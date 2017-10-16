10個花小錢修護花園的好方法

我們從最簡單的事情開始，首先我們必須先把我們擁有的照顧好，如果花園裡充滿了雜草，那麼現在應該做好清潔，修剪草坪；如果想讓其更有生氣，增加新的植被就是一個很好的方法，我們可以添加一些小型的灌木叢或是小樹，甚至是盆栽，都是不錯的方式。