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5 間讓你拒絕住高樓的鄉間平房 (含平面設計圖)

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Нуара_179 кв м, Vesco Construction Vesco Construction 房子
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每次想到平房的時候，腦中總是忍不住浮現鄉下的大姑家，記憶中對於平房的印象，似乎還停留在那有點殘破的樸實感。然而隨著時代的變更，平房也開始展現了許多不同的樣貌。這一次的點子簿所要介紹的 5 間鄉間平房一點也沒有簡陋感，反而讓人感到舒心愜意。看完這些平房的設計後，你一定會拒絕再住高樓大廈。

跟著我們一塊欣賞這些平房的造型，以及室內的設計圖，看看專家們是如何規劃平房的生活空間吧!

1. 質樸中帶有時尚風範

Лури_171 кв.м, Vesco Construction Vesco Construction 度假別墅
Vesco Construction

Vesco Construction
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灰色的屋頂結構其實是西方國家十分傳統的鄉間房屋結構，然而專家利用燈光照明，讓建築物的主體展現時尚的風範。171.38 平方米，大約 43 坪的空間對於小家庭來說非常足夠。

Лури_171 кв.м, Vesco Construction Vesco Construction 度假別墅
Vesco Construction

Vesco Construction
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房屋的後方有寬敞的戶外露臺，不僅全家，還可以邀請親朋好友來此用餐。

Лури_171 кв.м, Vesco Construction Vesco Construction
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Vesco Construction
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從平面圖可以一窺室內的設計。專家沒有採用開放式設計，而是將每個生活領域劃分清楚，而 43 坪的空間內有三間臥室，四人家庭入住堪稱完美!

2. 現代的線條

Нуара_179 кв м, Vesco Construction Vesco Construction 房子
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179.8 平方米，大約 45 坪的平房造型與第一間平房截然不同。方形的結構是現代建築的主要精隨，而專家結合混凝土與木頭，讓淺色系的平房更有層次感。 

Нуара_179 кв м, Vesco Construction Vesco Construction 房子
Vesco Construction

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屋子的後方有大片的露臺與庭院，庭院的設計與造景也與房屋的風格呼應，呈現簡單俐落的現代風。

Нуара_179 кв м, Vesco Construction Vesco Construction
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Vesco Construction
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屋內同樣有三間臥室，而每個生活領域也清楚劃分，但是用餐區與客廳則整合在一塊。

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3. 有美麗庭院的平房

Лахти_167,5 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction 房子
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接下來這間平房最大的特色絕對是那美麗又夢幻的庭院設計。石頭的步道區分出庭院的區塊，小水池則讓平房看起來更有生命力。而平房利用不同建材做出分別，造型簡單卻又不單調。

Лахти_167,5 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction
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看似小巧的平房裡頭暗藏四間臥室，而大大的用餐區，則是讓家人們聯繫感情的重要領域。

4. 木頭平房

RUSTICASA | Casa "Reciclada" | Vila Nova de Cerveira, RUSTICASA RUSTICASA 木屋 木頭 Wood effect
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這間木頭平房只有區區 64 平方米，因此外觀看起來超級可愛。為了滿足屋主熱愛戶外生活的個性，專家還特地規劃了小露臺，並用大大的落地窗連結戶外與室內的空間。

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房子內的格局十分簡單，雖然只有 64 平方米，但是生活機能齊全，適合小兩口入住。

點此看更多細節: 小坪數木頭平房：一個有超可愛室內裝潢的溫馨居所 （含平面圖）

5. 混凝土的平房

Casa BM, Fluido Arch - Studio di Architettura Fluido Arch - Studio di Architettura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Fluido Arch – Studio di Architettura

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最後這間平房以混凝土作為主建材，外觀看起來偏向冷調，然而搭配綠色的草坪後，顯得更有溫度。而其實這間平房是由老屋擴建改造而成，因此可以讓屋主擁有更多的生活空間。

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屋子內也是將生活領域劃分清楚，用餐區與客廳之間算是半開放式的設計。

點此看更多細節: 家中擴建的好範例: 一個有天窗的溫馨木質平房

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