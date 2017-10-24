鄉間平房: 一間有 L 形鄉村風廚房的質樸居所

平房是最適合鄉間生活的房屋類型，而對於預算較少的屋主來說，只要結構不要過於複雜，不要選用過於昂貴的材料，只有單層的平房也相對省錢。這一次我們將要踏入泰國的鄉間，欣賞一間有L形鄉村風廚房的平房。這間有著鵝黃色外牆的平房有山形屋頂，非常適合鄉間的景緻。

走進室內後，簡單的室內裝潢也呼應著平房的外觀。沒有過多誇張的家飾品以及家具，讓居者可以以一顆赤子之心，在此過著無欲則剛的生活。

現在就一起欣賞更多細節。