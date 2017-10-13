86 坪的兩層樓獨棟別墅: 有大庭院與木質陽台的好居所 (含設計圖)

位在郊區的獨棟別墅有什麼優點呢? 你可以享受完全獨立的空間，不受到外界的干擾。如果腦中有許多對於家的期待與幻想，你可以將之轉化成別墅的造型。除此之外，通常獨棟別墅都有寬敞的庭院空間，因此非常適合有小孩的家庭。
這本點子簿要帶大家欣賞一間 86 坪的獨棟別墅，不對稱的山形屋頂是這間別墅最大的特色，而建築物的主體則有許多現代建築的元素，風格的混搭方式讓別墅更為與眾不同。
為了讓屋主一家人能夠在家就享受超級愜意的戶外生活，專家們特地規劃了木質陽台，以及美麗的庭院空間，讓大人小孩都可以盡情地感受陽光與微風的滋養。
現在就趕快讓我們欣賞這間獨棟別墅的更多細節吧!
這間獨棟別墅建地位在有美麗綠意的郊區，在質樸的房子之中，這間有白色圍牆的獨棟別墅更為顯眼。
不對稱的山形屋頂是有變化的傳統造型，而屋身的方形結構卻是非常有現代感的設計，兩者結合起來絲毫不衝突，反而讓這間獨棟別墅更帶有難以取代的獨特個性。
乍看之下，別墅的主要建材是混凝土，然而仔細一看，專家也使用了金屬以及木頭等建材，讓別墅更有層次感。
近距離欣賞別墅的結構，那線條的錯差，以及牆面形成的光影，都讓人想要好好品味一翻。
不管是牆面或是地板以及天花板，這個寬敞的陽台都鋪設了木頭，這樣的設計呼應著周遭的綠意，非常有自然的觸感，超級溫暖!
進到屋內後，你會發現專家選用白色作為主色系，搭配上木頭的元素，清新又溫暖。
別墅的所在地天氣炙熱，因此室內的通風格外重要。除了多扇對應的窗戶之外，專家還在天花板上加裝了吊扇，讓公共領域毫不悶熱。
為了讓家中的人享受現代生活的舒適性，不管是家電或是家具都採用現代的設備。
小書房的設計簡單不失時尚感，是在家工作的好地方。
看完了別墅的外觀，室內裝潢以及設計圖後，是該說晚安的時候了。
別墅那暖調的燈光，是不是你也感受到家的溫暖呢?