8 個露臺遮陽棚或是遮蓋物的好選擇

玻璃、帆布、木頭、籐製物，可用遙控器移動或是固定式，想要打造一個有頂露台有非常多的選擇。對於多雨並且炎熱的台灣來說，露臺有遮陽棚或是遮蓋物是非常實用的。除此之外，你還可以選擇不同的造型以及建材，讓遮陽棚以及遮蓋物能夠增添露臺的美觀性。

每一種庭院的風格都不同，因此適合的遮陽棚或是遮蓋物也不一樣，因此你要依照你的庭院的設計，選擇最適合的遮蓋物。

接下來我們將要介紹 8 個範例，你可以參考這些實例，為你的庭院找到最適合的遮陽棚或是遮蓋物。