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86 坪的兩層樓獨棟別墅: 有大庭院與木質陽台的好居所 (含設計圖)

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Songprapa House, Archimontage Design Fields Sophisticated Archimontage Design Fields Sophisticated
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位在郊區的獨棟別墅有什麼優點呢? 你可以享受完全獨立的空間，不受到外界的干擾。如果腦中有許多對於家的期待與幻想，你可以將之轉化成別墅的造型。除此之外，通常獨棟別墅都有寬敞的庭院空間，因此非常適合有小孩的家庭。

這本點子簿要帶大家欣賞一間 86 坪的獨棟別墅，不對稱的山形屋頂是這間別墅最大的特色，而建築物的主體則有許多現代建築的元素，風格的混搭方式讓別墅更為與眾不同。

為了讓屋主一家人能夠在家就享受超級愜意的戶外生活，專家們特地規劃了木質陽台，以及美麗的庭院空間，讓大人小孩都可以盡情地感受陽光與微風的滋養。

現在就趕快讓我們欣賞這間獨棟別墅的更多細節吧!

所處的環境

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Archimontage Design Fields Sophisticated
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這間獨棟別墅建地位在有美麗綠意的郊區，在質樸的房子之中，這間有白色圍牆的獨棟別墅更為顯眼。

正面外觀

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不對稱的山形屋頂是有變化的傳統造型，而屋身的方形結構卻是非常有現代感的設計，兩者結合起來絲毫不衝突，反而讓這間獨棟別墅更帶有難以取代的獨特個性。

不同的建材

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乍看之下，別墅的主要建材是混凝土，然而仔細一看，專家也使用了金屬以及木頭等建材，讓別墅更有層次感。

近看

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近距離欣賞別墅的結構，那線條的錯差，以及牆面形成的光影，都讓人想要好好品味一翻。

木頭大陽台

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不管是牆面或是地板以及天花板，這個寬敞的陽台都鋪設了木頭，這樣的設計呼應著周遭的綠意，非常有自然的觸感，超級溫暖!

白色的室內空間

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進到屋內後，你會發現專家選用白色作為主色系，搭配上木頭的元素，清新又溫暖。

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通風的好居所

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別墅的所在地天氣炙熱，因此室內的通風格外重要。除了多扇對應的窗戶之外，專家還在天花板上加裝了吊扇，讓公共領域毫不悶熱。

現代的設備

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為了讓家中的人享受現代生活的舒適性，不管是家電或是家具都採用現代的設備。

小書房

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小書房的設計簡單不失時尚感，是在家工作的好地方。

一樓的設計圖

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一樓的設計圖

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二樓的設計圖

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夜晚時分

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看完了別墅的外觀，室內裝潢以及設計圖後，是該說晚安的時候了。

別墅那暖調的燈光，是不是你也感受到家的溫暖呢?

延伸閱讀: 現代風獨棟別墅: 回應藍天草地呼喚，有大庭院的混凝土居所

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