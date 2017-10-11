預算有限的最佳選擇！11 間快速完工的可愛小房子

現代人對於家的定義跟以往大有不同，由於房價高漲，建地稀少，因此可以快速完工的小房子變成為了許多人心中的另類選擇。小房子所需的建地以及建材都比較少，因此可以省下不少的預算。除此之外，組合式的設計也讓施工更為快速，是有別於傳統的蓋房子的方式。

接下來替大家介紹 11 間快速完工的可愛小房子，如果說你也正在找尋適合的好點子的話，你一定會得到許多靈感噢！