庭院圍欄: 15 款讓你的鄰居肖想複製的絕佳創意

它們是把我們和外在世界分隔開來的要素，但同時也是呈現我們個人風格的元素。今天要談的主題，就是庭院中的圍籬。設置花園圍籬的一項主要目的，是要掩蔽起街道上的眼光，同時還要呈現出房子外觀美麗的印象。另外，面對庭院的這一面也值得好好關注，畢竟庭院裡的空間是我們每天都要面對的環境，也常常是我們最好的“避難所”，很多時候圍籬不僅僅是圍籬，它還是我們與外面世界的邊界，一個專屬於自己、能夠隔離外界喧囂世界的私人空間。以下為你精選 15 款很有創意的圍籬設計，如果你也對創意圍籬設計感興趣，如果你也希望打造一個專屬於自己的獨特圍籬空間，如果你也想從專業設計師的案例中獲取一些靈感，那就一定不要錯過今天的點子簿喔～ 現在就一起來參觀吧！另外，如果你還有更多問題，還可以與我們的設計師們直接聯繫喔～