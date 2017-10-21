10 種善用小臥室空間的好點子

我們很清楚臥間絕對是整個房子裡頭，最需要多功樣傢俱的起居空間之一，比如說我們需要衣櫃、床、靠牆小桌或者是靠牆收納櫃等等。如果要講起年輕人的臥室，那麼這樣子對空間的需要就更大！因為他們還要書桌、書架、甚至是打電動之類的遊戲區！ 因此，選購一些多合一的傢俱就能同一時間提供你所需的收納空間，臥室自然就會變得整潔、集中，並且變得舒適又實用！