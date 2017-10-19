15 款專為週末燒烤派對設計的裝備

在自家的庭院、陽臺或露臺上開燒烤派對，是許多人心中的夢想！一般來說，你可以用漂亮的磚石打造出一處完善的燒烤區。當然，你也可以運用許多不同的材料，將它們完美結合在一起，創造出個人獨有的風格。今天我們為你精選了 15 款燒烤區的裝備，讓你的週末可以廣邀親友們來開趴。各種不同的造型和尺寸，應有盡有，現在就一起來挑選吧！