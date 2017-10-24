室內與戶外無隔閡！13種讓你大喊好自在的居家設計

一般的客廳會連結一個陽台空間，若空間許可，你還可以嘗試將室內連結一個戶外空間！
怎麼做呢？像是位於一樓的家就可以減少一面磚牆，改使用整面的玻璃門，讓室內銜接露台空間，就會是個好方法！以下我們整理許多案例，想讓你看看這樣做的好處，提供給你好點子來設計你家！
若有綠意盎然地圍籬可以包圍自己的家，何須要牆壁呢？倒不如換成透明的玻璃，讓自己隨時浸淫在大自然的空間裡面！
看看天花板也是一樣透光的設計，整個人就像住在戶外一樣溫馨，要搭配當地氣候條件來設計喔！
若是戶外露台有一個不錯的空間，就安排一個角落與戶外連接吧！像是捲門、滑門都是很好的概念。
利用高低無落差的設計，讓室內室外彷彿銜接在一起，進出自如。
玻璃拉門也是不錯的概念，保有戶外的通透視覺、但也有主外之分。綠色草地彷彿延伸到家中，這想法不錯吧。
搭配花園的鳥籠與景觀盆栽，整體氛圍一氣呵成。
這整片的景色讓人一點都不想待在家，別吝嗇將自己鎖在屋內，大方的與自然接觸吧！
戶外擺上一組呼應室內的桌椅、想要搬進來也不會太困難，就是這樣度假一般的享受！
就是喜歡日光浴的你，一定不能錯過將臥室與戶外連結，這裡就是利用玻璃滑門，不管是關開都能接觸陽光。
若是擔心隱私問題、就像這個家一樣選擇較高的二樓，遠眺更有絕佳美景。
這個角度來看看，其實連浴室都可以有一扇玻璃窗戶，讓住家有截然不同的隱私與享受！
房間的大空間就延伸到外部一般，還能享受泡澡觀星的絕佳時刻。
用餐時刻與戶外美景一起？這個提議不錯吧！利用玻璃拉門與捲簾、打造一個日夜晴雨都能開心用餐的環境。
天花板也是一樣有遮陽功能，不怕這空間變成悶熱的溫室！
三面都由綠樹與草地環繞，這完全是ＶＩＰ餐聽等級！美麗的黑色玻璃框架與餐桌呼應出高質感，讓人完全不想離開！
洽詢我們的專家看看他給你什麼好建議？
多接觸戶外的空間對孩子成長非常重要，那就自己打造一個吧！像這個戶外空間就有顧及到室外的隱私、讓家人可以自在休憩。
兩層樓設計的落地窗，讓結構更明確，還有樓梯延伸回到二樓的方向，與光影錯落在一起的美感讓人無法拒絕！
空間不用太大、但是保留一面牆對外開放，一樣能營造度假休閒感！
這塊草地上左側保有出入方便、瓷磚打造的硬鋪面，左右功能更明確實用！
這個家以Ｌ型打造對戶外的設計，並且利用高低差區分內外，一方面符合地面樓層設計、二方面也可營造別院的氛圍。
可以看到屋內運用大量玻璃、讓空間互相穿透但也能清楚其功能。
大片玻璃拉門更方便進出，並且容易開關操作。
這個案例用了大量的木頭，並且開放整面的空間讓家裡都有新鮮空氣與陽光！
注意玻璃門有拉門與推們的設計，更加增添設計巧思！