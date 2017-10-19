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15 款專為週末燒烤派對設計的裝備

Genie Chien Genie Chien
Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES 露臺
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在自家的庭院、陽臺或露臺上開燒烤派對，是許多人心中的夢想！一般來說，你可以用漂亮的磚石打造出一處完善的燒烤區。當然，你也可以運用許多不同的材料，將它們完美結合在一起，創造出個人獨有的風格。今天我們為你精選了 15 款燒烤區的裝備，讓你的週末可以廣邀親友們來開趴。各種不同的造型和尺寸，應有盡有，現在就一起來挑選吧！

1. 鄉村風

Банный дом , Pavelchik Design Pavelchik Design 露臺
Pavelchik Design

Pavelchik Design
Pavelchik Design
Pavelchik Design

採用木材和石頭搭配，最能表現出鄉村質樸的格調。儘管這些配備完全是走現代路線，但卻別具一種粗獷的美感和品味。

​2. 木質花架

TERRAZA Y QUINCHO, CREARCO CREARCO 露臺 木頭 Wood effect
CREARCO

CREARCO
CREARCO
CREARCO

在這座燒烤區中，我們可以看到一面灰色的牆壁，倚著一座燒烤設備。搭配木質花架，宛如一座自家的小桃源。

​3. 自然風

Parque Sabará I, Terence Arquitetura Terence Arquitetura 露臺
Terence Arquitetura

Terence Arquitetura
Terence Arquitetura
Terence Arquitetura

採用美麗的磚塊搭配木頭材質，這款造型非常傳統的燒烤配備，既具實用性又超級吸睛！

4. 晴雨兩用款

Дом-баня 130 м2 г. Москва, студия Design3F студия Design3F 露臺
студия Design3F

студия Design3F
студия Design3F
студия Design3F

這座晴雨兩用的燒烤區，配備了帶有童話風的爐灶，以及大型餐桌椅，可供親友們一起來聚餐～

5. 混搭風

CASA DAS PRIMAVERAS, BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA 露臺
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

倘若你並不特別喜愛鄉村風格，就來試試這一款吧！運用花崗岩搭配紅磚和混凝土，多種風情最適合多品味的你。

6. 簡約氣派

CASA LA SANTINA , barqs bisio arquitectos barqs bisio arquitectos 露臺
barqs bisio arquitectos

barqs bisio arquitectos
barqs bisio arquitectos
barqs bisio arquitectos

在開曠的地方開燒烤趴，別具一番趣味。這款採用混凝土搭配大型木頂的設計，四季都非常適用喔！

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7. 石材設計

L'envers du décor, Pixcity Pixcity 露臺
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

這款採用石頭為材的款式，讓每個愛好天然元素的人都羨慕不已！石頭美麗的紋理和質地，搭配美麗的地板和天花板木條，呈現出活力四射的印象！

8. 頂篷設計

CRR | Varanda, Kali Arquitetura Kali Arquitetura 露臺
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

這款有頂篷的設計，上方採用透明玻璃構造，讓天光和綠意可以映進眼簾來～

9. 頂樓的樂園

Cobertura .SC, Amis Arquitetura e Decoração Amis Arquitetura e Decoração 露臺
Amis Arquitetura e Decoração

Amis Arquitetura e Decoração
Amis Arquitetura e Decoração
Amis Arquitetura e Decoração

在家裡屋頂上打造這一款，將廚事及餐飲機能延伸到另一個空間，開趴自用兩相宜！

10. 吧台款

Cobertura Jardim Oceânico, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA 露臺
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

這座的設計根本就是一處完善的廚房！有櫥櫃、吧台、流理台，外加簡式的高椅，呼朋引伴來喝一杯吧！

11. 公寓陽台款

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES 露臺
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

在公寓的陽台上，一樣可以來開燒烤趴！這款結合了起居功能的設計，讓你同時享受美好的夜景～

12. 迷你型

Apartamento Casal com Bebe, Sandra Pompermayer Arquitetura e Interiores Sandra Pompermayer Arquitetura e Interiores 露臺
Sandra Pompermayer Arquitetura e Interiores

Sandra Pompermayer Arquitetura e Interiores
Sandra Pompermayer Arquitetura e Interiores
Sandra Pompermayer Arquitetura e Interiores

不相信小公寓也可以開燒烤趴嗎？來參觀這座迷你可愛的設計吧！心動就快快行動喔～

13. 都會風

Cobertura na Barra da Tijuca, Ana Adriano Design de Interiores Ana Adriano Design de Interiores 露臺 花崗岩 Grey
Ana Adriano Design de Interiores

Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores

想像在自家陽台上另闢這麼一處空間，不論早晨享用健康早餐，或夜晚來此燭光簡餐，該是多麼令人愉悅的時刻！

14. 豪華款

Пентхаус, Rash_studio Rash_studio 露臺
Rash_studio

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

倘若住家空間大些，可以考慮在露台上打造一處度假專用的庭院。嚐過美味燒烤之後，就到柔軟的沙發上歇息聊天吧！

15. 萬用休閒款

Casa Guaecá , Conrado Ceravolo Arquitetos Conrado Ceravolo Arquitetos 露臺
Conrado Ceravolo Arquitetos

Conrado Ceravolo Arquitetos
Conrado Ceravolo Arquitetos
Conrado Ceravolo Arquitetos

這款和庭院銜接的空間，讓家人的休閒活動可以一起進行。游完泳後就來動手煮點美食，端到餐飲區和大家共享吧！

如果你正在尋找住家燒烤的配備，一定不能錯過以下文章：

11 套讓你心動不已的現代化居家燒烤設備

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