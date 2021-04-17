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庭院圍欄: 15 款讓你的鄰居肖想複製的絕佳創意

Genie Chien Genie Chien
A Peaceful Zen-Style Garden, Lush Garden Design Lush Garden Design 庭院
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它們是把我們和外在世界分隔開來的要素，但同時也是呈現我們個人風格的元素。今天要談的主題，就是庭院中的圍籬。設置花園圍籬的一項主要目的，是要掩蔽起街道上的眼光，同時還要呈現出房子外觀美麗的印象。另外，面對庭院的這一面也值得好好關注，畢竟庭院裡的空間是我們每天都要面對的環境，也常常是我們最好的“避難所”，很多時候圍籬不僅僅是圍籬，它還是我們與外面世界的邊界，一個專屬於自己、能夠隔離外界喧囂世界的私人空間。以下為你精選 15 款很有創意的圍籬設計，如果你也對創意圍籬設計感興趣，如果你也希望打造一個專屬於自己的獨特圍籬空間，如果你也想從專業設計師的案例中獲取一些靈感，那就一定不要錯過今天的點子簿喔～ 現在就一起來參觀吧！另外，如果你還有更多問題，還可以與我們的設計師們直接聯繫喔～

1. 經典的木材圍籬

Palissade bois PARANA, Deck-linéa Deck-linéa 庭院
Deck-linéa

Deck-linéa
Deck-linéa
Deck-linéa

這款圍籬保證能把你的隱私保護得妥妥貼貼地，任何外來的眼光都偷窺不到你，讓你在裡面可以自由活動毫無顧忌。

2. 熱帶印象

Zen Inspired Garden, Bradley Stoke, Katherine Roper Landscape & Garden Design Katherine Roper Landscape & Garden Design 庭院
Katherine Roper Landscape &amp; Garden Design

Zen Inspired Garden, Bradley Stoke

Katherine Roper Landscape & Garden Design
Katherine Roper Landscape &amp; Garden Design
Katherine Roper Landscape & Garden Design

這款圍籬採用深色為主調，與周遭具有東方色彩的園林設計，構成意象鮮明的完美組合。

​3. 對稱之美

patio with raised sitting area and suspended brick barbecue Progressive Design London 庭院
Progressive Design London

patio with raised sitting area and suspended brick barbecue

Progressive Design London
Progressive Design London
Progressive Design London

這款花園圍籬採用矩形，營造出整齊美觀的風格。對稱的佈局呈現平衡和諧的觀感。

​4. 獨特曲線

A curved deck links the seating area to the house Lush Garden Design 庭院
Lush Garden Design

A curved deck links the seating area to the house

Lush Garden Design
Lush Garden Design
Lush Garden Design

這款圍籬打破傳統的形式，運用美麗的曲線來構造，上方鏤空的部分是非常特殊的設計，與花園裡的弧形步道構成呼應。

5. 層次設計

White Horse Pub, Hampshire Design Consultancy Ltd. Hampshire Design Consultancy Ltd. 庭院
Hampshire Design Consultancy Ltd.

White Horse Pub

Hampshire Design Consultancy Ltd.
Hampshire Design Consultancy Ltd.
Hampshire Design Consultancy Ltd.

這處圍籬相當與眾不同，分隔的功能較小，但也相對給人較不封閉的印象。圍籬分成多個高低層次，更顯出設計師的用心。

6. 殖民地風格

Ogród na dachu z nutką orientu, GREENERIA GREENERIA 庭院
GREENERIA

GREENERIA
GREENERIA
GREENERIA

這一款是屬於殖民地風格的圍柵。它採用格狀的設計，既可保有一些隱私，格柵之間還可以用來讓植物攀爬，是非常環保的款式！

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7. 園區分隔

Low Maintenance Garden, Cherry Mills Garden Design Cherry Mills Garden Design 庭院
Cherry Mills Garden Design

Low Maintenance Garden

Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design

這一款圍欄的目的不是用來隔絕外在環境，它更像是我們自家花園內部的空間分隔設計，和藤製的藝術傢具完美融合。

8. 低矮圍欄

Black granite and concrete shutter board wall Robert Hughes Garden Design 庭院
Robert Hughes Garden Design

Black granite and concrete shutter board wall

Robert Hughes Garden Design
Robert Hughes Garden Design
Robert Hughes Garden Design

 圍籬不一定都設計得很高，像這座房子門前這款低矮的石牆，就是以美化環境為目的。住民的隱私主要還是靠右側這道高大的圍牆來保護。

9. 淺色調

Narbonne Avenue Clapham, Bolans Architects Bolans Architects 庭院
Bolans Architects

Narbonne Avenue Clapham

Bolans Architects
Bolans Architects
Bolans Architects

圍籬可以運用淺色系來創造輕巧的美感。這款採用奶油白的款式，讓視覺上減輕了不少負擔。

10. 加高型

Bowden House Aralia 庭院 石器 Green contemporary,garden design,contemporary garden design,contemporary garden,outdoor living,outdoor entertaining,indoor outdoor living,outdoor seating,bespoke outdoor seating,bespoke garden furniture
Aralia

Bowden House

Aralia
Aralia
Aralia

房子與房子之間，如果現存的圍牆不夠高，與其拆掉重造，不如採用更簡單的施工方法，就可以輕鬆為它增加高度。

11. 經典格子

homify 庭院
homify

homify
homify
homify

經典的菱形格子，是永不退流行的圍欄設計。它們具有一種浪漫的氛圍，同時還可以讓藤蔓植物攀爬。

12. 綠色長城

​Back garden at Bedford Gardens House. Nash Baker Architects Ltd 庭院
Nash Baker Architects Ltd

​Back garden at Bedford Gardens House.

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

如果花園或露台的圍牆過高，可能造成空間的封閉感。一項解決辦法就是在牆上覆蓋爬藤類植物，上面再造一座天然的木籬。

13. 創意風

三本松でONな庭, 平山庭店 平山庭店 花園柵欄與牆
平山庭店

平山庭店
平山庭店
平山庭店

如果你喜歡原創風格，可以考慮這款柵欄，上面創造出許多空隙，帶來趣味性的美感。

14. 木板款

Contemporary screening , fencing & wall panels, Paul Newman Landscapes Paul Newman Landscapes 庭院
Paul Newman Landscapes

Contemporary screening , fencing & wall panels

Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes

這款木造的圍籬也是相當經典的設計。暖色的木板排成一座簡單的圍柵，中間留了間隙，每片木板的寬度不一，構成很特別的外觀。

15. 圓弧設計

Eco Fencing project Atkinsons Fencing Ltd 庭院
Atkinsons Fencing Ltd

Eco Fencing project

Atkinsons Fencing Ltd
Atkinsons Fencing Ltd
Atkinsons Fencing Ltd

這款庭院圍籬有著弧形的圍籬設計，和園區裡的植物相當搭配，圓形帶來了獨特的意趣。

如果你正在尋找設計庭院空間的點子，一定不能錯過以下文章，有更多關於各種材質、型態、乙種圍籬等等，還可以與我們的設計師直接聯繫喔～

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喜歡這些花園圍籬的創意設計嗎？留言分享吧！

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