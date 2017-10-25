兩層樓獨棟房: 6 種適合養兒育女的好設計

什麼樣的家最適合養兒育女呢? 如果說不受到面積以及預算的限制的話，讓孩子們能有獨立的房間，以及可以讓他們盡情跑跳以及活動筋骨的戶外空間是最理想的了。而成人的穩定性以及安全感是從小培養的，所以要營造出溫馨的居家氛圍也格外重要。這一本點子簿所要介紹的 6 間兩層樓獨棟房便符合了上述的條件，不僅有寬敞的室內戶外空間，家中更充滿人的味道與溫暖。

現在就讓我們一起欣賞更多細節吧~