庭院圍欄: 15 款讓你的鄰居肖想複製的絕佳創意

它們是把我們和外在世界分隔開來的要素，但同時也是呈現我們個人風格的元素。今天要談的主題，就是庭院中的圍籬。設置花園圍籬的一項主要目的，是要掩蔽起街道上的眼光，同時還要呈現出房子外觀美麗的印象。另外，面對庭院的這一面也值得好好關注，畢竟庭院裡的空間是我們每天都要面對的環境，也常常是我們最好的“避難所”，很多時候圍籬不僅僅是圍籬，它還是我們與外面世界的邊界，一個專屬於自己、能夠隔離外界喧囂世界的私人空間。以下為你精選 15 款很有創意的圍籬設計，如果你也對創意圍籬設計感興趣，如果你也希望打造一個專屬於自己的獨特圍籬空間，如果你也想從專業設計師的案例中獲取一些靈感，那就一定不要錯過今天的點子簿喔～ 現在就一起來參觀吧！另外，如果你還有更多問題，還可以與我們的設計師們直接聯繫喔～
這款圍籬保證能把你的隱私保護得妥妥貼貼地，任何外來的眼光都偷窺不到你，讓你在裡面可以自由活動毫無顧忌。
這款圍籬採用深色為主調，與周遭具有東方色彩的園林設計，構成意象鮮明的完美組合。
這款花園圍籬採用矩形，營造出整齊美觀的風格。對稱的佈局呈現平衡和諧的觀感。
這款圍籬打破傳統的形式，運用美麗的曲線來構造，上方鏤空的部分是非常特殊的設計，與花園裡的弧形步道構成呼應。
這處圍籬相當與眾不同，分隔的功能較小，但也相對給人較不封閉的印象。圍籬分成多個高低層次，更顯出設計師的用心。
這一款圍欄的目的不是用來隔絕外在環境，它更像是我們自家花園內部的空間分隔設計，和藤製的藝術傢具完美融合。
圍籬不一定都設計得很高，像這座房子門前這款低矮的石牆，就是以美化環境為目的。住民的隱私主要還是靠右側這道高大的圍牆來保護。
圍籬可以運用淺色系來創造輕巧的美感。這款採用奶油白的款式，讓視覺上減輕了不少負擔。
如果花園或露台的圍牆過高，可能造成空間的封閉感。一項解決辦法就是在牆上覆蓋爬藤類植物，上面再造一座天然的木籬。
這款木造的圍籬也是相當經典的設計。暖色的木板排成一座簡單的圍柵，中間留了間隙，每片木板的寬度不一，構成很特別的外觀。
這款庭院圍籬有著弧形的圍籬設計，和園區裡的植物相當搭配，圓形帶來了獨特的意趣。
如果你正在尋找設計庭院空間的點子，一定不能錯過以下文章，有更多關於各種材質、型態、乙種圍籬等等，還可以與我們的設計師直接聯繫喔～