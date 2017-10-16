10 間讓你大喊有木頭露臺真好的鄉間獨棟房

每個人都嚮往家中有個舒適的戶外空間，不管是陽台或是露台、甚至對外窗是一個好選擇，就算沒有這樣的空間，我們也可以看看案例過過癮吧！
特別是未來有這樣規劃設計需求的你，一定不要錯過本篇的案例推薦，因為有大小露台、屋簷等不同規格風格的設計！讓你找到你的菜！
木棧檯上擺放簡單的藤織桌椅，就可以搭配出一個簡單又愜意的陽台。
特別是米白色的椅子點綴深棕色的露台，呈現出輕盈的色澤，也讓人感覺較為放鬆。屋頂的兩個屋簷前後呼應，設計的技巧就一覽無遺！
屋簷底下的露台是一家人好好休憩聊天的地方，放個桌椅與狗屋，不管晴天雨天就能全家在一起。
與磚牆一樣的紅色斜屋簷有兩根主要支柱，屋簷能排水的設計更是方便。
像是戶外餐廳一樣的區域，想舉辦小型聚會或派對都不是問題！
這裡有長長的木棧檯圍出的大片空間，原色的木頭與草地特別搭配。
這裏的高低落差就交給樓梯來打造，大片玻璃窗戶也讓進出更方便。
當然你也可以尋求專家意見，看看你家適合哪種露台空間？
若擁有這樣的絕佳美景，將躺椅、露台往外延伸到山坡旁，就彷彿住在雲端一般的仙境！
露台雖然沒有超大屋簷，但也不會擋住絕佳美景，只加上邊欄就能近距離與大自然接觸！
自家若有個大庭院，露台要如何規劃都可以！屋簷下方可以乘涼、遠處沒有露台就來曬個日光浴！
這裡露台上擺放泳池、靠近草地就能輕鬆享受美景。
擁有超大屋簷的露台超讓人羨慕！屋簷底下擺放吊床，隨心情轉換、想曬就曬，下雨天也能乘涼，簡直完美設計！
玻璃屋內外都是最實用的空間，運用黑色與木頭原色的搭配，輕鬆提升質感，給人更沈穩內斂的日本風格。
美式小木屋中常見到的屋簷與露台，白色就是最經典的款式！
露台的吊燈與扶把將這裡打造的安全舒適，而你也可以在二樓房間外的露台賞月。
沒有超大露台也沒關係，利用大陽傘就可以打造一片休憩的空間！
這裡擺上像是國小課桌椅一樣、色彩繽紛的傢俱，配上棕色木頭的地板與牆面，彷彿像是在森林小學一樣有趣！
陽台牆面上可愛的方形簍空設計與燈罩呼應，讓人不禁多看幾眼！
這個超大露台也沒有太多裝飾，但卻因為用黑色畫邊的小木屋而增添許多質感！桌椅選擇上也是以黑色為主，與躺椅一樣讓人感受到不凡的品味！（小編是好奇躺起來不會太硬嗎？）