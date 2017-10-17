用小錢蓋房子：7 間七百萬台幣以下的獨棟房

能夠蓋一間屬於自己的房子是非常有成就感的事情，然而預算卻常常成為圓夢的絆腳石。其實依照預算的不同，你可以選擇不一樣的建材，而房子本身的結構，以及設計的複雜度都會影響房子的造價。如果想要以小錢蓋房子，除了可以選擇一些替代性的建材，也可以將房屋的設計一切從簡。最重要的是，找一位經驗豐富的專業人士，他能夠為你提供更多專業的知識，而你蓋房子的過程不僅順利許多，也不會花上冤望錢。

這本點子簿為大家介紹 7 間七百萬台幣以下的獨棟房，也許大家可以參考這些房屋的設計，用小錢蓋房子噢！