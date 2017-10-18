郊區獨棟別墅: 一間有大露臺以及挑高設計的柔和系居所

許多人喜歡住別墅，而很多人也熱愛木質的質感。如果可以將木材使用在別墅裡頭的話，想必可以營造出充滿自然氣息又健康的生活環境。如果說你打算蓋一間別墅，並且讓裡頭被木頭質地環繞的話，那麼今天要介紹的這間郊區別墅便是絕佳的範例。

大露臺以及挑高的室內設計是這間別墅的最大特色，專家採用淺色系，以及圓弧形的結構，讓屋子裡外都充滿溫暖的質感。專家們希望這間別墅有別於一般的房子結構，因此利用輕柔的弧度，讓這間別墅的外觀獨樹一格，卻又不會過於突兀。

現在就讓我們一塊欣賞更多細節..