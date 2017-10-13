小露臺怎麼佈置？8 個你不知不可的創意撇步！

你累了嗎？不妨移駕前往家中的露臺，好好喘口氣吧！露臺是連結室內與戶外空間的緩衝地帶，並且可以讓居者不用出遠門，就可以在家感受到外頭的氣息，並且沐浴在和煦的陽光中。雖然說露臺是如此寶貴的地方，但相信許多人也因為家中露臺有限的面積而感到苦惱。為了讓你可以好好地妝點家中的小露臺，這次我們為你整理了 8 個你不可不知的創意撇步！
即使不假專家之手，只要掌握幾個原則與點子，你也可以讓家中的小露臺有閃亮亮的風貌。一起來探索這些撇步吧！
不論是室內或是戶外，小空間的佈置要領就是好好利用牆面的區塊。你可以在露台的牆面上種植綠色植物，像是這張圖中擺放植物的方式就是不錯的點子。
傢俱的選擇可以左右露臺的風格，而如果你想要小露臺有度假的氣息，籐製的座椅是不二選擇～
燈光是可以讓夜晚的露臺更為浪漫的重要元素，如果說空間不大，你可以使用地面照明，絲毫不佔用空間。
露臺面積不大，但你又想在此喝下午茶？沒問題，記得選擇一張正方形的小桌，這樣就不會佔去過多空間～
利用不同的地板材質，例如石子以及木頭，你可以巧妙地為露臺區分出不同的區域。
高腳桌椅比較不佔空間，而且還可以成功塑造出現代感！
或者你可以將座椅垂掛在天花板上，椅子下方還可種些植物，是佈置小露臺的聰明撇步。