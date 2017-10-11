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預算有限的最佳選擇！11 間快速完工的可愛小房子

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
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現代人對於家的定義跟以往大有不同，由於房價高漲，建地稀少，因此可以快速完工的小房子變成為了許多人心中的另類選擇。小房子所需的建地以及建材都比較少，因此可以省下不少的預算。除此之外，組合式的設計也讓施工更為快速，是有別於傳統的蓋房子的方式。

接下來替大家介紹 11 間快速完工的可愛小房子，如果說你也正在找尋適合的好點子的話，你一定會得到許多靈感噢！

1. 行動小木屋

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這間行動小木屋的尺寸為9 x 3.5 m，並且有六種不同的尺寸可供選擇，除此之外，屋內有標準的設施，而你也可以依照需求，訂購其他的設備。

點此看更多細節：行動小木屋：一間跟著你到處走、可以客製化的獨特居所

2. 超輕便的小房子

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這間超輕便的小房子裡頭散發著木頭的溫暖，非常適合渴望家的溫暖的自由靈魂。

點此看更多細節：走到哪帶到哪: 自由靈魂的超輕便迷你木屋

3. 像是積木的小房子

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採用組合式的設計，這間小房子的牆壁、地板、天花板皆可拆卸回收，也可單元式拆解重建，便利性、機動性、環保度都超高！

點此看更多細節：強度超優的積木屋：耐震、節能且低成本的新型態組合屋

4. 設備齊全的可移動式小屋

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苗栗的專家們所推出的「移動小屋」，以聰明的設計輕鬆滿足了住戶的日常需求。屋子裡頭的設備十分齊全，提供現代人生活所需的便利以及舒適性。而這樣的移動小屋有兩款造型可以選擇，兩者都非常有童話感。

另外一種造型

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點此看更多細節：可移動式的家：以超迷你尺寸滿足所有居住需求的可愛小屋

5. 只有 6.05 的溫馨小房子

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外表別緻的這間小房子不僅外觀可愛，還是為殘障人士特別設計的專用住宅，裡頭的各種貼心設計讓居者感到十分窩心，

點此看更多細節：車輪上的迷你小屋：只有 6.05 坪的溫馨小住家

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6. 紫色的貨櫃屋

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貨櫃屋其實可以很多元化，而這間紫色的貨櫃屋就是最佳的範例。其室內的裝潢則訴說著專家的獨特好品味，而寬敞的空間也讓人大感驚艷！

點此看更多細節：低成本時尚：一間可愛迷你的紫色貨櫃屋

7. 38 萬台幣左右的小木屋

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這間組合的小木屋提供了先進的隔熱、隔音、環保等功能，不僅堅固耐用，還很方便遷移。除此之外，這一款小木屋造價僅新台幣 37 萬 8 千元的木屋，非常實惠！

點此看更多細節：小坪數組合木屋: 造價 38 萬台幣的防熱堅固居所

8. 32 坪的可移動式住宅

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到哪裡都可以快速搭建的組合屋受到許多人的喜愛，而這間 32 坪的可移動式住宅由台灣專家打造而成，強調抗震抗颱的特性，非常適合台灣的氣候以及多地震的環境。

點此看更多細節：無束縛的自由生活：「台灣製造」的 32 坪可移動住宅

9. 造價 132 萬台幣的小房子

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這間位在土耳其的小房子大約為 120 平方米，雖然說面積不大，但是裡頭具備了完善的生活機能，而且總造價只花了約 132 萬台幣，非常經濟實惠。

點此看更多細節：120 平方米的家: 132 萬台幣打造而成的超舒適居所

10. 貨櫃屋

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Home Box Arquitectura

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專家們回收廢棄貨櫃，將之打造成非常環保的時尚貨櫃屋。屋內的裝潢很有現代感，很適合小倆口。

點此看更多細節：環保的最佳選擇: 回收廢棄貨櫃打造而成的時尚貨櫃屋

11. 鋼構的小房子

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最後這間 7 坪的小木屋由台灣專家設計打造而成，從地基開始就每個步驟都不馬虎，是非常堅固的好居所。

點此看更多細節：田園風原木屋: 一個有鋼構地基的 7 坪小居所

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