沒有窗戶的房間怎麼佈置？6 個實用的好撇步

大家都希望能夠住進有充裕採光的房子裡，但是由於缺乏資金，或是房子先天設計不良，有時我們必須住在沒有窗戶的房間中。在某些歐洲的城市，由於當地的建築物密度過高，加上天候等因素，使得許多人都住在沒有窗戶的住家中。但是無論如何，光都是住家裝潢過程中最需要考慮的因素之一，無論是自然光還是人造光，這個元素都是不可或缺的，那麼我們應該如何最大化地合理安排和設計光這個元素呢？特別是對於那些沒有窗戶的房間。
在房子沒有窗戶的情況下，由於缺乏自然採光，因此必須仰賴人造光源。在這種情况下，最好能夠採用照明和色彩的搭配，創造出鮮豔活力的印象。將牆壁塗成白色或暖色，例如黃色、淺紅和橙色，同時選擇明亮鮮豔的地毯，再搭配上深色的傢俱，像是床頭櫃或壁架，與明亮的區塊構成對比。另外也可運用深色的框條，來裝潢牆壁和天花板，這些巧思都能夠幫你把起居環境改造得煥然一新。如果你也對這些問題感興趣，那就不要錯過今天的點子簿喔，現在就一起來研究吧！如果你有更多細節的問題，也可以與我們的設計師們直接聯繫喔～
缺少窗戶的房子，通常都缺少自然採光，此時就得特別仰賴照明設備的設計。我們可以選擇黃色的白熾燈，營造出一股溫馨親密的氣氛。只要把它們安置在特定的位置上，就可以為環境帶來溫暖的感愛。此外，你也可以選擇接近自然光的白色白熾燈泡，它們具有模擬自然光的效果，同樣可以為住家帶來明亮的視覺觀感。
對於沒有窗戶的房間，另一項值得注意的要素便是維持通風。以下我們為你蒐集了一些重點，幫助你打理這類房間：
- 在屋頂或房間裡裝置風扇，每天至少開 2 次，每次半個小時；
- 儘量避免收藏會引來潮濕的物體，例如木材、紙張和皮革；
- 裝置抽風機，也可以發揮維持空間通風的效果。
倘若家裡沒有窗戶，或是窗戶的尺寸太小，難以望出街上觀賞室外景緻，此時不妨在家裡自行創造一些室內風景。例如運用畫框裱起漂亮的照片或圖畫，就可以在室內創造出另外一番風情，讓家中也充滿了盎然生氣。要留意的是，別把空間搞得太擁擠了，記得維持好空間的比例美感～
植物永遠是平衡房間能量的好方法。根據植物類型，我們可以選擇可以淨化空氣的品種，來裝飾沒有窗戶的房間。綠色的牆壁或垂直的花園能夠帶來很好的效果。要注意的是，某些植物必須要有陽光，有些植物則會在夜間排放二氧化碳。在設置這麼一座垂直花園之前，必須多方考量，尋找最佳的配套方案。
沒有窗戶的房間，可以利用具有原創性的手工藝品，來讓它變得鮮活明亮。市面上有許多 DIY 的書，你可以用來學習如何自己動手，創作出豐富多彩的作品。許多的手作飾物花費不多，卻能帶來令人驚喜的絕佳效果！
蠟燭是一種很特別的裝飾元素，它能創造出親和溫馨的氣氛。對於沒有窗戶的房間，環境中缺乏自然採光，此時蠟燭就成為最完美的良伴。市面上有種類繁多的蠟燭，有些還帶有迷人的香味，能夠為沒有窗戶的房間增添獨特的情調。
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