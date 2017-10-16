10個花小錢修護花園的好方法

我們總是認為，擁有一個美麗的花園需要花很多錢的，而這也常成為了我們放棄建造自己花園的理由。但是這次點子簿要告訴你，建立花園其實不見得需要花大錢，更重要的是你有多渴望實現以及你願意花多少心思去呵護。這裡將要提供給你10個技巧，利用這10個簡單的想法，不用花大錢也能讓花園更加完美輝煌。
我們從最簡單的事情開始，首先我們必須先把我們擁有的照顧好，如果花園裡充滿了雜草，那麼現在應該做好清潔，修剪草坪；如果想讓其更有生氣，增加新的植被就是一個很好的方法，我們可以添加一些小型的灌木叢或是小樹，甚至是盆栽，都是不錯的方式。
充滿禪意的花園近年來是相當時尚的一種設計，這是一種可以快速讓周圍感到寧靜的花園，而這種設計其實可以快速簡單又經濟，我們只需要把放一些石頭，簡單的植披和小小的噴泉，而且這樣的設計也更便於維護。
有些人也喜歡做室內花園的設計，通常這樣的方式需要利用到有較高天花板的空間，它可以是在兩層樓連通的樓梯中創建，也可以利用壁爐，這樣的空間利用還會讓空間備感新鮮。
這些類型的角落無論在室內或室外都可以建造出來。垂直放置的植物，就像站立在牆上的花園，給人無限的溫暖。只要添加幾個漂亮的椅子或家具，無論是在房子裡還是外面，都會讓人感受休閒舒適的氛圍。
光在任何一個花園裡都是重要的，如果光在你的夜晚消失了，也許就是該添加人造照明的時候了，讓你可以在太陽下山時，感受花園不同的夜色。
誰說花園只能種花，利用果樹的種植甚至也可以成為我們日常生活部分食物的來源，更進一步種植香料或蔬菜，就又更能兼顧經濟跟存放空間的問題了。
讓不同顏色的植物填滿花園的空間，讓花園的多彩豐富生活的居住空間，根據你的居住地，挑選適合的植株，用顏色來改變花園的景象吧!
如果你沒有一個花園，但想添加一些植被到你的房子，你也可以選擇添加幾個植物到牆面的區域，簡潔清爽的外觀就可以是個很棒的小花園。
前院花園不應該被人遺忘，請記住，這是我們和客人在回家時看到的第一個畫面，它取決建築及屋主給人的第一印象，不用花很多錢，但花時間好好照顧就可以有很棒的成效。
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