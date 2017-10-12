8 個露臺遮陽棚或是遮蓋物的好選擇

玻璃、帆布、木頭、籐製物，可用遙控器移動或是固定式，想要打造一個有頂露台有非常多的選擇。對於多雨並且炎熱的台灣來說，露臺有遮陽棚或是遮蓋物是非常實用的。除此之外，你還可以選擇不同的造型以及建材，讓遮陽棚以及遮蓋物能夠增添露臺的美觀性。
每一種庭院的風格都不同，因此適合的遮陽棚或是遮蓋物也不一樣，因此你要依照你的庭院的設計，選擇最適合的遮蓋物。
接下來我們將要介紹 8 個範例，你可以參考這些實例，為你的庭院找到最適合的遮陽棚或是遮蓋物。
這個露臺的遮蓋物既實用又美觀，鐵製的框架搭配上籐以及霧面的蓋子，美觀又實用。除此之外，框架還可以掛上窗簾，讓在露臺的人不會被寒風吹到，或是感到過於炙熱。
屋頂混合了透明以及不透明的組件，遮陽的同時又可以讓光線通過，不會過於陰暗。
在這個木製涼亭下，任何人都可以感受到義大利電影中的場景。 這種連結屋子外牆的結構易於組裝，因此施工快速。
在這種涼亭的屋頂上種植葡萄藤或藤蔓的理想選擇，美感佳之外還有遮陽的功能，讓下方的人不會感到過於炙熱。當然，如果屋頂上有爬藤類的植物的話，記得要確保根部不會影響牆面的磚石。
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這種金屬的結構非常有靈活性，上面可以覆蓋一層帆布，不需要的時候可以隨時拆除。
當天氣變得涼爽的時候，你可以隨時將帆布拿下來，並且洗乾淨，捲起來之後就可以放進置物櫃。
對於常有暴雨的地區來說，這種遮蓋物比較不理想，然而非常適合氣候宜人的區域。這種結構可以讓人們不會直接照射在陽光之中，但是還是可以享受和煦的日光。除此之外，以外型來說，這樣的素材可以為庭院帶來異國情調。
對於那些不想要被太陽干擾，而且處在多雨氣候地帶的人來說，最好的選擇便是圖中這種玻璃天花板。然而這種結構比較昂貴，組裝起來也更為複雜，如果我們真的想要可以望向天花板上方的景色的話，必須要定時清理玻璃。
比起經典的遮陽棚，這種風帆造型的帆布更有原創性，並且可以為庭院帶來海洋以及夏天的氣息。這個遮陽棚可以遮蓋到許多的角落，具有靈活性。根據我們選擇的面料，除了可以防曬之外，還可以防雨。
最後這個設計結合高科技，可以依照天氣的變化，利用遙控器開關屋頂。以實用性以及便利性來說，這種設計非常理想，然而缺點可能是價格會比較高一點。
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