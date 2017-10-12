預製組合屋：12 款專為低預算家庭打造的絕佳居所

隨著房地產趨勢的轉變，具備堅固耐用、成本低廉及建造快速等優點的預製屋，正以市場新星的姿態快速竄升，贏得廣大民眾的熱愛！和傳統建築物相比，它們可以提供住民舒適的居住條件，品質穩定良好，價格也在多數人負擔得起的範圍內，最棒的是它們的完工時程快速，讓你可以很快住進自己理想的窩！今天的點子簿中，我們為你介紹 12 款專為沒有太多預算的家庭打造的預製組合屋，現在就一起來參觀吧！
這款極簡主義風格的住家，採用白色為主調，與木頭的門面構成強烈的對比。如此優美的外觀，還兼具了隔熱和隔音的優點，真是太理想了！
在大城市郊區的鄉村裡，你可以選擇這種類型的預製屋。它們採用環保建材，強調永續生態的特質，是喜好自然界人士的心頭愛。
儘管它是模組化的廉價住宅，卻可與周遭自然景觀完美結合。很有創意的外形設計，令人過目就無法忘懷～
這款預製屋擁有簡單的設計，外形活像一個盒子。灰色的主調搭配有頂蓋的陽台，適合雅痞人士居住。
這是一處理想的度假勝地，靠近湖畔和海邊，附近還有小丘和林地。住在這麼一處先進、舒適又實惠的預製屋裡，當真是人生一大享受！
這款是專為喜歡與大自然接近的小家庭而設計，讓山林綠地和家庭的溫馨完美融合為一！
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