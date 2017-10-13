5 間讓你拒絕住高樓的鄉間平房 (含平面設計圖)

每次想到平房的時候，腦中總是忍不住浮現鄉下的大姑家，記憶中對於平房的印象，似乎還停留在那有點殘破的樸實感。然而隨著時代的變更，平房也開始展現了許多不同的樣貌。這一次的點子簿所要介紹的 5 間鄉間平房一點也沒有簡陋感，反而讓人感到舒心愜意。看完這些平房的設計後，你一定會拒絕再住高樓大廈。

跟著我們一塊欣賞這些平房的造型，以及室內的設計圖，看看專家們是如何規劃平房的生活空間吧!