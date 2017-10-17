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21 個使用石膏的居家裝潢設計

Yungshun Lee Yungshun Lee
Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 現代風玄關、走廊與階梯
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石膏是一種低成本而且可以適用於任何空間的多功能材料，甚至它可以讓空間更具有創意，無論是想要在空間中創造或區隔出其他的風格，石膏這個選擇肯定不亞於其他選項。在石膏上用不同顏色來作表現，也有助於表達出空間的特性，當然這樣的過程最好是請教過專業的意見，這次點子簿就要分享這21個石膏在家居上的應用，讓家居裝飾更有創意。

1. 入口牆

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Renata Romeiro Interiores

Renata Romeiro Interiores
Renata Romeiro Interiores
Renata Romeiro Interiores

利用石膏在入口大廳創建的牆面，既可隔絕視野，也能營造自己想要的藝術感。

2.衣櫃

Rehabilitación bajocubierta, TEKNIA ESTUDIO TEKNIA ESTUDIO 更衣室
TEKNIA ESTUDIO

TEKNIA ESTUDIO
TEKNIA ESTUDIO
TEKNIA ESTUDIO

在臥室裡用石膏打造的完美衣櫃，簡約又時尚。

3.分隔空間

Parete di arredo in cartongesso, Cartongesso Design Cartongesso Design 玄關、走廊與階梯配件與裝飾品 Beige
Cartongesso Design

Cartongesso Design
Cartongesso Design
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用更不同的方式來分隔空間，更顯創意。

4.角落貨架

Intervento di Ristrutturazione di un appartamento zona Monteverde, a Roma ., NicArch NicArch 現代風玄關、走廊與階梯
NicArch

NicArch
NicArch
NicArch

這樣的方式絕對是用於任何角落。

5.創建小空間

Casa m+l, Laura Marini Architetto Laura Marini Architetto 廚房
Laura Marini Architetto

Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto

利用石膏可以設計出想這樣適合小物件存放的空間。

6.壁龕之一

Ristrutturazione di una villa fronte mare: Villa TiMe, DEFPOINT STUDIO architettura & interni DEFPOINT STUDIO architettura & interni 客廳
DEFPOINT STUDIO architettura &amp; interni

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這樣的壁龕裝飾是不是讓你覺得不可思議?

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7.壁龕之二

Home sweet home, Idealarchitecture Idealarchitecture 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Idealarchitecture

Idealarchitecture
Idealarchitecture
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利用石膏，你也可以將牆壁打造成精采的空間。

8.電視櫃之一

Casa m+l, Laura Marini Architetto Laura Marini Architetto 客廳
Laura Marini Architetto

Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto

一個平面的電視櫃，間具機能性

9.電視櫃之二

ANTES Y DESPUÉS VIVIENDA EN MALAGA, LILURA DESIGN LILURA DESIGN 客廳
LILURA DESIGN

LILURA DESIGN
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另一個美麗的電視櫃，你是不是也想擁有呢?

10.天花板

Villa Andora, Architetto ANTONIO ZARDONI Architetto ANTONIO ZARDONI 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Architetto ANTONIO ZARDONI

Architetto ANTONIO ZARDONI
Architetto ANTONIO ZARDONI
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餐廳內嵌有天花板，營造出華麗的燈光效果。

11.做出分隔

UN SUGGESTIVO ANGOLO COTTURA IN UN APPARTAMENTO ROMANO , NicArch NicArch 客廳
NicArch

NicArch
NicArch
NicArch

打造出牆壁來分隔房間。

12.廚房收納

Casa AA, De Vivo Home Design De Vivo Home Design 現代廚房設計點子、靈感&圖片
De Vivo Home Design

De Vivo Home Design
De Vivo Home Design
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創建出廚房頂部的收納空間，便於存放餐具。

13.上色的石膏

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 現代風玄關、走廊與階梯
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

人造漆牆，可以創造出令人難以置信的裝飾效果。

14.壁龕之三

Cobertura Duplex Edificio Mandarim - Condomínio Peninsula, Cadore Arquitetura Cadore Arquitetura 視聽室
Cadore Arquitetura

Cadore Arquitetura
Cadore Arquitetura
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在客廳裡創建圖書館風格的美麗壁龕。

15.打造空間差

Cobertura Duplex Edificio Mandarim - Condomínio Peninsula, Cadore Arquitetura Cadore Arquitetura 臥室
Cadore Arquitetura

Cadore Arquitetura
Cadore Arquitetura
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在臥室牆壁和壁櫥上創建出不同的高度和深度。

16.打造線條之一

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Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

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使用圓形和創意線條打造出現代裝飾。

17.打造線條之二

homify 臥室
homify

homify
homify
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另一個美麗的圓形線條，讓空間更具創意。

18.石膏在哪?

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
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在這裡你能夠發現那些地方是用石膏材質打造的嗎?

19.打造線條之三

Apartamento Marrocos, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris 餐廳
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

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Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
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這樣的流水線條，是不是令人難以置信?

20.石膏燈

Apliques de Yeso y Escayola para pared, ILUMINABLE ILUMINABLE 家居用品配件與裝飾品
ILUMINABLE

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這個美麗的創意，不折不扣就是由石膏所打造的燈具

21.優雅夢幻

Casa Molina , Rotoarquitectura Rotoarquitectura 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
Rotoarquitectura

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在樓梯的走廊上，石膏畫成黑色和白色的條紋，創造出夢幻般的視覺效果。

想獲得更多室內裝修的靈感，你也可以看看:住家入口設計: 12 種讓你靈感大爆發的絕佳創意

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