廚房拉門: 15 種省空間，防油煙又美麗的好設計

現代的家庭通常都居住在面積有限的公寓裡，為了讓整體的通透感更佳，專家會採用開放式的設計。然而開放式的廚房雖然能滿足現代人的美感，但由於台灣的料理大多會製造不少油煙，因此公用領域裡瀰漫著煙霧也就成了一大問題。如果喜歡開放式廚房，卻又想要阻擋油煙，那麼廚房拉門是不二選擇!

廚房拉門的材質有金屬、玻璃、塑膠、木頭等等，造型也各異，因此還能讓你的室內空間更為獨特! 這本點子簿將為你介紹14 種省空間，防油煙又美麗的廚房拉門。讓我們一塊看看吧。