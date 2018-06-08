你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

便宜又時尚！令人大喊Amazing的三層樓貨櫃屋

Peggy Yu Peggy Yu
鹿谷貨櫃住宅, 石方室內裝修有限公司 石方室內裝修有限公司 房子
Loading admin actions …

若你想打造一個臨時屋，你會怎麼做？

在鹿谷有一個業主想在自家對面的空地，蓋一棟臨時建築物，幾經考量後，與設計師一起，決定以設計特殊的貨櫃屋，為主要方向，並且利用其積木組合的特性，堆疊成一棟最Amazing的貨櫃屋！

現在就跟著homify360一起去鹿谷看看這棟有趣的臨時貨櫃屋吧！

外觀

鹿谷貨櫃住宅, 石方室內裝修有限公司 石方室內裝修有限公司 房子 天空,植物,建筑,窗户,云,城市设计,树,夹具,公寓,长方形
石方室內裝修有限公司

鹿谷貨櫃住宅

石方室內裝修有限公司
石方室內裝修有限公司
石方室內裝修有限公司

遠遠一看就很搶眼的黑白組合，其實是三個貨櫃堆疊而成，你看看每面都有玻璃與設計感，是不是讓人很心動？

外觀

鹿谷貨櫃住宅, 石方室內裝修有限公司 石方室內裝修有限公司 房子 天空,植物,建造,树,城市设计,正面,木头,公寓,城市,窗户
石方室內裝修有限公司

鹿谷貨櫃住宅

石方室內裝修有限公司
石方室內裝修有限公司
石方室內裝修有限公司

再靠近一點看，貨櫃屋一樓是用兩個二十尺的貨櫃，平行置放後，讓整棟貨櫃屋作為延展地基。

一樓外部

鹿谷貨櫃住宅, 石方室內裝修有限公司 石方室內裝修有限公司 房子
石方室內裝修有限公司

鹿谷貨櫃住宅

石方室內裝修有限公司
石方室內裝修有限公司
石方室內裝修有限公司

看起來普通的一樓後院，其實空間也很夠用，還有一個寬廣的小庭院。

黑色貨櫃屋的設計增添工業風的味道，而木棧版與木頭涼亭的設計讓這裡多了點溫度。

一樓前庭院

鹿谷貨櫃住宅, 石方室內裝修有限公司 石方室內裝修有限公司 房子
石方室內裝修有限公司

鹿谷貨櫃住宅

石方室內裝修有限公司
石方室內裝修有限公司
石方室內裝修有限公司

認真的規劃一樓前庭院，不但有綠地、造景、木梯、還有木長凳空間，讓人回家前可以在這裡卸下重擔，出門時也會流連忘返。

冷氣壓縮機依靠牆面，就用植栽稍微擋住它們吧！

一樓內部

鹿谷貨櫃住宅, 石方室內裝修有限公司 石方室內裝修有限公司 廚房
石方室內裝修有限公司

鹿谷貨櫃住宅

石方室內裝修有限公司
石方室內裝修有限公司
石方室內裝修有限公司

一樓雖然只有兩個貨櫃，但是延展之後的內部空間增加了三坪多，一樓的使用空間則有廚房餐廳、一間房間、一套衛浴。看不出來吧？！

內部

鹿谷貨櫃住宅, 石方室內裝修有限公司 石方室內裝修有限公司 餐廳
石方室內裝修有限公司

鹿谷貨櫃住宅

石方室內裝修有限公司
石方室內裝修有限公司
石方室內裝修有限公司

雖是貨櫃屋，內部規劃設計師也不馬虎，牆面仿造清水模的設計，還有工業風的燈罩與樓梯設計，整體氣氛營造的很不錯！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

內部樓梯

鹿谷貨櫃住宅, 石方室內裝修有限公司 石方室內裝修有限公司 客廳
石方室內裝修有限公司

鹿谷貨櫃住宅

石方室內裝修有限公司
石方室內裝修有限公司
石方室內裝修有限公司

這裡為了讓樓梯空間減量，以簍空手把的樓梯為造型，考量到行走安全也增加設計感。

貨櫃屋需要考量通風遮光，使用捲簾就能讓空間更為清爽。

樓梯

鹿谷貨櫃住宅, 石方室內裝修有限公司 石方室內裝修有限公司 工業風的玄關、走廊與階梯
石方室內裝修有限公司

鹿谷貨櫃住宅

石方室內裝修有限公司
石方室內裝修有限公司
石方室內裝修有限公司

往二樓走上去，其實是使用四個二十尺的貨櫃噢！

置放的方向與一樓成九十度的不同方向堆疊，二樓的空間則有客廳，一間房間以及一套衛浴。

衛浴

鹿谷貨櫃住宅, 石方室內裝修有限公司 石方室內裝修有限公司 浴室
石方室內裝修有限公司

鹿谷貨櫃住宅

石方室內裝修有限公司
石方室內裝修有限公司
石方室內裝修有限公司

這裡衛浴也不是小小一間，不但有乾濕分離，還有對外窗，讓空氣循環更好。

內部牆面與設備也採用較明亮的米灰色系，讓空間更輕盈。

透光設計

鹿谷貨櫃住宅, 石方室內裝修有限公司 石方室內裝修有限公司 客廳
石方室內裝修有限公司

鹿谷貨櫃住宅

石方室內裝修有限公司
石方室內裝修有限公司
石方室內裝修有限公司

來到三樓，則是用三個貨櫃所所堆疊上來的，與一樓同方向。

三樓內部空間則有一間房間、一套衛浴，以及洗衣空間的陽台、水塔、和曬衣處。

屋簷與二樓細節

鹿谷貨櫃住宅, 石方室內裝修有限公司 石方室內裝修有限公司 房子
石方室內裝修有限公司

鹿谷貨櫃住宅

石方室內裝修有限公司
石方室內裝修有限公司
石方室內裝修有限公司

整棟建築物的使用是三間房間、三套衛浴、公共使用的客廳、廚房和餐廳，此建築的機能則是以住宅為主要考量，亦可轉換成其他使用功能。

貨櫃

鹿谷貨櫃住宅, 石方室內裝修有限公司 石方室內裝修有限公司 房子
石方室內裝修有限公司

鹿谷貨櫃住宅

石方室內裝修有限公司
石方室內裝修有限公司
石方室內裝修有限公司

來看看一樓門口用水泥打造成的前廊，與磨石子的長凳，高低落差都與貨櫃高度銜接得剛剛好。貨櫃也加裝另一道門，作為日常進出的使用。

門面設計

鹿谷貨櫃住宅, 石方室內裝修有限公司 石方室內裝修有限公司 房子
石方室內裝修有限公司

鹿谷貨櫃住宅

石方室內裝修有限公司
石方室內裝修有限公司
石方室內裝修有限公司

門面以低矮的磨石子牆搭配黑色的圍籬、一側有低矮的石頭填滿圍籬、都是相當吸引人注意的設計。

地面上與庭院內延伸高矮不一的植栽，將空間質感大大提升，快點將好點子通通筆記起來吧！

看更多：獨棟厝: 7 間位在繁忙城市中的獨立隱密住宅

「冬暖夏涼」的居家生活: 與西曬問題決鬥的必知秘技
這樣的貨櫃屋是否符合你的需求呢？

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了