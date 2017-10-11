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怎麼佈置小露臺？15 個絕佳的好點子

Peggy Yu Peggy Yu
Ahaan Villa - Ahmedabad, OPENIDEAS OPENIDEAS 室內景觀
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如果你的家有一個小露台，你以為沒有足夠的空間可以好好利用，但你可能是錯的。即便這個空間很小，還是可以打造一個完美的地方，通風、美觀、並在陽光燦爛的日子享受與家人朋友的時光。 

能否充分利用這些空間，取決於你必須發揮裝飾和規劃的能力。沒有什麼比直接複製案例最快的了！因此我們找了很多很不錯的小庭院案例，一起去看看吧！

1.擺放一張吊床，露台將會更舒適

homify 庭院
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在家裡規劃一個面對外部的空間，甚至是一個小房間，永遠是一個小天堂，因為它也是一個逃離日常生活的地方。

只要放置一個簡單的吊床、輕鬆躺下，這裡就是一個理想的放鬆區域。

如果還加入植物，將會為這個小陽台帶來更多魅力。

2.享受大自然的美麗，將植物轉化為閣樓的主角

Jardins Naturais, Junia Lobo Paisagismo Junia Lobo Paisagismo 露臺
Junia Lobo Paisagismo

Junia Lobo Paisagismo
Junia Lobo Paisagismo
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花卉和植物有很多種不同的種植與裝飾方式，在你家陽台中，這些方法可以左右設計的關鍵，並作為整體景觀的視覺焦點。

你可以用五彩繽紛的花盆把植物們掛在天井的牆壁上，或者將它們種植在天井上的花盆中。

我們建議你選擇易於維護並適合台灣氣候條件類型的植物品種。

3.利用每一寸的陽台、分配適量的椅子、桌子和自然元素。

JARDIM DE INVERNO COM FONTES E ÁREA DE ESTAR, Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. 溫室
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
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小陽台必須巧妙平衡的佈置，才能充分利用他們，也就是說，我們不能忘記家具需要配合其他裝飾元素，像是有穿透感的家具與配件組合。 在此案例中，我們看到木椅與植物完美結合。

4.規劃你的特殊角落，使用沙子、石頭和植物打造一個放鬆的東方花園

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo 庭院
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
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典型的東方花園，充滿風格且簡潔。用這些元素將你家露台打造成一個輕量小花園。 提醒你別忘記安裝燈光，可讓環境看起來更放鬆，夏夜還可以乘涼。

5.如果你的院子很小，記得少一點了; 創建一個小型極簡花園

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當空間小的時候，你必須選擇平衡環境的元素。

在這些情況下，極簡裝飾就是絕佳選擇。一個極簡花園的設計和美學元素不用多，在組合中找到平衡，就能成為吸引力的焦點。也可以尋求專家給你意見！

6.如果你家陽台有細長的走廊，放置五顏六色的鮮花吧。

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Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
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如我們所說，這些花用來裝飾任何空間，都具有許多潛力，因為它們的形狀、體積和顏色多變。

因此，你可以在天花板也擺上你家陽台的花卉，帶來不同感官體驗。例如，在這個庭院裡，五顏六色的花朵將引導你走到房子的底部，帶來新鮮和活力。

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7.椅子的造型讓你家花園更迷人

Casa di Silvana, Maurizio Giovannoni Studio Maurizio Giovannoni Studio 庭院
Maurizio Giovannoni Studio

Maurizio Giovannoni Studio
Maurizio Giovannoni Studio
Maurizio Giovannoni Studio

你家的露台可能很小，且也想要保有隱私。

所以，打造一個個性露台和風格的最好方法，是選擇放置在其中的家具和裝飾配件，特別是考量整體空間的組成，可讓空間看起來寬敞協調。

8.將一個不起眼的露台變成一個特殊的地方，只要種植你最喜愛的植物就可以！

Projeto de Paisagismo , Greice Peralta Greice Peralta 庭院
Greice Peralta

Greice Peralta
Greice Peralta
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將牆面規劃成為一整片花園，是一個美好的選擇！

因為在城市環境中幾乎沒有什麼綠地空間，若你有足夠的空間，你可以打造一個真正的花園與休息小天地。

9.挑選木製品作為露台材料絕不會出錯

Casa A.A. , Eneida Lima Paisagismo Eneida Lima Paisagismo 庭院
Eneida Lima Paisagismo

Eneida Lima Paisagismo
Eneida Lima Paisagismo
Eneida Lima Paisagismo

在任何設計方案中，細節都是非常重要，特別是小空間。

這裡我們建議你用石頭、木製紋路的木板、結合植物或蔬菜的田園，可以讓你家花園不再單調，並給予生命。

10.用大小和不同物種排列你的植物。

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Na Lupa Design

Na Lupa Design
Na Lupa Design
Na Lupa Design

選擇植物來裝飾房子，也是一個品味問題！陽台可以規劃創造有趣的作品，並為這個空間帶來活力。

11.如果院子很小，尋找擴大空間感的組合

CasaZera: prototipo abitativo sostenibile in aree industriali dismesse, Torino, TRA - architettura condivisa TRA - architettura condivisa 庭院
TRA – architettura condivisa

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不同顏色的組合，是室內設計師最常用來創造改變空間、利用視覺錯覺的手法之一 。因此小庭院也可以採用這個方法！

例如，你可以選擇中性色的地板，以使其與牆壁的顏色脫穎而出，如這個案例的小露台便是！

12.在花園裡玩潛水員使用不同大小的植物

CASA PRIVATA AT06, STUDIO ARCHIFIRENZE STUDIO ARCHIFIRENZE 庭院
STUDIO ARCHIFIRENZE

STUDIO ARCHIFIRENZE
STUDIO ARCHIFIRENZE
STUDIO ARCHIFIRENZE

利用你最愛的元素來裝飾露台，就是最完美的方式！

利用種植多種樹木、像是高與矮的葡萄藤，以視覺延伸院子空間，就是一個很好的技巧。

13.擺放一件家具，讓陽台更霸氣

Moderner Garten, Katrin Lesser Katrin Lesser 庭院
Katrin Lesser

Katrin Lesser
Katrin Lesser
Katrin Lesser

在庭院中預留一個空間、坐在戶外享受，是多美好的時光。

伴隨著植物和樹木，不僅美觀、和諧，還可以享受陰影乘涼呢。

14.細節：裝飾品具備功能性與美觀

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SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP

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看這個例子，打造一個愉快和功能性兼備的露台，有幾個元素很適合與你們分享！像這個輕便椅子的安排，就可以讓我們休息和享受陽光。美麗的植物帶來個性和新鮮度，讓這個小空間非常獨一無二。

15.個人作品：擺放二手花盆

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創造力讓你家露台更具風格。

裝飾你家露台不用花大錢投資。像是你可以使用舊家具、利用它們來種植植物，落實原始和環保的庭院。

看更多：12 種讓你的小花園看起來比實際大的方法

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