21 個使用石膏的居家裝潢設計

石膏是一種低成本而且可以適用於任何空間的多功能材料，甚至它可以讓空間更具有創意，無論是想要在空間中創造或區隔出其他的風格，石膏這個選擇肯定不亞於其他選項。在石膏上用不同顏色來作表現，也有助於表達出空間的特性，當然這樣的過程最好是請教過專業的意見，這次點子簿就要分享這21個石膏在家居上的應用，讓家居裝飾更有創意。