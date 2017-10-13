你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

如何在小小的浴室內創造更多的空間？

Genie Chien Genie Chien
casa PT, davide petronici | architettura davide petronici | architettura 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Loading admin actions …

浴室是家裡很重要的一個地方，在這裡大家都可以好好放鬆自己，把身體洗滌乾淨。這裡同時也放置了許多每日的用品，像是清潔及化妝品，有時也放了吹風機、衛生紙和藥品，甚至可能出現洗衣機。然而浴室的空間通常很有限，要如何才能把它打理得井井有條，想找物品時很容易便能找得到，就需要我們付出心力，好好規劃運用這個空間。今天要介紹給你一些好方法，讓你可以把家中的小浴室變出更多的空間，現在就一起來看看如何動手吧！

1. 善用每寸空間

Бюджетное сканди со слипбоксом, 3D GROUP 3D GROUP 浴室 White
3D GROUP

3D GROUP
3D GROUP
3D GROUP

面對狹小的浴室，很容易讓你感到氣餒，除非有支魔棒，否則怎麼有可能讓空間變大呢？先別灰心，拿出尺來好好丈量每個角落，再找位專家一起來研究對策，一定可以找出最佳解決辦法！

3. 眼不見為淨

casa PT, davide petronici | architettura davide petronici | architettura 現代浴室設計點子、靈感&圖片
davide petronici | architettura

davide petronici | architettura
davide petronici | architettura
davide petronici | architettura

另一個有效利用水槽下空間的方法，就是置入一個防潮櫥櫃，用來收納衣物或用品，可以讓視覺變得清爽又俐落！

4. 流線型洗手台

UN APPARTAMENTO D'ELITE, SERENA ROMANO' ARCHITETTO SERENA ROMANO' ARCHITETTO 現代浴室設計點子、靈感&圖片
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO

SERENA ROMANO' ARCHITETTO
SERENA ROMANO&#39; ARCHITETTO
SERENA ROMANO' ARCHITETTO

空間狹小，可以運用流線型的洗手台，上層看來非常美觀，下層還提供了充裕的儲物空間。

5. 定製傢俱

Recupero Sottotetto - Duplex 2, enzoferrara architetti enzoferrara architetti 現代浴室設計點子、靈感&圖片
enzoferrara architetti

enzoferrara architetti
enzoferrara architetti
enzoferrara architetti

要讓置物櫃更符合浴室的需求，可以請專家來幫你量身定製，經過嚴密丈量設計，讓空間功能發揮到最大！

6. 層架

BJN, Och_Ach_Concept Och_Ach_Concept 浴室
Och_Ach_Concept

Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept

地面的空間不夠，不妨往牆壁上發展。利用層架搭造出更多的置物空間，可以滿足你多樣化的置物需求。

7. 淋浴間隔板

Renovation salle de douche - saint raphael , B.Inside B.Inside 浴室 木頭 Beige
B.Inside

B.Inside
B.Inside
B.Inside

在淋浴間安裝這樣的隔板，可以把用品擺放得更順手，視覺上也相當美觀！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

​7. 運用水槽下的空間

CORSO TORTONA, LAB16 architettura&design LAB16 architettura&design 浴室
LAB16 architettura&amp;design

LAB16 architettura&design
LAB16 architettura&amp;design
LAB16 architettura&design

這個空間絕對不容放過！我們可以在這裡擺放洗衣機，角落邊再放上一具木架，如此一來就讓空間的運用大幅提升了！

8. 浴缸

BAÑOS, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca 浴室
Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca

很驚訝吧？浴缸底下居然也可以設計成儲物櫃！這樣的空間極大化運用，也真是太有創意了！

9. 牆上角落

SRR | Banho Suíte, Kali Arquitetura Kali Arquitetura 浴室
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

別看浴室空間小小的，像這樣利用牆面上的空間，打造出垂直的儲物櫃，立刻就可以滿足更多的置物需求了！

10. 開放式櫃子

Cubic Bathroom, Arreda Progetta di Alice Bambini Arreda Progetta di Alice Bambini 浴室
Arreda Progetta di Alice Bambini

Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini

有些物品適合收到封閉式的櫃子裡，有些具有美感的物品則可以呈現出來。這組櫃子採用多色的組合，讓美麗的物品呈現在眼前，浴室彷彿出現了另一番風景！

11. ​梯架

Интерьер однокомнатной квартиры в скандинавском стиле, Анна Теклюк Анна Теклюк 浴室
Анна Теклюк

Анна Теклюк
Анна Теклюк
Анна Теклюк

梯架的用處多多，可以拿來爬高爬低，也可以用來裝飾空間。像這樣把梯子靠牆置放，上面可以分層擺放用品，既美觀又實用，堪稱運用空間的絕妙方法！

如果你正在尋找充分運用浴室空間的創意，一定不能錯過以下文章：

5 個有櫃架設計、美麗又井然有序的浴室

12 種通風超好的開放式用餐區設計
喜歡這些為小浴室創造更多空間的方法嗎？留言分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了