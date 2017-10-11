安享天年的好居所！一間充滿木質溫暖的可愛鄉間平房

平房是最適合鄉間生活的房屋類型，尤其是當主材料是木頭的時候，整間房子都會散發著質樸又溫暖的氣息。這一本點子簿的主角便是一間充滿木質溫暖的可愛鄉間平房，房子的設計傳統中帶有現代的元素，並且還有童話故事的特色。如果說你正在尋找讓你可以安享天年的好居所的話，這間平房一定會給你許多實用的靈感。
現在就出發欣賞更多細節！
首先讓我們從正面欣賞這間木頭平房的外觀。簡單的石頭步道通往入口，而家中的兩個區塊則由大門分隔而成，山形的屋頂讓房子的外觀充滿層次感，也呼應著近在咫尺的山。
來到屋子的後方，可以看到專家以大面積的玻璃拉門連結室內與戶外的空間，而戶外寬敞的空地則可以讓屋主享受種菜或是戶外運動的樂趣。
夜幕低垂之時，屋子又有了不一樣的樣貌。裡頭的黃光提醒著人們家的溫暖，十分有溫馨的氛圍。
走進屋內之後，挑高的天花板讓人感到十分寬敞，一點也沒有壓迫感。混凝土的牆面搭配上木頭的天花板以及地面，那溫暖的氣息讓人一進門就不想再出去了！
住在鄉下，就是要把慾望減到最低，因此家中沒有過多的設計以及家具，一切講求實用為主。
Ｌ形的木頭廚房搭配上方形的木頭餐桌，半開放式的廚房與用餐區讓煮菜以及用餐的人都可以感到放鬆自在。
雖然說屋子的設計很簡樸，但是廚房安裝了現代的家電設備，因此可以提供絕佳的生活便利性。
臥室的空間延續著房屋的設計主旨，明亮的光線讓居者身心都健康！
在這樣子明亮的木質空間裡頭，應該能夠安享天年吧？！
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