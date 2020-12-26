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廚房拉門: 15 種省空間，防油煙又美麗的好設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Ruime stadswoning met uitzicht op de grachten, BNLA architecten BNLA architecten 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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現代的家庭通常都居住在面積有限的公寓裡，為了讓整體的通透感更佳，專家會採用開放式的設計。然而開放式的廚房雖然能滿足現代人的美感，但由於台灣的料理大多會製造不少油煙，因此公用領域裡瀰漫著煙霧也就成了一大問題。如果喜歡開放式廚房，卻又想要阻擋油煙，那麼廚房拉門是不二選擇!

廚房拉門的材質有金屬、玻璃、塑膠、木頭等等，造型也各異，因此還能讓你的室內空間更為獨特! 這本點子簿將為你介紹14 種省空間，防油煙又美麗的廚房拉門。讓我們一塊看看吧。

1. 帶顏色的窗格

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水木空間設計

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首先看到的這個廚房拉門使用白色的窗格，因此看起來頗有復古的風味。帶有淺褐色的窗格讓人無法看清楚廚房的動態，非常適合喜歡擁有自己的隱私的大廚。

2. 木頭拉門

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楊允幀空間設計

隨意隨心，恰如其分的空間

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深咖啡色的木頭框架，搭配上淺灰色的玻璃，專家巧妙地分隔廚房與客廳的空間。

另外一邊

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楊允幀空間設計

從容

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通往用餐區的另外一邊則是使用金屬框以及透明玻璃，因此更有現代感!

3. 神秘的黑色

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有些人在煮飯的時候不喜歡受到注視，因此這種帶有神祕感的設計，便是最佳選擇。

4. 時尚摺疊門

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BNLA architecten

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這款設計屬於折疊式的，灰色搭上白色，非常有簡約的時尚感。

5. 全透明玻璃

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Architetto Alberto Colella

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專家使用完全透明的玻璃，這樣的設計讓拉門關起來的時候，依舊十分有透視感。

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6. 金屬風味

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金屬的框架搭配上透明玻璃，這款設計十分有重金屬的風味。

7. 更有造型

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廚房拉門一拉起，那框架產生的層次感讓屋內更有造型。

8. 霧面玻璃

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Filippo Coltro architetto

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霧面的玻璃也是喜歡隱私的人的好選擇。

9. 簡約造型

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StudioExNovo

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接下來這個高至天花板的拉門十分簡約，適合極簡風格的居家設計。

10. 幾何圖案

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接下來這個拉門上還設計了幾何圖案，非常適合這個奢華的室內空間。

11. 基本款

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獨立的廚房總是讓人覺得太有疏離感，因此以拉門取代厚實的門，更有開放感。

12. 大器

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伊梵空間規劃設計

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伊梵空間規劃設計
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接下來這個設計十分大器，適合面積寬敞的大房子。

另一種大器風格參考

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簡明、寬敞的線條，不加雕琢卻很有襯托家中物件的能力。


13. 典雅氣息

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白色的拉門十分有典雅的味道，與鄉村風的櫥櫃搭配得宜。

14. 生冷派

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金屬的框架搭配上玻璃，帶點生冷感的拉門在溫暖的燈光照射之下，取得平衡。

另一種生冷派設計

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不習慣太高冷的感覺，可以用鮮花、燈光、餐布等軟裝冷暖調合。

15. 巧思

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Sube Interiorismo

Sube Interiorismo
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最後這款設計看似簡單，但其實以不同的幾何造型營造出層次，非常有巧思。

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