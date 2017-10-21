10 種善用小臥室空間的好點子

鏡子的功能不止在於讓我們每天檢視一下自己長得多美多帥！它其實還是個可以大大提升臥室美感的設計元素。在置入式衣櫃門上裝上鏡面是一個好點子，因為它能即時地提起房間的空間感。
不同的鏡子擺放方式或款或都會營造出不一樣的設計風格，可是無論如何，有了鏡子這元素，你的房間一定會更添優雅、功能性、美感以及視覺空間感！因此在小臥室裡加添鏡子實在是個非常實用的點子喔。
我們很清楚臥間絕對是整個房子裡頭，最需要多功樣傢俱的起居空間之一，比如說我們需要衣櫃、床、靠牆小桌或者是靠牆收納櫃等等。如果要講起年輕人的臥室，那麼這樣子對空間的需要就更大！因為他們還要書桌、書架、甚至是打電動之類的遊戲區！ 因此，選購一些多合一的傢俱就能同一時間提供你所需的收納空間，臥室自然就會變得整潔、集中，並且變得舒適又實用！
一個好的臥室設計，它的設計觀感應該要統一，比如說衣櫃的物料應該盡量跟床或者書桌的一樣。
充足的燈光照明絕對可以令你的臥室看起來更大更明亮！你可以在臥室裡的不同角落安裝多個燈具，比如說床頭板。
我們知道不是每個房子都能夠擁有充足的自然光，可是如果你的臥室有窗戶可以讓室外的自然光透進來那就應該多加利用！因為自然光線不但可以讓你的房間看起來更添活力，同時還會使空間看起來更寬廣！
剛剛我們提到多合一的傢俱，因此它們能提供大量的收納空間。除此以外，你還可以選用一些多功能的傢俱——比如說圖中這個床跟書桌二合一的實用傢俱。這張床更可以延伸成為兩張相連的單人床，並且擁有兩個收納抽屜——這種產品絕對能盡用空間！
看看圖中這個美麗的臥室！它的空間有多大根本一目了然了，可是因為設計師選用了多能功傢俱的關係，整個臥室間就能被好好利用！別忘了，他們還在臥室裡裝設了鏡子呢！
臥室裡的空間實在是「寸金尺土」，因此千萬不能放過可用的任何一處空隙！比如說床底下的空間，你大可以擺放一些裝有別季衣物的收納箱子，或者第二天要穿的鞋子等等。
如果我們是一個人住，那麼臥室裡實在沒有必要擺放一張雙人床。如果你的臥室不大，那麼你可以選擇一些像圖中一樣美麗的單人床！同時，你應該選擇一些底部有大量空間的款式，這樣子你就可以把衣服、鞋子好好地收納起來。
白色絕對是小空間的最佳搭檔！暗沉的顏色總對會使限制了臥室設計的可能性，然而白色就不同了！它的吸光性沒有深色那麼強，因此可以反射更多的光線，使空間明亮，從而使臥室看起來比實際上大。
如果臥室在白天有其他的功用，那麼你最好選擇一些可摺疊的隱藏式睡床！這樣一來，需要床鋪睡覺的時候可以把床展開來；白天不會用到的時候就可以把床收起來，騰出更多的活動空間。這種設計特別適合孩子們的房間——白天可以變作遊戲區，晚上又可以變成一個完整的臥室！
當臥室空間有限，我們就必須捨棄一些不必要的裝飾品或者傢俱。可是，臥室裡還是應該具備基本的床以及數個靠牆櫃，想要裝飾可以利用牆面空間掛上掛畫或者相框。有了這幾個必須元素，我們就能打造出一個實用又好看的空間。
對於一房公寓來說，這絕對是個最理想的設計！驟眼你會以為這只是個客廳，然而，那一張沙發只一個可摺疊的沙發床。它的底部還裝有滑輪，方便移動。這種設計更能讓你瞬間打造出一間客房呢！
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