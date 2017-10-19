9 個讓竊賊選擇你家的原因和解決方法

如果你擁有一棟住宅，還附有一座美麗的花園，甚至還帶有豪華的室內裝潢，那麼你所擁有的，可說是大部分人夢想的理想住家。但是擁有美好的一切，也可能招來小偷覬覦的目光！到底被竊賊看上的原因是什麼呢？以下我們為你整理出 9 個讓小偷找上你家的理由，以及你該如何因應的作法。現在就一起來看看，同時也要提醒親友們注意防範喔！