10 種美翻了的浴室瓷磚組合

設計浴室的時候最重要的決定一定是牆身以及地板的設計。由於浴室的空間一般都不大，因此每個設計細節都會被放大，在選擇的時候我們一定要謹慎考慮。而今天我們要介紹的10種設計都將浴室這個容易被忽視的部分，成功地變成一個充滿各種可能性的美麗空間！

如果你想要重新裝修你的浴間，那麼我們會建議大家選用瓷磚這種防水防塵的面料。由於它的款式多變，因此亦可以為你的浴間帶來不一樣的個性與設計感。以下是其中10款極漂亮的浴室瓷磚設計：