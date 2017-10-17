用小錢蓋房子：7 間七百萬台幣以下的獨棟房

能夠蓋一間屬於自己的房子是非常有成就感的事情，然而預算卻常常成為圓夢的絆腳石。其實依照預算的不同，你可以選擇不一樣的建材，而房子本身的結構，以及設計的複雜度都會影響房子的造價。如果想要以小錢蓋房子，除了可以選擇一些替代性的建材，也可以將房屋的設計一切從簡。最重要的是，找一位經驗豐富的專業人士，他能夠為你提供更多專業的知識，而你蓋房子的過程不僅順利許多，也不會花上冤望錢。
這本點子簿為大家介紹 7 間七百萬台幣以下的獨棟房，也許大家可以參考這些房屋的設計，用小錢蓋房子噢！
首先看到的這間鄉間獨棟房位在泰國，穿越柵欄之後，眼前出現的屋子走的是簡單的鄉村路線。專家使用平易近人的混凝土，然後以不同的顏色打造出層次。屋子內的室內裝修也很簡單，因此總造價只花了大概八十萬台幣。
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接下來這間有美麗後院的獨棟房位在印尼，其結構十分有現代感，以混凝土搭配玻璃，打造出簡約的造型。
這間獨棟房的每個角落都讓人美不勝收，然而戶外的露臺絕對是我們最愛的空間。
大家好奇的總造價？換算台幣大約是五百七十五萬台幣！
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想要省錢蓋房子的話，除了結構維持簡單之外，面積不要太大也是一招。
這間含車庫的獨棟房有著傾斜的屋頂，造型簡單卻讓人一眼難忘，尤其是大片的落地窗。房子的造價大概是兩百六十二萬台幣！
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接著讓我們回到印尼，欣賞這間 280 平方米的獨棟房。
它的造型結合現代與傳統的元素，外觀十分獨特有意思！房屋的造價大約是，三百四十五萬台幣～
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由法國團隊所設計的雙體式貨櫃屋造型陽剛，無論從外型還是設計細節上都經過細心考量，而室內的裝潢非常有時尚感～
造價為：五百八十六萬台幣
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展現幾何之美的這間獨棟房外觀雖然吸引人，但是卻又非常神秘，讓人摸不著頭緒。
240 平方米的這間獨棟房面積不小，室內的挑高設計讓人美不勝收，是人人都想住的小豪宅！
造價為：三百一十五萬台幣
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這間獨棟房散發著優雅的氣息，而木頭的露臺則是悠閒的戶外小客廳。房子的一樓還含車庫，以及一間小臥室。二樓則是主要的休息區域，共有三間臥室，非常適合有長者的家庭居住。
造價為：四百零三萬台幣
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