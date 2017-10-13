小露臺怎麼佈置？8 個你不知不可的創意撇步！

你累了嗎？不妨移駕前往家中的露臺，好好喘口氣吧！露臺是連結室內與戶外空間的緩衝地帶，並且可以讓居者不用出遠門，就可以在家感受到外頭的氣息，並且沐浴在和煦的陽光中。雖然說露臺是如此寶貴的地方，但相信許多人也因為家中露臺有限的面積而感到苦惱。為了讓你可以好好地妝點家中的小露臺，這次我們為你整理了 8 個你不可不知的創意撇步！

即使不假專家之手，只要掌握幾個原則與點子，你也可以讓家中的小露臺有閃亮亮的風貌。一起來探索這些撇步吧！