86 坪的兩層樓獨棟別墅: 有大庭院與木質陽台的好居所 (含設計圖)

位在郊區的獨棟別墅有什麼優點呢? 你可以享受完全獨立的空間，不受到外界的干擾。如果腦中有許多對於家的期待與幻想，你可以將之轉化成別墅的造型。除此之外，通常獨棟別墅都有寬敞的庭院空間，因此非常適合有小孩的家庭。

這本點子簿要帶大家欣賞一間 86 坪的獨棟別墅，不對稱的山形屋頂是這間別墅最大的特色，而建築物的主體則有許多現代建築的元素，風格的混搭方式讓別墅更為與眾不同。

為了讓屋主一家人能夠在家就享受超級愜意的戶外生活，專家們特地規劃了木質陽台，以及美麗的庭院空間，讓大人小孩都可以盡情地感受陽光與微風的滋養。

現在就趕快讓我們欣賞這間獨棟別墅的更多細節吧!