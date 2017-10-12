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預製組合屋：12 款專為低預算家庭打造的絕佳居所

Genie Chien Genie Chien
14 Fotos de Casas Modulares Amoviveis, KITUR KITUR 房子
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隨著房地產趨勢的轉變，具備堅固耐用、成本低廉及建造快速等優點的預製屋，正以市場新星的姿態快速竄升，贏得廣大民眾的熱愛！和傳統建築物相比，它們可以提供住民舒適的居住條件，品質穩定良好，價格也在多數人負擔得起的範圍內，最棒的是它們的完工時程快速，讓你可以很快住進自己理想的窩！今天的點子簿中，我們為你介紹 12 款專為沒有太多預算的家庭打造的預製組合屋，現在就一起來參觀吧！

1. 現代風模組

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KITUR

KITUR
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這款是以模組化方式製造，採用木頭為材質，可以跟著你到處移動的家！這麼壯觀的外形設計，讓你很難想像，它居然會是一座預製屋～

2. 白色優雅風

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這款極簡主義風格的住家，採用白色為主調，與木頭的門面構成強烈的對比。如此優美的外觀，還兼具了隔熱和隔音的優點，真是太理想了！

3. 極簡主義風

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現在世界各地，到處都有製造商正在研發、設計、生產及測試這類極簡風的預製屋。簡單純淨的造型，令人傾心不已～

4. 生態小屋

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Cosquel, Sociedade de Construções Lda

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在大城市郊區的鄉村裡，你可以選擇這種類型的預製屋。它們採用環保建材，強調永續生態的特質，是喜好自然界人士的心頭愛。

5. 條柱門廊造型

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寬敞的入口處，有著開放的門廊。採用多種材質及塗層，讓它盡顯宏偉的氣質。

6. ​風景小屋

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這款住屋很容易運輸，可以跟隨你浪漫的心，一起漂泊到天涯海角，陪你盡賞世間美景～

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7. 迷人木屋

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這款現代風設計的預製屋，採用美麗的木材為主調，散發出溫暖明亮的美感～

8. 藝術設計

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Office of Feeling Architecture, Lda

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Office of Feeling Architecture, Lda
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儘管它是模組化的廉價住宅，卻可與周遭自然景觀完美結合。很有創意的外形設計，令人過目就無法忘懷～

9. 低調設計

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Plano Humano Arquitectos

TreeHouse Spot

Plano Humano Arquitectos
Plano Humano Arquitectos
Plano Humano Arquitectos

這款預製屋擁有簡單的設計，外形活像一個盒子。灰色的主調搭配有頂蓋的陽台，適合雅痞人士居住。

10. 會長大的房子

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它的外形壯實，構造卻相當簡單，可以隨著家庭成員的變化而增減。當家裡人口增加時，只要添加更多的模組，就能讓空間變得更大，可以適應家庭成長的需要。

11. 度假風

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Jular Madeiras

Jular Madeiras
Jular Madeiras
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這是一處理想的度假勝地，靠近湖畔和海邊，附近還有小丘和林地。住在這麼一處先進、舒適又實惠的預製屋裡，當真是人生一大享受！

12. 小家庭最愛

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這款是專為喜歡與大自然接近的小家庭而設計，讓山林綠地和家庭的溫馨完美融合為一！

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