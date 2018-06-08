便宜又時尚！令人大喊Amazing的三層樓貨櫃屋

若你想打造一個臨時屋，你會怎麼做？

在鹿谷有一個業主想在自家對面的空地，蓋一棟臨時建築物，幾經考量後，與設計師一起，決定以設計特殊的貨櫃屋，為主要方向，並且利用其積木組合的特性，堆疊成一棟最Amazing的貨櫃屋！

現在就跟著homify360一起去鹿谷看看這棟有趣的臨時貨櫃屋吧！