怎麼佈置小露臺？15 個絕佳的好點子

在家裡規劃一個面對外部的空間，甚至是一個小房間，永遠是一個小天堂，因為它也是一個逃離日常生活的地方。

只要放置一個簡單的吊床、輕鬆躺下，這裡就是一個理想的放鬆區域。

如果還加入植物，將會為這個小陽台帶來更多魅力。