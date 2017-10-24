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鄉間平房: 一間有 L 形鄉村風廚房的質樸居所

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平房是最適合鄉間生活的房屋類型，而對於預算較少的屋主來說，只要結構不要過於複雜，不要選用過於昂貴的材料，只有單層的平房也相對省錢。這一次我們將要踏入泰國的鄉間，欣賞一間有L形鄉村風廚房的平房。這間有著鵝黃色外牆的平房有山形屋頂，非常適合鄉間的景緻。

走進室內後，簡單的室內裝潢也呼應著平房的外觀。沒有過多誇張的家飾品以及家具，讓居者可以以一顆赤子之心，在此過著無欲則剛的生活。

現在就一起欣賞更多細節。

側面

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從這個角度欣賞這間平房，你可以欣賞到房子外牆的顏色搭配。鵝黃色作為主色系，搭配上酒紅色的方格，以及白色的窗與門框，雖然不是讓人一眼驚豔的設計，但是十分耐看。

另外一個角度

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從這個角度你可以看到山形屋頂其實有不同的高低層次，因此讓平房一點也不顯得單調，更有多元的層次。

大片的空地

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對於喜歡農作生活的人來說，可以將大片的空地改成一個私有的小農地，在此種植不同的蔬果，享受自給自足的愜意人生。

室內的用色

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走進了平房裡頭，草綠色的牆面讓人大吃一驚。木頭的家具散發著質樸的氣息，但是搭配了水晶吊燈之後，又有不一樣的風情。專家利用混搭的手法，讓平房更有不一樣的味道。

浴室

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浴室裡頭主要的建材為磁磚以及石材。磁磚是非常實用且美觀的材料，而石材則可以帶來自然的元素。

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廚房

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廚房應該是整間平房裡頭最可愛的區域了!天藍色搭配上淡黃色，讓煮飯的人感到更為放鬆。

木頭的櫥櫃外觀非常有異國感，並且讓廚房散發著鄉村風的味道。

另外一個角度

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L 形廚房流理台的空間非常大，因此可以提供絕佳的便利性。

窗戶

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為了讓廚房裡頭更為明亮，專家也為廚房開了長方形的窗戶，而木頭的框架也與廚房的風格十分搭配。

通道

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最後讓我們看看平房之間的通道。這個通道是不同建築體的連接點，在此也可以存放一下農作的用品，十分實用。

延伸閱讀: 在陽光中閃耀：裝潢超別緻的 24 坪鄉村風別墅

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