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郊區獨棟別墅: 一間有大露臺以及挑高設計的柔和系居所

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Casa in legno Villa Paloma, Progettolegno srl Progettolegno srl 現代浴室設計點子、靈感&圖片 木頭 White
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許多人喜歡住別墅，而很多人也熱愛木質的質感。如果可以將木材使用在別墅裡頭的話，想必可以營造出充滿自然氣息又健康的生活環境。如果說你打算蓋一間別墅，並且讓裡頭被木頭質地環繞的話，那麼今天要介紹的這間郊區別墅便是絕佳的範例。

大露臺以及挑高的室內設計是這間別墅的最大特色，專家採用淺色系，以及圓弧形的結構，讓屋子裡外都充滿溫暖的質感。專家們希望這間別墅有別於一般的房子結構，因此利用輕柔的弧度，讓這間別墅的外觀獨樹一格，卻又不會過於突兀。

現在就讓我們一塊欣賞更多細節..

外觀

Casa in legno Villa Paloma, Progettolegno srl Progettolegno srl 木屋 木頭 White
Progettolegno srl

Progettolegno srl
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Progettolegno srl

在進門前，先讓我們駐足欣賞房子的外觀吧! 從這個角度你可以看到別墅被綠意包圍，而有遮陽柱的露臺讓你可以在戶外納涼，好好曬場日光浴。

另外一個角度

Casa in legno Villa Paloma, Progettolegno srl Progettolegno srl 木屋 木頭 White
Progettolegno srl

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側面

Casa in legno Villa Paloma, Progettolegno srl Progettolegno srl 木屋 木頭 White
Progettolegno srl

Progettolegno srl
Progettolegno srl
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從房子的側面看過去，你可以看到別墅的外頭還規劃了柵欄及圍牆，提供給屋主絕佳的隱私。房子有沒有遮蓋頂以及有頂的露臺，因此不論晴雨，都可以有享受戶外時光的空間。

露臺

Casa in legno Villa Paloma, Progettolegno srl Progettolegno srl 陽台 木頭 White
Progettolegno srl

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走到露臺，我們不禁大驚呼。有層次的灰色地板讓露臺不單調，並且與蜂蜜色的木頭天花板形成對比。沒有任何阻隔的設計，讓人坐在露臺上可以欣賞到最棒的全景。

挑高的室內空間

Casa in legno Villa Paloma, Progettolegno srl Progettolegno srl 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 木頭 White
Progettolegno srl

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Progettolegno srl
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終於可以欣賞屋內的樣貌! 那極致挑高的天花板讓屋子超級明亮，加上白色的牆面，以及淺色系的木頭地板，別緻的氣息非常濃厚。開放式的客廳以及用餐區非常適合現代的家庭，而專家使用顏色的深淺，巧妙的分隔出空間。

廚房

Casa in legno Villa Paloma, Progettolegno srl Progettolegno srl 現代廚房設計點子、靈感&圖片 木頭 White
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白色系的廚房整潔又明亮，不同的檯面有不同的功能，煮飯時更有效率。而天花板內的隱藏式照明，則讓夜間的廚房可以依舊明亮，但不會過於刺眼。

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樓梯

Casa in legno Villa Paloma, Progettolegno srl Progettolegno srl 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 木頭 White
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走上夾層的樓梯後，便是臥室的空間…

臥室

Casa in legno Villa Paloma, Progettolegno srl Progettolegno srl 臥室 木頭 White
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依舊是使用淺色系的臥室讓人感到神清氣爽，米白色的牆面讓整體空間多點了不一樣的色彩。

浴室

Casa in legno Villa Paloma, Progettolegno srl Progettolegno srl 現代浴室設計點子、靈感&圖片 木頭 White
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最後讓我們來到乾濕分離的浴室。有別於一般浴室常用的磁磚地板，專家選用了經過防水處理的木板，讓浴室空間延續著整間別墅強調的木質質感。

延伸閱讀: 讓微風輕拂你臉吧! 裝潢超時尚，有大陽台的郊區獨棟房

15 個附有淋浴間的超美浴室
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