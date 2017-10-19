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9 個讓竊賊選擇你家的原因和解決方法

Genie Chien Genie Chien
Nettleton 199, ARRCC ARRCC 房子
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如果你擁有一棟住宅，還附有一座美麗的花園，甚至還帶有豪華的室內裝潢，那麼你所擁有的，可說是大部分人夢想的理想住家。但是擁有美好的一切，也可能招來小偷覬覦的目光！到底被竊賊看上的原因是什麼呢？以下我們為你整理出 9 個讓小偷找上你家的理由，以及你該如何因應的作法。現在就一起來看看，同時也要提醒親友們注意防範喔！

1. 你的花園展示出你有多富有

Project Completed by Liquid Landscapes, Liquid Landscapes Liquid Landscapes 前院
Liquid Landscapes

Liquid Landscapes
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一座帶有各種昂貴元素的前庭花園，正是展示你財富的最簡單方式。對於竊賊而言，也是評估你家財富的好標準。所以，還是讓園丁們把昂貴的花園裝潢元素擺到不對外公開的後院吧！

2. 你的豪車太惹眼了

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Bongers Architecten

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開著豪華高檔轎車進出家門，真是拉風透頂；停在房子旁邊，鄰居更是羨慕到極點！但是這樣做，很可能招引小偷上門光顧！為了避免愛車太惹眼，還是把車子停到車庫裡吧！同時也可以讓愛車維持整潔美觀。

​3. 你家的陽臺很好爬

Salida del Sol Morningside Flaneur Architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Flaneur Architects

Salida del Sol Morningside

Flaneur Architects
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一座漂亮的陽臺對於住家是很好的加分，但也很方便竊賊進入你家，特別是當你家前門大敞，陽台的目標就更明確了。防禦之法無他，務必要確保陽台上的門窗安全，才能防止宵小進入。

4. 每個人都能看到一切

Nettleton 199, ARRCC ARRCC 房子
ARRCC

ARRCC
ARRCC
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在現代建築中，大型窗戶給人極好的印象。但缺點是所有人都可以一目瞭然裡頭的狀況。在房屋設計時，最重要的還是要確保內部不會被一眼洞穿。

5. 你家太容易偷了

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Lifestyle Architecture

Lifestyle Architecture
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如果你的房子沒有裝保全、不設安全鎖、沒有警報器，甚至也沒有圍欄，對於小偷們可就太方便了！為住家裝置上安全的設施，才不會淪為宵小的樂園。

6. 假日沒有人看家

homify 房子
homify

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假日時分，當你正在享受愉快的度假時光，家裡淪為空城，很容易吸引竊賊上門。最好能和鄰居們相約，大家彼此互相照應，有事時迅速通報。或者在家裡留些燈光，裝上自動照明設備，都是防範宵小的好辦法。

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7. 窗戶沒有上鎖

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大家都會在門上裝置門鎖，卻忘了小偷更喜愛的窗戶。在窗戶上裝置難開的鎖和鉸鏈，會增高竊賊進入的難度。

8. 門口設計

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前門是展示你家的名片，但是裝上太多透明玻璃的門面，也讓小偷更容易窺視你家內部。要確保門戶安全，可以多裝些屏蔽視線的物件，讓竊賊難以窺探你的居家實況！

喜歡這個大門的設計嗎?讓專家協助你吧!

9. 白天的安全措施

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KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

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當你白天外出工作時，小偷們也會趁機來你家上班。倘若家中無人照看，出門前記得要關好門窗，最好還要裝上保全系統。

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