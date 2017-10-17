21 個使用石膏的居家裝潢設計

石膏是一種低成本而且可以適用於任何空間的多功能材料，甚至它可以讓空間更具有創意，無論是想要在空間中創造或區隔出其他的風格，石膏這個選擇肯定不亞於其他選項。在石膏上用不同顏色來作表現，也有助於表達出空間的特性，當然這樣的過程最好是請教過專業的意見，這次點子簿就要分享這21個石膏在家居上的應用，讓家居裝飾更有創意。
利用石膏在入口大廳創建的牆面，既可隔絕視野，也能營造自己想要的藝術感。
在臥室裡用石膏打造的完美衣櫃，簡約又時尚。
用更不同的方式來分隔空間，更顯創意。
利用石膏可以設計出想這樣適合小物件存放的空間。
這樣的壁龕裝飾是不是讓你覺得不可思議?
利用石膏，你也可以將牆壁打造成精采的空間。
一個平面的電視櫃，間具機能性
另一個美麗的電視櫃，你是不是也想擁有呢?
餐廳內嵌有天花板，營造出華麗的燈光效果。
創建出廚房頂部的收納空間，便於存放餐具。
人造漆牆，可以創造出令人難以置信的裝飾效果。
在客廳裡創建圖書館風格的美麗壁龕。
在臥室牆壁和壁櫥上創建出不同的高度和深度。
使用圓形和創意線條打造出現代裝飾。
在這裡你能夠發現那些地方是用石膏材質打造的嗎?
這樣的流水線條，是不是令人難以置信?
這個美麗的創意，不折不扣就是由石膏所打造的燈具。
在樓梯的走廊上，石膏畫成黑色和白色的條紋，創造出夢幻般的視覺效果。
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