便宜又時尚！令人大喊Amazing的三層樓貨櫃屋

若你想打造一個臨時屋，你會怎麼做？
在鹿谷有一個業主想在自家對面的空地，蓋一棟臨時建築物，幾經考量後，與設計師一起，決定以設計特殊的貨櫃屋，為主要方向，並且利用其積木組合的特性，堆疊成一棟最Amazing的貨櫃屋！
現在就跟著homify360一起去鹿谷看看這棟有趣的臨時貨櫃屋吧！
遠遠一看就很搶眼的黑白組合，其實是三個貨櫃堆疊而成，你看看每面都有玻璃與設計感，是不是讓人很心動？
再靠近一點看，貨櫃屋一樓是用兩個二十尺的貨櫃，平行置放後，讓整棟貨櫃屋作為延展地基。
看起來普通的一樓後院，其實空間也很夠用，還有一個寬廣的小庭院。
黑色貨櫃屋的設計增添工業風的味道，而木棧版與木頭涼亭的設計讓這裡多了點溫度。
認真的規劃一樓前庭院，不但有綠地、造景、木梯、還有木長凳空間，讓人回家前可以在這裡卸下重擔，出門時也會流連忘返。
冷氣壓縮機依靠牆面，就用植栽稍微擋住它們吧！
一樓雖然只有兩個貨櫃，但是延展之後的內部空間增加了三坪多，一樓的使用空間則有廚房餐廳、一間房間、一套衛浴。看不出來吧？！
雖是貨櫃屋，內部規劃設計師也不馬虎，牆面仿造清水模的設計，還有工業風的燈罩與樓梯設計，整體氣氛營造的很不錯！
這裡為了讓樓梯空間減量，以簍空手把的樓梯為造型，考量到行走安全也增加設計感。
貨櫃屋需要考量通風遮光，使用捲簾就能讓空間更為清爽。
往二樓走上去，其實是使用四個二十尺的貨櫃噢！
置放的方向與一樓成九十度的不同方向堆疊，二樓的空間則有客廳，一間房間以及一套衛浴。
這裡衛浴也不是小小一間，不但有乾濕分離，還有對外窗，讓空氣循環更好。
內部牆面與設備也採用較明亮的米灰色系，讓空間更輕盈。
來到三樓，則是用三個貨櫃所所堆疊上來的，與一樓同方向。
三樓內部空間則有一間房間、一套衛浴，以及洗衣空間的陽台、水塔、和曬衣處。
整棟建築物的使用是三間房間、三套衛浴、公共使用的客廳、廚房和餐廳，此建築的機能則是以住宅為主要考量，亦可轉換成其他使用功能。
來看看一樓門口用水泥打造成的前廊，與磨石子的長凳，高低落差都與貨櫃高度銜接得剛剛好。貨櫃也加裝另一道門，作為日常進出的使用。
門面以低矮的磨石子牆搭配黑色的圍籬、一側有低矮的石頭填滿圍籬、都是相當吸引人注意的設計。
地面上與庭院內延伸高矮不一的植栽，將空間質感大大提升，快點將好點子通通筆記起來吧！