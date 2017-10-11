怎麼佈置小露臺？15 個絕佳的好點子

如果你的家有一個小露台，你以為沒有足夠的空間可以好好利用，但你可能是錯的。即便這個空間很小，還是可以打造一個完美的地方，通風、美觀、並在陽光燦爛的日子享受與家人朋友的時光。
能否充分利用這些空間，取決於你必須發揮裝飾和規劃的能力。沒有什麼比直接複製案例最快的了！因此我們找了很多很不錯的小庭院案例，一起去看看吧！
在家裡規劃一個面對外部的空間，甚至是一個小房間，永遠是一個小天堂，因為它也是一個逃離日常生活的地方。
只要放置一個簡單的吊床、輕鬆躺下，這裡就是一個理想的放鬆區域。
如果還加入植物，將會為這個小陽台帶來更多魅力。
花卉和植物有很多種不同的種植與裝飾方式，在你家陽台中，這些方法可以左右設計的關鍵，並作為整體景觀的視覺焦點。
你可以用五彩繽紛的花盆把植物們掛在天井的牆壁上，或者將它們種植在天井上的花盆中。
我們建議你選擇易於維護並適合台灣氣候條件類型的植物品種。
小陽台必須巧妙平衡的佈置，才能充分利用他們，也就是說，我們不能忘記家具需要配合其他裝飾元素，像是有穿透感的家具與配件組合。 在此案例中，我們看到木椅與植物完美結合。
典型的東方花園，充滿風格且簡潔。用這些元素將你家露台打造成一個輕量小花園。 提醒你別忘記安裝燈光，可讓環境看起來更放鬆，夏夜還可以乘涼。
當空間小的時候，你必須選擇平衡環境的元素。
在這些情況下，極簡裝飾就是絕佳選擇。一個極簡花園的設計和美學元素不用多，在組合中找到平衡，就能成為吸引力的焦點。也可以尋求專家給你意見！
如我們所說，這些花用來裝飾任何空間，都具有許多潛力，因為它們的形狀、體積和顏色多變。
因此，你可以在天花板也擺上你家陽台的花卉，帶來不同感官體驗。例如，在這個庭院裡，五顏六色的花朵將引導你走到房子的底部，帶來新鮮和活力。
你家的露台可能很小，且也想要保有隱私。
所以，打造一個個性露台和風格的最好方法，是選擇放置在其中的家具和裝飾配件，特別是考量整體空間的組成，可讓空間看起來寬敞協調。
將牆面規劃成為一整片花園，是一個美好的選擇！
因為在城市環境中幾乎沒有什麼綠地空間，若你有足夠的空間，你可以打造一個真正的花園與休息小天地。
在任何設計方案中，細節都是非常重要，特別是小空間。
這裡我們建議你用石頭、木製紋路的木板、結合植物或蔬菜的田園，可以讓你家花園不再單調，並給予生命。
選擇植物來裝飾房子，也是一個品味問題！陽台可以規劃創造有趣的作品，並為這個空間帶來活力。
不同顏色的組合，是室內設計師最常用來創造改變空間、利用視覺錯覺的手法之一 。因此小庭院也可以採用這個方法！
例如，你可以選擇中性色的地板，以使其與牆壁的顏色脫穎而出，如這個案例的小露台便是！
利用你最愛的元素來裝飾露台，就是最完美的方式！
利用種植多種樹木、像是高與矮的葡萄藤，以視覺延伸院子空間，就是一個很好的技巧。
在庭院中預留一個空間、坐在戶外享受，是多美好的時光。
伴隨著植物和樹木，不僅美觀、和諧，還可以享受陰影乘涼呢。
看這個例子，打造一個愉快和功能性兼備的露台，有幾個元素很適合與你們分享！像這個輕便椅子的安排，就可以讓我們休息和享受陽光。美麗的植物帶來個性和新鮮度，讓這個小空間非常獨一無二。
創造力讓你家露台更具風格。
裝飾你家露台不用花大錢投資。像是你可以使用舊家具、利用它們來種植植物，落實原始和環保的庭院。