造價163萬：一所完美的42坪溫馨家庭獨棟房子

首先我們會看到這棟雙層房子的正面外觀，它擁有一個看起來由木材製造的坡型屋頂。而事實上，這是個由木材跟塑膠混合而成的物料組成的屋頂，它既擁有木材的觀感，同時亦改善了純木材這種自然素材「容易損壞」、「容易有蟲蛀」、「不耐曬」等等的缺點。

同時，由於材料含有塑膠成分，而非一般用來造屋頂的磚瓦，因此抗熱能力上亦大有優勢，質量同時較為輕盈，絕對是新世代的新選擇！