造價163萬：一所完美的42坪溫馨家庭獨棟房子

一所堪稱完美的家庭房子需要具備什麼樣子的條件呢？當然是一間必備具備外在與內在的實用型房子！而今天Homify要帶大家參觀的正正是這樣子的一個建案，而更棒的是，這一整個由土其耳設計公司打造的房，它的造價只需要約台幣163萬左右！
如果你也想興建類似的獨棟房子，歡迎你跟台灣本地的建築設計公司聯絡，以獲得最新的參考價格喔！
首先我們會看到這棟雙層房子的正面外觀，它擁有一個看起來由木材製造的坡型屋頂。而事實上，這是個由木材跟塑膠混合而成的物料組成的屋頂，它既擁有木材的觀感，同時亦改善了純木材這種自然素材「容易損壞」、「容易有蟲蛀」、「不耐曬」等等的缺點。
同時，由於材料含有塑膠成分，而非一般用來造屋頂的磚瓦，因此抗熱能力上亦大有優勢，質量同時較為輕盈，絕對是新世代的新選擇！
背面的結構及外牆用色大致類同，比如說兩邊的牆面用色一樣，亦同樣在二樓處設有一個小陽台。然而正、背兩面卻各有獨自的細節，比如說這邊我們可以找到一個建於木甲板之上、愜寫的戶外休閒區；向花園的這邊設有多個玻璃窗及玻璃拉門，以確保採光充足，從而使室內變得明亮。
房子既有外在美，那麼當然亦有內在美！這一個客廳擁有比一般公寓高的樓底，因此有充足的空間讓設計師打造出一個裝有小射燈的假天花板，這可是個多變而且能夠為房子增添設計感的裝飾元素喔！
客廳的選色跟房子外牆的一緻，都是以大地色系比如說咖啡色、米色為主，沙發則選用灰色這種柔和的顏色，使得整個空間非常和諧。
電視牆的設計亦非常值得我們參考，更棒的是牆身設有壁龕，可以在不影響整體空間感的情況下打造出多幾個收納空間。
餐廳則設定在樓梯旁邊的位置，這樣子的安排實在是非常妥當——樓梯旁邊的空間常常被丟空、浪費掉，而在此設定成為餐廳，尺寸卻剛好！而且能夠在透亮的窗邊以及一個迷你室內花園旁邊吃飯，相信感覺一定無懈可擊！
廚房以咖啡與白色相間的選色組合為主，實用的L字型廚房為屋主提供了大量料理平台及收納空間，多個收納櫃與碗櫥能滿足一家人的需要，使廚房常期保持整潔有序。
更多美房看這裡：