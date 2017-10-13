5 間讓你拒絕住高樓的鄉間平房 (含平面設計圖)

每次想到平房的時候，腦中總是忍不住浮現鄉下的大姑家，記憶中對於平房的印象，似乎還停留在那有點殘破的樸實感。然而隨著時代的變更，平房也開始展現了許多不同的樣貌。這一次的點子簿所要介紹的 5 間鄉間平房一點也沒有簡陋感，反而讓人感到舒心愜意。看完這些平房的設計後，你一定會拒絕再住高樓大廈。
跟著我們一塊欣賞這些平房的造型，以及室內的設計圖，看看專家們是如何規劃平房的生活空間吧!
灰色的屋頂結構其實是西方國家十分傳統的鄉間房屋結構，然而專家利用燈光照明，讓建築物的主體展現時尚的風範。171.38 平方米，大約 43 坪的空間對於小家庭來說非常足夠。
房屋的後方有寬敞的戶外露臺，不僅全家，還可以邀請親朋好友來此用餐。
從平面圖可以一窺室內的設計。專家沒有採用開放式設計，而是將每個生活領域劃分清楚，而 43 坪的空間內有三間臥室，四人家庭入住堪稱完美!
179.8 平方米，大約 45 坪的平房造型與第一間平房截然不同。方形的結構是現代建築的主要精隨，而專家結合混凝土與木頭，讓淺色系的平房更有層次感。
屋子的後方有大片的露臺與庭院，庭院的設計與造景也與房屋的風格呼應，呈現簡單俐落的現代風。
屋內同樣有三間臥室，而每個生活領域也清楚劃分，但是用餐區與客廳則整合在一塊。
接下來這間平房最大的特色絕對是那美麗又夢幻的庭院設計。石頭的步道區分出庭院的區塊，小水池則讓平房看起來更有生命力。而平房利用不同建材做出分別，造型簡單卻又不單調。
看似小巧的平房裡頭暗藏四間臥室，而大大的用餐區，則是讓家人們聯繫感情的重要領域。
這間木頭平房只有區區 64 平方米，因此外觀看起來超級可愛。為了滿足屋主熱愛戶外生活的個性，專家還特地規劃了小露臺，並用大大的落地窗連結戶外與室內的空間。
房子內的格局十分簡單，雖然只有 64 平方米，但是生活機能齊全，適合小兩口入住。
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最後這間平房以混凝土作為主建材，外觀看起來偏向冷調，然而搭配綠色的草坪後，顯得更有溫度。而其實這間平房是由老屋擴建改造而成，因此可以讓屋主擁有更多的生活空間。
屋子內也是將生活領域劃分清楚，用餐區與客廳之間算是半開放式的設計。
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