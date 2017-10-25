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兩層樓獨棟房: 6 種適合養兒育女的好設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Familienhäuser (mit Pult- und Satteldächern), Kern-Haus AG Kern-Haus AG
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什麼樣的家最適合養兒育女呢? 如果說不受到面積以及預算的限制的話，讓孩子們能有獨立的房間，以及可以讓他們盡情跑跳以及活動筋骨的戶外空間是最理想的了。而成人的穩定性以及安全感是從小培養的，所以要營造出溫馨的居家氛圍也格外重要。這一本點子簿所要介紹的 6 間兩層樓獨棟房便符合了上述的條件，不僅有寬敞的室內戶外空間，家中更充滿人的味道與溫暖。

現在就讓我們一起欣賞更多細節吧~

1. 日式的溫馨美房

Konan House, ALTS DESIGN OFFICE ALTS DESIGN OFFICE 木屋
ALTS DESIGN OFFICE

ALTS DESIGN OFFICE
ALTS DESIGN OFFICE
ALTS DESIGN OFFICE

首先看到的這間日式獨棟房採用了大量的木材，專家以木頭露臺連結室內與戶外的空間，而大片的落地窗則讓室內可以洋溢著自然光，通風也更好。

踏入屋內後，木頭的元素營造出大人小孩皆渴望的溫馨氛圍，開放式的公共領域則讓家人之間更為緊密連結。

點此看更多細節: 悠然自得的生活態度：溫馨舒適的雙層日式家庭美房

2. 郊區的典雅小屋

Familienhäuser (mit Pult- und Satteldächern), Kern-Haus AG Kern-Haus AG
Kern-Haus AG

Kern-Haus AG
Kern-Haus AG
Kern-Haus AG

接下來看到的這間郊區小屋有著傳統的山形屋頂，然而其結構以及用色都非常優雅。瞧瞧那寬敞的露臺區以及大片的草坪，孩子們可以盡情地在此跑跳，家長則可以在露臺區享受悠閒的品茗時光，多麼幸福!

3. 有車庫的家

Modern lounge addition homify 泳池
homify

Modern lounge addition

homify
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對於家中人數眾多的家庭來說，勢必少不了要開車接送小孩，這樣的話，有車庫的獨棟房是最理想的了!

這間灰色系的獨棟房面積十分寬敞，有車庫以及游泳池，以及超級寬敞的庭院，因此假日或是放學之後，不用出門就可以游泳以及從事各種戶外活動。

4. 讓你不會無聊的獨棟房

Exterior photos - Dunakeszi - HUN, Bata Tamas Photography Bata Tamas Photography 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Bata Tamas Photography

Exterior photos – Dunakeszi – HUN

Bata Tamas Photography
Bata Tamas Photography
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家裡有養愛活動的小狗，還有數名子女，一到假日光想到要帶大家出門溜搭就好累。這間應有盡有的獨棟房讓每個家長假日都可以優閒度日。大面積的庭院裡有為孩子設計的遊樂設施，也有考慮到大人的遮頂露臺區，不論是邀請親朋好友來作客，或是自己享受，都十分幸福!

5. 簡單卻讓人感到安心的獨棟房

趣味を楽しむ土間の家, TEKTON | テクトン建築設計事務所 TEKTON | テクトン建築設計事務所 房子
TEKTON | テクトン建築設計事務所

TEKTON | テクトン建築設計事務所
TEKTON | テクトン建築設計事務所
TEKTON | テクトン建築設計事務所

挑高以及木頭的建材是這間兩層樓獨棟房的最大特色。整間房子內不僅通風明亮，專家還規劃了可以存放孩子的腳踏車以及玩具的倉庫區，對收納感到苦手的家長來說，絕對是十分棒的貼心設計。

6. 我家旁邊有小河

川と共に暮らす 高麗川沿いの家, （株）独楽蔵 KOMAGURA （株）独楽蔵 KOMAGURA 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
（株）独楽蔵　KOMAGURA

（株）独楽蔵　KOMAGURA
（株）独楽蔵　KOMAGURA
（株）独楽蔵　KOMAGURA

最後這間房子所在的位置十分特別，緊鄰著小溪，而且被綠意環繞，讓人感到更加沁涼。

為了呼應這樣美麗的天然環境，專家規劃了大片的露臺區，讓大人小孩都可以隨意在此躺下，呼吸郊外的新鮮空氣。家中的設計少不了日式的元素，榻榻米以及木頭還有壁爐都讓人感到平和又溫暖。

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