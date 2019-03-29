露臺地板材質？11 種讓你驚呼好美的好選擇

你可能會認為認為露台的裝修風格，取決於你選擇的家具，但其實還有一件事很重要的，那就是露臺的地面！
庭院或露台的地面有許多選擇，今天homify整理11個例子，看完保證你會好好考慮你家露臺的地面是否需要改變！
你要做的第一件事，是丈量地板的空間，並了解你想花費的預算。畢竟不是所有的材料價格都相同。
地板價格通常以每坪來計算，所以計算方式很簡單。了解你家附近的家飾家居賣場內最便宜和/或最昂貴的材料，多多比價不吃虧。
陶瓷磚不是太貴的材料，也非常舒適和具功能，特別是若我們選擇防滑瓷磚更是實用。
記住不要選擇顏色太淺的瓷磚、也不考慮全白色，因為對於一個戶外區域，全白色會讓光線反射太多，讓視線反而變得不舒服，若選擇像案例中的灰色是個不錯的選擇！
由於粘土磚可以輕鬆打造鄉村風格，讓它成為一個非常受歡迎的材料。
你會發現有大小不一的尺寸，像是24公分x 12公分x1.5公分的厚度，和0.80公斤的重量，以32塊磚覆蓋1平方公尺。或厚度為30公分×30公分×1.5公分cm、重量為2.5kg，以11塊磚覆蓋1平方公尺。這些尺寸都要事先丈量來想像安裝後的風格。
自然石板可以說是陽台地面最好的選擇之一。你會發現它們有不同的尺寸、形狀和顏色，可以選擇你喜歡的，甚至組合不同尺寸。
這重量很重（每平方公尺約54公斤到60公斤之間），所以你會需要一個助手來幫你運送、安裝。
礫石比砂更紮實，是一個非常簡單和安全的地面選擇。它幾乎不需要任何維護，若你認為走上去不太好走，你可以選擇添加一些木板條，如案例中所示。
木材是地面的絕佳材料。放心的將它放在你的露台或天井上，因為在戶外區域，你本來就會需要注意惡劣的天氣。
當然，木頭是比較需要關心和關注的材料… … 但我們認為這是值得的！
人造草也是一種很好的選擇，因為我們想要打造綠色大自然的環境但是卻沒有時間好好維護。
人工草皮就是一個很好的選擇，不管是放在整個花園或一個角落都適合。
最後，我們將將不同材料結合在同一個露台。且證明只要顏色、紋理的挑選正確就是最好的組合。
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