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小露臺怎麼佈置？8 個你不知不可的創意撇步！

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Apto NN_ 120m², Carolina Kist Arquitetura & Design Carolina Kist Arquitetura & Design 露臺
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你累了嗎？不妨移駕前往家中的露臺，好好喘口氣吧！露臺是連結室內與戶外空間的緩衝地帶，並且可以讓居者不用出遠門，就可以在家感受到外頭的氣息，並且沐浴在和煦的陽光中。雖然說露臺是如此寶貴的地方，但相信許多人也因為家中露臺有限的面積而感到苦惱。為了讓你可以好好地妝點家中的小露臺，這次我們為你整理了 8 個你不可不知的創意撇步！

即使不假專家之手，只要掌握幾個原則與點子，你也可以讓家中的小露臺有閃亮亮的風貌。一起來探索這些撇步吧！

1. 以植物妝點牆面

Espaço Gourmet, Ariândina Lima Arquitetura Ariândina Lima Arquitetura 露臺 木頭 Wood effect
Ariândina Lima Arquitetura

Ariândina Lima Arquitetura
Ariândina Lima Arquitetura
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不論是室內或是戶外，小空間的佈置要領就是好好利用牆面的區塊。你可以在露台的牆面上種植綠色植物，像是這張圖中擺放植物的方式就是不錯的點子。

2. 傢俱的選擇

Apto NN_ 120m², Carolina Kist Arquitetura & Design Carolina Kist Arquitetura & Design 露臺
Carolina Kist Arquitetura &amp; Design

Carolina Kist Arquitetura & Design
Carolina Kist Arquitetura &amp; Design
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傢俱的選擇可以左右露臺的風格，而如果你想要小露臺有度假的氣息，籐製的座椅是不二選擇～

3. 燈光很重要

Apartamento Vila Madalena , Fragmento Arquitetura Fragmento Arquitetura 露臺
Fragmento Arquitetura

Fragmento Arquitetura
Fragmento Arquitetura
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燈光是可以讓夜晚的露臺更為浪漫的重要元素，如果說空間不大，你可以使用地面照明，絲毫不佔用空間。

4. 小桌子

戶外區既能夠享受花蓮的好山好水好空氣，也增添隨意用餐的舒適感 弘悅國際室內裝修有限公司 露臺 實木 Wood effect 家具,植物,财产,桌子,椅子,木头,灯罩,室内植物,灯光,室内设计
弘悅國際室內裝修有限公司

戶外區既能夠享受花蓮的好山好水好空氣，也增添隨意用餐的舒適感

弘悅國際室內裝修有限公司
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露臺面積不大，但你又想在此喝下午茶？沒問題，記得選擇一張正方形的小桌，這樣就不會佔去過多空間～

5. 不同的地板材質

JARDIM DE INVERNO COM FONTES E ÁREA DE ESTAR, Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. 溫室
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

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Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
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利用不同的地板材質，例如石子以及木頭，你可以巧妙地為露臺區分出不同的區域。

6. 高腳桌椅

Apartamento Balneário de Caioba, Ediane Tramujas Arquitetura Ediane Tramujas Arquitetura 露臺
Ediane Tramujas Arquitetura

Ediane Tramujas Arquitetura
Ediane Tramujas Arquitetura
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高腳桌椅比較不佔空間，而且還可以成功塑造出現代感！

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7. 吊床

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homify

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垂掛在牆上的吊床也很適合小露臺，而且會營造出超級浪漫的悠閒感。

8. 利用天花板

Jardim para lazer, Ésse Arquitetura e Interiores Ésse Arquitetura e Interiores 庭院
Ésse Arquitetura e Interiores

Ésse Arquitetura e Interiores
Ésse Arquitetura e Interiores
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或者你可以將座椅垂掛在天花板上，椅子下方還可種些植物，是佈置小露臺的聰明撇步。

延伸閱讀：帶烤爐的戶外棚架: 15個讓你靈感爆發的絕佳設計

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