露臺地板材質？11 種讓你驚呼好美的好選擇

你可能會認為認為露台的裝修風格，取決於你選擇的家具，但其實還有一件事很重要的，那就是露臺的地面！

庭院或露台的地面有許多選擇，今天homify整理11個例子，看完保證你會好好考慮你家露臺的地面是否需要改變！