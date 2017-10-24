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室內與戶外無隔閡！13種讓你大喊好自在的居家設計

Peggy Yu Peggy Yu
Residência Brise, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura 書房/辦公室
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一般的客廳會連結一個陽台空間，若空間許可，你還可以嘗試將室內連結一個戶外空間！

怎麼做呢？像是位於一樓的家就可以減少一面磚牆，改使用整面的玻璃門，讓室內銜接露台空間，就會是個好方法！以下我們整理許多案例，想讓你看看這樣做的好處，提供給你好點子來設計你家！

1.被大自然環抱的設計

Residência Brise, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura 書房/辦公室
Gisele Taranto Arquitetura

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

若有綠意盎然地圍籬可以包圍自己的家，何須要牆壁呢？倒不如換成透明的玻璃，讓自己隨時浸淫在大自然的空間裡面！

看看天花板也是一樣透光的設計，整個人就像住在戶外一樣溫馨，要搭配當地氣候條件來設計喔！

2.保留一個角落聯結戶外

Création Maison / Porto-Vecchio , Atelier Jean GOUZY Atelier Jean GOUZY 餐廳
Atelier Jean GOUZY

Atelier Jean GOUZY
Atelier Jean GOUZY
Atelier Jean GOUZY

若是戶外露台有一個不錯的空間，就安排一個角落與戶外連接吧！像是捲門、滑門都是很好的概念。

利用高低無落差的設計，讓室內室外彷彿銜接在一起，進出自如。

3.區分內外的通透玻璃門

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN 餐廳桌子
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

玻璃拉門也是不錯的概念，保有戶外的通透視覺、但也有主外之分。綠色草地彷彿延伸到家中，這想法不錯吧。

搭配花園的鳥籠與景觀盆栽，整體氛圍一氣呵成。

4.眺望絕佳美景

Réinvention Maison / Saint Cyr sur Mer , Atelier Jean GOUZY Atelier Jean GOUZY 臥室床與床頭櫃
Atelier Jean GOUZY

Atelier Jean GOUZY
Atelier Jean GOUZY
Atelier Jean GOUZY

這整片的景色讓人一點都不想待在家，別吝嗇將自己鎖在屋內，大方的與自然接觸吧！

戶外擺上一組呼應室內的桌椅、想要搬進來也不會太困難，就是這樣度假一般的享受！

5.住在太陽底下

Réinvention / La Cadière d'Azur , Atelier Jean GOUZY Atelier Jean GOUZY 臥室
Atelier Jean GOUZY

Atelier Jean GOUZY
Atelier Jean GOUZY
Atelier Jean GOUZY

就是喜歡日光浴的你，一定不能錯過將臥室與戶外連結，這裡就是利用玻璃滑門，不管是關開都能接觸陽光。

若是擔心隱私問題、就像這個家一樣選擇較高的二樓，遠眺更有絕佳美景。

6.泡澡也好自在

Réinvention / La Cadière d'Azur , Atelier Jean GOUZY Atelier Jean GOUZY 浴室
Atelier Jean GOUZY

Atelier Jean GOUZY
Atelier Jean GOUZY
Atelier Jean GOUZY

這個角度來看看，其實連浴室都可以有一扇玻璃窗戶，讓住家有截然不同的隱私與享受！

房間的大空間就延伸到外部一般，還能享受泡澡觀星的絕佳時刻。

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7.在大自然吃飯的餐廳

Exterior photos - Herceghalom - HUN, Bata Tamas Photography Bata Tamas Photography 露臺
Bata Tamas Photography

Exterior photos – Herceghalom – HUN

Bata Tamas Photography
Bata Tamas Photography
Bata Tamas Photography

用餐時刻與戶外美景一起？這個提議不錯吧！利用玻璃拉門與捲簾、打造一個日夜晴雨都能開心用餐的環境。

天花板也是一樣有遮陽功能，不怕這空間變成悶熱的溫室！

8.三面玻璃打造尊榮享受

Creekside Residence, Feldman Architecture Feldman Architecture 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Feldman Architecture

Feldman Architecture
Feldman Architecture
Feldman Architecture

三面都由綠樹與草地環繞，這完全是ＶＩＰ餐聽等級！美麗的黑色玻璃框架與餐桌呼應出高質感，讓人完全不想離開！

洽詢我們的專家看看他給你什麼好建議？

9.利用挑高的設計戶外更穿透

Fitty Wun, Feldman Architecture Feldman Architecture 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Feldman Architecture

Feldman Architecture
Feldman Architecture
Feldman Architecture

多接觸戶外的空間對孩子成長非常重要，那就自己打造一個吧！像這個戶外空間就有顧及到室外的隱私、讓家人可以自在休憩。

10.光影穿透的美感

concentration, 建築設計事務所SAI工房 建築設計事務所SAI工房 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
建築設計事務所SAI工房

建築設計事務所SAI工房
建築設計事務所SAI工房
建築設計事務所SAI工房

兩層樓設計的落地窗，讓結構更明確，還有樓梯延伸回到二樓的方向，與光影錯落在一起的美感讓人無法拒絕！

11.保留一面對外牆

Casa Porto, ODVO Arquitetura e Urbanismo ODVO Arquitetura e Urbanismo 前院
ODVO Arquitetura e Urbanismo

ODVO Arquitetura e Urbanismo
ODVO Arquitetura e Urbanismo
ODVO Arquitetura e Urbanismo

空間不用太大、但是保留一面牆對外開放，一樣能營造度假休閒感！

這塊草地上左側保有出入方便、瓷磚打造的硬鋪面，左右功能更明確實用！

12.溫馨的別院設計

Patio House, Bloot Architecture Bloot Architecture 書房/辦公室 水泥 Grey
Bloot Architecture

Bloot Architecture
Bloot Architecture
Bloot Architecture

這個家以Ｌ型打造對戶外的設計，並且利用高低差區分內外，一方面符合地面樓層設計、二方面也可營造別院的氛圍。

Patio House, Bloot Architecture Bloot Architecture 書房/辦公室 水泥 Grey
Bloot Architecture

Bloot Architecture
Bloot Architecture
Bloot Architecture

可以看到屋內運用大量玻璃、讓空間互相穿透但也能清楚其功能。

大片玻璃拉門更方便進出，並且容易開關操作。

13. 柔和系

軌跡の家, FEDL（Far East Design Labo） FEDL（Far East Design Labo） 餐廳
FEDL（Far East Design Labo）

FEDL（Far East Design Labo）
FEDL（Far East Design Labo）
FEDL（Far East Design Labo）

這個案例用了大量的木頭，並且開放整面的空間讓家裡都有新鮮空氣與陽光！

注意玻璃門有拉門與推們的設計，更加增添設計巧思！

看更多：來自自然的溫暖: 選用木頭的優缺點剖析

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