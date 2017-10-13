7 個幫你招財進寶的風水絕招

你一定曾經聽說過風水學，但可能並不清楚如何運用風水來裝飾和設計住家，以發揮它真正的影響力。首先我們要知道，風水是一種源自於中國宇宙學的祖傳藝術，它是一門與宇宙的起源和演變息息相關的科學，藉由與環境條件共存共榮，來促進個人與周圍環境的平衡。舉凡空間、方向及變化，都會影響到能量的存在和增減，也使得運用風水來裝潢家居變得更有趣！今天我們要介紹給你 7 種幫你招財進寶的絕招，想要帶來好運道，就趕快拿出紙和筆來吧！