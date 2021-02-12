沒有窗戶的房間怎麼佈置？6 個實用的好撇步

對於沒有窗戶的房間，另一項值得注意的要素便是維持通風。以下我們為你蒐集了一些重點，幫助你打理這類房間：

- 在屋頂或房間裡裝置風扇，每天至少開 2 次，每次半個小時；

- 儘量避免收藏會引來潮濕的物體，例如木材、紙張和皮革；

- 裝置抽風機，也可以發揮維持空間通風的效果。