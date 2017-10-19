15 款專為週末燒烤派對設計的裝備

在自家的庭院、陽臺或露臺上開燒烤派對，是許多人心中的夢想！一般來說，你可以用漂亮的磚石打造出一處完善的燒烤區。當然，你也可以運用許多不同的材料，將它們完美結合在一起，創造出個人獨有的風格。今天我們為你精選了 15 款燒烤區的裝備，讓你的週末可以廣邀親友們來開趴。各種不同的造型和尺寸，應有盡有，現在就一起來挑選吧！
採用木材和石頭搭配，最能表現出鄉村質樸的格調。儘管這些配備完全是走現代路線，但卻別具一種粗獷的美感和品味。
採用美麗的磚塊搭配木頭材質，這款造型非常傳統的燒烤配備，既具實用性又超級吸睛！
這座晴雨兩用的燒烤區，配備了帶有童話風的爐灶，以及大型餐桌椅，可供親友們一起來聚餐～
倘若你並不特別喜愛鄉村風格，就來試試這一款吧！運用花崗岩搭配紅磚和混凝土，多種風情最適合多品味的你。
在開曠的地方開燒烤趴，別具一番趣味。這款採用混凝土搭配大型木頂的設計，四季都非常適用喔！
這款有頂篷的設計，上方採用透明玻璃構造，讓天光和綠意可以映進眼簾來～
在家裡屋頂上打造這一款，將廚事及餐飲機能延伸到另一個空間，開趴自用兩相宜！
這座的設計根本就是一處完善的廚房！有櫥櫃、吧台、流理台，外加簡式的高椅，呼朋引伴來喝一杯吧！
在公寓的陽台上，一樣可以來開燒烤趴！這款結合了起居功能的設計，讓你同時享受美好的夜景～
不相信小公寓也可以開燒烤趴嗎？來參觀這座迷你可愛的設計吧！心動就快快行動喔～
想像在自家陽台上另闢這麼一處空間，不論早晨享用健康早餐，或夜晚來此燭光簡餐，該是多麼令人愉悅的時刻！
倘若住家空間大些，可以考慮在露台上打造一處度假專用的庭院。嚐過美味燒烤之後，就到柔軟的沙發上歇息聊天吧！
這款和庭院銜接的空間，讓家人的休閒活動可以一起進行。游完泳後就來動手煮點美食，端到餐飲區和大家共享吧！
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