廚房拉門: 15 種省空間，防油煙又美麗的好設計

現代的家庭通常都居住在面積有限的公寓裡，為了讓整體的通透感更佳，專家會採用開放式的設計。然而開放式的廚房雖然能滿足現代人的美感，但由於台灣的料理大多會製造不少油煙，因此公用領域裡瀰漫著煙霧也就成了一大問題。如果喜歡開放式廚房，卻又想要阻擋油煙，那麼廚房拉門是不二選擇!
廚房拉門的材質有金屬、玻璃、塑膠、木頭等等，造型也各異，因此還能讓你的室內空間更為獨特! 這本點子簿將為你介紹14 種省空間，防油煙又美麗的廚房拉門。讓我們一塊看看吧。
首先看到的這個廚房拉門使用白色的窗格，因此看起來頗有復古的風味。帶有淺褐色的窗格讓人無法看清楚廚房的動態，非常適合喜歡擁有自己的隱私的大廚。
這款設計屬於折疊式的，灰色搭上白色，非常有簡約的時尚感。
專家使用完全透明的玻璃，這樣的設計讓拉門關起來的時候，依舊十分有透視感。
金屬的框架搭配上透明玻璃，這款設計十分有重金屬的風味。
廚房拉門一拉起，那框架產生的層次感讓屋內更有造型。
霧面的玻璃也是喜歡隱私的人的好選擇。
接下來這個高至天花板的拉門十分簡約，適合極簡風格的居家設計。
接下來這個拉門上還設計了幾何圖案，非常適合這個奢華的室內空間。
獨立的廚房總是讓人覺得太有疏離感，因此以拉門取代厚實的門，更有開放感。
簡明、寬敞的線條，不加雕琢卻很有襯托家中物件的能力。
白色的拉門十分有典雅的味道，與鄉村風的櫥櫃搭配得宜。
不習慣太高冷的感覺，可以用鮮花、燈光、餐布等軟裝冷暖調合。
最後這款設計看似簡單，但其實以不同的幾何造型營造出層次，非常有巧思。
延伸閱讀: