彼此互動，因此社交性較佳。
長方形的餐桌的優點之一就是可以使用的面積較大，因此餐桌上可以擺放的餐盤也比較多。如果說你選擇小圓桌的話，那麼每個人的餐盤很可能會有打架的情形。由於這樣的優點，因此許多大型的慶祝活動，通常會選擇使用長方形的餐桌，而不是面積較有限制的圓桌。
在你決定要使用圓桌的時候，最需要注意的就是用餐的人的
雙腿。通常坐在圓桌最常碰到的問題之一，就是彼此之間的膝蓋很容易觸碰到彼此。因此如果圓桌本身的大小不大，這就可能是潛在的問題。
圓桌的另外一個優點是沒有尖銳的角角，因此比較不容易讓你受傷，看起來也更有圓滑的感覺。
另外一個圓桌的優點就是美感的部分佔有相當大的優勢。如同剛才我們所提到的，圓桌給人一種圓滑的感覺，而依照台灣人的習俗來說，圓桌沒有角，因此更為圓滿。
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長方形的餐桌最大的優勢便是實用性以及舒適性，如果選用長方形的餐桌，用餐的人的腿以及餐桌上的餐盤不會打架，因此比較理想。而通常一般的家庭無法擺放像是外頭餐廳常用的大型圓桌，因此與長方形的餐桌相比，實用性就比較低。
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