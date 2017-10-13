7 個幫你招財進寶的風水絕招

你一定曾經聽說過風水學，但可能並不清楚如何運用風水來裝飾和設計住家，以發揮它真正的影響力。首先我們要知道，風水是一種源自於中國宇宙學的祖傳藝術，它是一門與宇宙的起源和演變息息相關的科學，藉由與環境條件共存共榮，來促進個人與周圍環境的平衡。舉凡空間、方向及變化，都會影響到能量的存在和增減，也使得運用風水來裝潢家居變得更有趣！今天我們要介紹給你 7 種幫你招財進寶的絕招，想要帶來好運道，就趕快拿出紙和筆來吧！
我們已經不只一次提到住宅入口必須具有吸引力的重要性。它是你住家的一張名片，裝潢時必須要特別重視。根據風水學，想要機會來敲門，就一定要有一個吸引人的入口。留意門口的每一個細節，讓它的外觀看來舒適宜人，同時還要有良好的照明設備，最好還能擺置一些植物，以創造良好的第一印象。
水在風水學上代表著好運及財富，如果你想要招引它們上門，建議你增加一些水元素。你可以運用噴泉或水瀑來裝飾，但切記要把設備安置妥當，倘若發生漏水，反而有可能導致漏財。裝置水景的高度最好不要高過你的鼻子，同時也不要裝置在床頭的部位。
除了入口之外，室內其他的裝潢也都必須重視。有次序的居家環境能夠招來繁榮好運，擺脫雜亂無章就能釋放出正能量，同時促進好磁場，進而讓你風生水起。要招來財富，首先就把家居整理得有條不紊吧！
廚房是風水的重地，保持烹飪空間整齊清潔，是招財的不二秘訣。除了要讓廚房裡的每一項物品都乾乾淨淨，擺放在適當的位置上之外，你還要確保冰箱裡的儲藏物都新鮮可食，常常檢查便能保證裡頭沒有存放過期的食物。
積累不再需要的用品，是破壞風水的第一因素。如果你不知道該從哪裡收拾起，一個很好的起點就是從你的個人物品著手，舉凡裝飾品、衣物、文具等等，都是應該逐項檢視的標的。分類好之後，決定那些要丟棄、出售或捐贈。經由徹底整理，除了可以為居家騰出空間之外，你還可能獲得額外的收入。
顏色也是風水學非常重視的一項元素，正確的用色可以有效為家裡帶來財富。可以選用的顏色包括：紅色、紫色或綠色。你可以把它們應用到牆壁、地毯或其他織物上。但切記你所選擇的顏色，必須要能符合你個人的品味，因為好的能量不僅源自於你所選擇的顏色，而且要能與你的喜好建立起良好的連結。倘若你不喜歡某種顏色，勉強使用也無法為你帶來積極的能量。
要創造良好的風水，必須注意居家的氛圍是否明亮、充滿活力，每天為你帶來樂觀的心情。倘若你的住家顯得陰冷乏味，你可以運用裝飾物來為它注入一股新鮮活力。美麗的照片及圖畫，可以帶來美好的視覺觀感。此外，你也可以養植茂盛的植物，讓紅花綠葉為你招財進寶。
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