10 種美翻了的浴室瓷磚組合

設計浴室的時候最重要的決定一定是牆身以及地板的設計。由於浴室的空間一般都不大，因此每個設計細節都會被放大，在選擇的時候我們一定要謹慎考慮。而今天我們要介紹的10種設計都將浴室這個容易被忽視的部分，成功地變成一個充滿各種可能性的美麗空間！
如果你想要重新裝修你的浴間，那麼我們會建議大家選用瓷磚這種防水防塵的面料。由於它的款式多變，因此亦可以為你的浴間帶來不一樣的個性與設計感。以下是其中10款極漂亮的浴室瓷磚設計：
在同一個空間裡使用大量大型拼花瓷磚點子聽起來好像很瘋狂，可是事實上這種設計可以充滿美感，就像是圖中的浴室室內設計一樣。
而當中的要點就是要懂得選擇適合的瓷磚款式，比如說圖中的拼花地板以幾何黑白為主，給人既清新又有自然美感的感覺，因此就算牆身和地板都用上同類型的瓷磚亦不為過。
第二個我們要參觀的浴間面積可說是真的非常的小，空間雖然有限，可是設計可能性卻無限！
在這個浴室裡我們可以找到專家鋪設了半幅牆面的波浪刻紋白瓷磚，用來配搭醒目的天藍色花紋牆紙。這樣子的配搭既能形成對比，同時簡約的設計亦能襯托出牆紙這焦點，避免了設計的累贅感。
利用不同顏色的瓷磚來打造對比不一定是唯一個設計可能！例如圖中的浴室正正採用了同色系設計：
廁盆所在的位置背後是一幅以橘色和白色配搭而成的馬賽克磚牆，所採用的是小正方型瓷磚；而旁邊的浴室櫃和洗臉盆同樣沿用了橘色為主要色調。
圖中的小方型瓷磚擁有好幾種不同的顏色，打破了傳統單色調瓷磚的單調感，為整個浴室帶來額外的設計感以及個性。這種瓷磚設計想必你一定看過！事實上，早在由60年代開始，馬賽克瓷磚這種用料早就出現在我們的日常生活當中。
使用磁磚的一大好處就是你可以隨自己的個人品味以及你想營造出的浴間觀感，把不同款式的瓷磚塊拼貼起來，組合變化千百樣。你比較喜歡經典的款式，多於剛剛介紹的馬賽克設計嗎？那圖中這一個設計就非常適合你了！你可以先以黑白瓷磚鋪設地板，然後挑戰圖案優雅的款式來鋪設牆面。
馬賽克設計雖然很不錯，可是你還有其他的選擇！比如說像圖中這個浴室，它採用的是同款式的單色瓷磚（粉紅色以及白色），然後配搭印有花朵圖案的瓷磚，形成一幅好像以塑膠彩畫成的現代畫作一樣。這樣子的設計令整個浴間變成奢華的空間，頓時變得非常養眼。一如以往，以明亮陶瓷打造而成的瓷磚為浴間帶來明亮的觀感。
你知道嗎，瓷磚的確的用來裝飾衛浴間的最好材料，因為它們防水的特性能夠受得住浴間的高濕度環境。除此以外，它們平滑的表面能夠避免因為水蒸氣而留下的水漬！
如果你的浴室面積不大，我們建議你選用粉色系的設計，並以馬賽克方式鋪設，這樣子會讓整個空間看起來更大，比如說圖中這種讓我們聊想起蛋糕裝飾的夢幻粉藍色！
另一個鋪設瓷磚的聰明方法就是把浴空先劃分起不同的區域。比如說，淋浴間可以利用鮮艷的馬賽克瓷磚鋪設牆面；而地板則選用比較大型的、單色的瓷磚；而洗手盆的牆身則可以利用一些富有民族風或獨特個性的花紋瓷磚來帶來焦點，就像是圖中的黑白設計就直接把我們帶到了經典的70年代！其獨特的線條給人一種磁磚在動的錯覺，真的是個非常好玩的設計！
這一個色彩繽紛的浴間讓我們想起一開始文首提到的不同馬賽克瓷磚設計，然而圖中的設計採用的是瓷製磁磚，而非單價比較高的玻璃馬賽克磚。整個浴間裡七彩的牆面成為全場的唯一焦點，同時亦分隔了不同的空間。這是個由建築公司 Priburgos SLU 打造的，專為孩子們設計的作品。
在這個浴室裡我們可以找到最經典的室內設計用色——黑色，一整面浴室牆面鋪滿了黑色的瓷磚，感覺上既簡約又優雅，完全是最得人心的浴間設計之一。
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