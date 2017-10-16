10 間讓你大喊有木頭露臺真好的鄉間獨棟房

每個人都嚮往家中有個舒適的戶外空間，不管是陽台或是露台、甚至對外窗是一個好選擇，就算沒有這樣的空間，我們也可以看看案例過過癮吧！

特別是未來有這樣規劃設計需求的你，一定不要錯過本篇的案例推薦，因為有大小露台、屋簷等不同規格風格的設計！讓你找到你的菜！