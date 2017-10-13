如何在小小的浴室內創造更多的空間？

浴室是家裡很重要的一個地方，在這裡大家都可以好好放鬆自己，把身體洗滌乾淨。這裡同時也放置了許多每日的用品，像是清潔及化妝品，有時也放了吹風機、衛生紙和藥品，甚至可能出現洗衣機。然而浴室的空間通常很有限，要如何才能把它打理得井井有條，想找物品時很容易便能找得到，就需要我們付出心力，好好規劃運用這個空間。今天要介紹給你一些好方法，讓你可以把家中的小浴室變出更多的空間，現在就一起來看看如何動手吧！
面對狹小的浴室，很容易讓你感到氣餒，除非有支魔棒，否則怎麼有可能讓空間變大呢？先別灰心，拿出尺來好好丈量每個角落，再找位專家一起來研究對策，一定可以找出最佳解決辦法！
另一個有效利用水槽下空間的方法，就是置入一個防潮櫥櫃，用來收納衣物或用品，可以讓視覺變得清爽又俐落！
空間狹小，可以運用流線型的洗手台，上層看來非常美觀，下層還提供了充裕的儲物空間。
要讓置物櫃更符合浴室的需求，可以請專家來幫你量身定製，經過嚴密丈量設計，讓空間功能發揮到最大！
地面的空間不夠，不妨往牆壁上發展。利用層架搭造出更多的置物空間，可以滿足你多樣化的置物需求。
這個空間絕對不容放過！我們可以在這裡擺放洗衣機，角落邊再放上一具木架，如此一來就讓空間的運用大幅提升了！
很驚訝吧？浴缸底下居然也可以設計成儲物櫃！這樣的空間極大化運用，也真是太有創意了！
別看浴室空間小小的，像這樣利用牆面上的空間，打造出垂直的儲物櫃，立刻就可以滿足更多的置物需求了！
有些物品適合收到封閉式的櫃子裡，有些具有美感的物品則可以呈現出來。這組櫃子採用多色的組合，讓美麗的物品呈現在眼前，浴室彷彿出現了另一番風景！
梯架的用處多多，可以拿來爬高爬低，也可以用來裝飾空間。像這樣把梯子靠牆置放，上面可以分層擺放用品，既美觀又實用，堪稱運用空間的絕妙方法！
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