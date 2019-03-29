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露臺地板材質？11 種讓你驚呼好美的好選擇

Peggy Yu Peggy Yu
DEPARTAMENTO EN LA CONDESA II, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño 露臺
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你可能會認為認為露台的裝修風格，取決於你選擇的家具，但其實還有一件事很重要的，那就是露臺的地面！

庭院或露台的地面有許多選擇，今天homify整理11個例子，看完保證你會好好考慮你家露臺的地面是否需要改變！

1.符合風格的地板

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN 露臺
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在更換露臺的地板之前，你必須了解各種材料與最適合你家風格、當然還有預算。

木材、天然石材、人造石、瓷磚..多多搜集材料才知道差異是什麼！

2.一步一步：每坪的價格？

DEPARTAMENTO EN LA CONDESA II, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño 露臺
MAAD arquitectura y diseño

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你要做的第一件事，是丈量地板的空間，並了解你想花費的預算。畢竟不是所有的材料價格都相同。

地板價格通常以每坪來計算，所以計算方式很簡單。了解你家附近的家飾家居賣場內最便宜和/或最昂貴的材料，多多比價不吃虧。

3.瓷磚

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Loyola Arquitectos

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陶瓷磚不是太貴的材料，也非常舒適和具功能，特別是若我們選擇防滑瓷磚更是實用。

記住不要選擇顏色太淺的瓷磚、也不考慮全白色，因為對於一個戶外區域，全白色會讓光線反射太多，讓視線反而變得不舒服，若選擇像案例中的灰色是個不錯的選擇！

4.粘土磚

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Artigas Arquitectos

Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos
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由於粘土磚可以輕鬆打造鄉村風格，讓它成為一個非常受歡迎的材料。

你會發現有大小不一的尺寸，像是24公分x 12公分x1.5公分的厚度，和0.80公斤的重量，以32塊磚覆蓋1平方公尺。或厚度為30公分×30公分×1.5公分cm、重量為2.5kg，以11塊磚覆蓋1平方公尺。這些尺寸都要事先丈量來想像安裝後的風格。

5.天然石板

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 庭院
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
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自然石板可以說是陽台地面最好的選擇之一。你會發現它們有不同的尺寸、形狀和顏色，可以選擇你喜歡的，甚至組合不同尺寸。

這重量很重（每平方公尺約54公斤到60公斤之間），所以你會需要一個助手來幫你運送、安裝。

6.石頭和草坪

Casa Sotogrande, Terra Terra 庭院
Terra

Terra
Terra
Terra

天然石板是一個好的自然素材，但更多人會選擇草地作為首選。你可以打造像這樣美麗的小路，甚至完全覆蓋整個草地。

你也可以諮詢我們的景觀設計師喲。

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7.礫石

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Rousseau Arquitectos

Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos
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礫石比砂更紮實，是一個非常簡單和安全的地面選擇。它幾乎不需要任何維護，若你認為走上去不太好走，你可以選擇添加一些木板條，如案例中所示。

8.石頭類型

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Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

石頭有各種尺寸類型：

- 主要成分是碳酸鈣的大理石。

- 花崗岩的主要成分是二氧化矽。

- 海石、河石等。

9.美麗的木頭

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Serrano Monjaraz Arquitectos

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木材是地面的絕佳材料。放心的將它放在你的露台或天井上，因為在戶外區域，你本來就會需要注意惡劣的天氣。

當然，木頭是比較需要關心和關注的材料… … 但我們認為這是值得的！

10.人造草皮

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人造草也是一種很好的選擇，因為我們想要打造綠色大自然的環境但是卻沒有時間好好維護。

人工草皮就是一個很好的選擇，不管是放在整個花園或一個角落都適合。

11.結合草坪、木材和礫石

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Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
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最後，我們將將不同材料結合在同一個露台。且證明只要顏色、紋理的挑選正確就是最好的組合。

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