你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

安享天年的好居所！一間充滿木質溫暖的可愛鄉間平房

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
수류헌 隨遛軒-당신께서 머무셨던 자리에 세워진 집, 건축사사무소 이인집단 건축사사무소 이인집단 房子
Loading admin actions …

平房是最適合鄉間生活的房屋類型，尤其是當主材料是木頭的時候，整間房子都會散發著質樸又溫暖的氣息。這一本點子簿的主角便是一間充滿木質溫暖的可愛鄉間平房，房子的設計傳統中帶有現代的元素，並且還有童話故事的特色。如果說你正在尋找讓你可以安享天年的好居所的話，這間平房一定會給你許多實用的靈感。

現在就出發欣賞更多細節！

有層次的外觀

수류헌 隨遛軒-당신께서 머무셨던 자리에 세워진 집, 건축사사무소 이인집단 건축사사무소 이인집단 房子
건축사사무소 이인집단

건축사사무소 이인집단
건축사사무소 이인집단
건축사사무소 이인집단

首先讓我們從正面欣賞這間木頭平房的外觀。簡單的石頭步道通往入口，而家中的兩個區塊則由大門分隔而成，山形的屋頂讓房子的外觀充滿層次感，也呼應著近在咫尺的山。

屋子的後方

수류헌 隨遛軒-당신께서 머무셨던 자리에 세워진 집, 건축사사무소 이인집단 건축사사무소 이인집단 房子
건축사사무소 이인집단

건축사사무소 이인집단
건축사사무소 이인집단
건축사사무소 이인집단

來到屋子的後方，可以看到專家以大面積的玻璃拉門連結室內與戶外的空間，而戶外寬敞的空地則可以讓屋主享受種菜或是戶外運動的樂趣。

夜幕低垂之時

수류헌 隨遛軒-당신께서 머무셨던 자리에 세워진 집, 건축사사무소 이인집단 건축사사무소 이인집단 房子
건축사사무소 이인집단

건축사사무소 이인집단
건축사사무소 이인집단
건축사사무소 이인집단

夜幕低垂之時，屋子又有了不一樣的樣貌。裡頭的黃光提醒著人們家的溫暖，十分有溫馨的氛圍。

挑高的天花板

수류헌 隨遛軒-당신께서 머무셨던 자리에 세워진 집, 건축사사무소 이인집단 건축사사무소 이인집단 客廳
건축사사무소 이인집단

건축사사무소 이인집단
건축사사무소 이인집단
건축사사무소 이인집단

走進屋內之後，挑高的天花板讓人感到十分寬敞，一點也沒有壓迫感。混凝土的牆面搭配上木頭的天花板以及地面，那溫暖的氣息讓人一進門就不想再出去了！

簡樸的設計

수류헌 隨遛軒-당신께서 머무셨던 자리에 세워진 집, 건축사사무소 이인집단 건축사사무소 이인집단 客廳
건축사사무소 이인집단

건축사사무소 이인집단
건축사사무소 이인집단
건축사사무소 이인집단

住在鄉下，就是要把慾望減到最低，因此家中沒有過多的設計以及家具，一切講求實用為主。

木頭的廚房

수류헌 隨遛軒-당신께서 머무셨던 자리에 세워진 집, 건축사사무소 이인집단 건축사사무소 이인집단 廚房
건축사사무소 이인집단

건축사사무소 이인집단
건축사사무소 이인집단
건축사사무소 이인집단

Ｌ形的木頭廚房搭配上方形的木頭餐桌，半開放式的廚房與用餐區讓煮菜以及用餐的人都可以感到放鬆自在。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

現代的家電設備

수류헌 隨遛軒-당신께서 머무셨던 자리에 세워진 집, 건축사사무소 이인집단 건축사사무소 이인집단 廚房
건축사사무소 이인집단

건축사사무소 이인집단
건축사사무소 이인집단
건축사사무소 이인집단

雖然說屋子的設計很簡樸，但是廚房安裝了現代的家電設備，因此可以提供絕佳的生活便利性。

明亮的臥室

수류헌 隨遛軒-당신께서 머무셨던 자리에 세워진 집, 건축사사무소 이인집단 건축사사무소 이인집단 視聽室
건축사사무소 이인집단

건축사사무소 이인집단
건축사사무소 이인집단
건축사사무소 이인집단

臥室的空間延續著房屋的設計主旨，明亮的光線讓居者身心都健康！

수류헌 隨遛軒-당신께서 머무셨던 자리에 세워진 집, 건축사사무소 이인집단 건축사사무소 이인집단 室內景觀
건축사사무소 이인집단

건축사사무소 이인집단
건축사사무소 이인집단
건축사사무소 이인집단

在這樣子明亮的木質空間裡頭，應該能夠安享天年吧？！

延伸閱讀：度假風小天堂:令人驚豔的8坪木造平房

消磨時光的美好空間：現代風格的廚房座椅區

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Add SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了