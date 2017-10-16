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10 間讓你大喊有木頭露臺真好的鄉間獨棟房

Peggy Yu Peggy Yu
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每個人都嚮往家中有個舒適的戶外空間，不管是陽台或是露台、甚至對外窗是一個好選擇，就算沒有這樣的空間，我們也可以看看案例過過癮吧！

特別是未來有這樣規劃設計需求的你，一定不要錯過本篇的案例推薦，因為有大小露台、屋簷等不同規格風格的設計！讓你找到你的菜！

1.大空間的小佈置

Moradia V3 - Imobiliário, João Boullosa João Boullosa 別墅
João Boullosa

João Boullosa
João Boullosa
João Boullosa

木棧檯上擺放簡單的藤織桌椅，就可以搭配出一個簡單又愜意的陽台。

特別是米白色的椅子點綴深棕色的露台，呈現出輕盈的色澤，也讓人感覺較為放鬆。屋頂的兩個屋簷前後呼應，設計的技巧就一覽無遺！

2.紅色的屋簷

Sesión de Fotos en Pazo de Longora en Galicia, España, CCVO Design and Staging CCVO Design and Staging 獨棟房
CCVO Design and Staging

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屋簷底下的露台是一家人好好休憩聊天的地方，放個桌椅與狗屋，不管晴天雨天就能全家在一起。

與磚牆一樣的紅色斜屋簷有兩根主要支柱，屋簷能排水的設計更是方便。

3.戶外餐廳的等級！

川原の家, 梶浦博昭環境建築設計事務所 梶浦博昭環境建築設計事務所 庭院
梶浦博昭環境建築設計事務所

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像是戶外餐廳一樣的區域，想舉辦小型聚會或派對都不是問題！

這裡有長長的木棧檯圍出的大片空間，原色的木頭與草地特別搭配。

4.戶外樓梯

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這裏的高低落差就交給樓梯來打造，大片玻璃窗戶也讓進出更方便。

當然你也可以尋求專家意見，看看你家適合哪種露台空間？

5.彷彿在雲間的露台

Casa na montanha., Giselle Wanderley arquitetura Giselle Wanderley arquitetura 露臺
Giselle Wanderley arquitetura

Giselle Wanderley arquitetura
Giselle Wanderley arquitetura
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若擁有這樣的絕佳美景，將躺椅、露台往外延伸到山坡旁，就彷彿住在雲端一般的仙境！

露台雖然沒有超大屋簷，但也不會擋住絕佳美景，只加上邊欄就能近距離與大自然接觸！

6.超可愛露台設計

川と共に暮らす 高麗川沿いの家, （株）独楽蔵 KOMAGURA （株）独楽蔵 KOMAGURA 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
（株）独楽蔵　KOMAGURA

（株）独楽蔵　KOMAGURA
（株）独楽蔵　KOMAGURA
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自家若有個大庭院，露台要如何規劃都可以！屋簷下方可以乘涼、遠處沒有露台就來曬個日光浴！

這裡露台上擺放泳池、靠近草地就能輕鬆享受美景。

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7. 日式風格

052いすみ市岬町Oさんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE 露臺 木頭 Wood effect
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

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擁有超大屋簷的露台超讓人羨慕！屋簷底下擺放吊床，隨心情轉換、想曬就曬，下雨天也能乘涼，簡直完美設計！

玻璃屋內外都是最實用的空間，運用黑色與木頭原色的搭配，輕鬆提升質感，給人更沈穩內斂的日本風格。

8.傳統式屋簷

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THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

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THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
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美式小木屋中常見到的屋簷與露台，白色就是最經典的款式！

露台的吊燈與扶把將這裡打造的安全舒適，而你也可以在二樓房間外的露台賞月。

9.個性又可愛的文青風格露台

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沒有超大露台也沒關係，利用大陽傘就可以打造一片休憩的空間！

這裡擺上像是國小課桌椅一樣、色彩繽紛的傢俱，配上棕色木頭的地板與牆面，彷彿像是在森林小學一樣有趣！

陽台牆面上可愛的方形簍空設計與燈罩呼應，讓人不禁多看幾眼！

10.簡約質感度假去

Aménagement d'espace : Réalisation d'un espace bien-être, KREA Koncept KREA Koncept 水療
KREA Koncept

KREA Koncept
KREA Koncept
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這個超大露台也沒有太多裝飾，但卻因為用黑色畫邊的小木屋而增添許多質感！桌椅選擇上也是以黑色為主，與躺椅一樣讓人感受到不凡的品味！（小編是好奇躺起來不會太硬嗎？）

看更多：12 個全年都可以盡情享受的絕佳露臺

10個花小錢修護花園的好方法
現在就規劃一個屬於你的陽台空間吧！

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